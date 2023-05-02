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https://sputniknews.com.tr/20230502/bakan-donmez-24-nisan-2023-tarihi-itibariyla-dogalgaz-sayaclarinda-okuma-yapilmayacak-1070470672.html
Bakan Dönmez: 24 Nisan 2023 tarihi itibarıyla doğalgaz sayaçlarında okuma yapılmıyor
Bakan Dönmez: 24 Nisan 2023 tarihi itibarıyla doğalgaz sayaçlarında okuma yapılmıyor
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santralı alanında gazetecilere doğalgazda faturasız dönemin detaylarını anlattı. Dönmez, “Bunun en güzel örneği... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T09:32+0300
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgazda bir ay uygulanacak faturasız dönemle ilgili bilgiler verdi. “24 Nisan 2023 tarihi itibarıyla doğalgaz sayaçlarında okuma yapılmayacak” diyen Dönmez, sehven okuma yapılmışsa faturanın iptal edileceğini ya da bedel iadesi yapılacağını söyledi.'Yerli gazımız hayırlı olsun' yazacak'Bakan Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nın İlk Yakıt Yükleme töreni sonrasında bir grup gazeteci ile bir araya geldi.Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in aktardığı habere göre; Türkiye’nin enerji çeşitliliğini artırdığını ve yerli kaynakların payının da giderek yükseldiğini anlatan Dönmez, bunun en güzel örneğinin Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgaz olduğunu söyledi.Karadeniz’den rekor sürede karaya çıkartılan gazın 20 Nisan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karada yakıldığını, iki de müjde verildiğini hatırlatan Dönmez, “Bunların birincisi bir ay tüm konutlarda doğalgazın ücretsiz olmasıydı. İkincisi ise bir yıl boyunca Yemek pişirmede ve sıcak suda kullanılan doğalgazın ücretsiz olmasıydı” dedi. Bayramdan sonra harekete geçtiklerini kaydeden Dönmez, “Doğalgaz dağıtımını yapan şirketlerin faturalama yazılımlarında bir değişikliğe gitmeleri gerekiyordu, şimdi o yazılım değişiklikleri devam ediyor. Ancak şunu net söyleyebilirim. 24 Nisan 2023 tarihi itibarıyla doğalgaz sayaçlarında okuma yapılmayacak. Ancak sehven okuma yapılmışsa da fatura iptali veya bedel iadesi yapılması da istenildi” diye konuştu. Dönmez, bu süreç için abonelere fatura gideceğini belirterek, “Faturada kullanım miktarı, tutarı görünecek. Fakat ödenmesi gereken kısımda ‘sıfır’ yazacak ve diyecek ki; ‘Karadeniz yerli gazımız milletimize hayırlı uğurlu olsun.’ Ardından da 11 aylık mutfak kullanımlarındaki 25 metreküplük indirim uygulamaya girecek” diye konuştu.'Önümüzdeki günlerde yerli gazımızı sisteme vermiş olacağız'Dönmez, yerli gazın karada yakma işlemin ardından çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade ederek, “Yaklaşık 2-3 haftalık bir işimiz kalmıştı. O da mayısın ilk yarısına denk geliyor. Önümüzdeki günlerde yerli gazımızı sisteme vermiş olacağız. Zaten BOTAŞ o bölgede Doğalgaz ölçüm istasyonunu çok önceden tamamlamıştı. Sakarya Gaz Sahası Kara İşleme Tesisi’nde işlem bittikten sonra direkt olarak ulusal sisteme vermek için BOTAŞ hazırda bekliyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230501/enerji-bakani-donmezden-petrol-rezervi-aciklamasi-erdogan-duyuracak-bizi-izlemeye-devam-edin-1070416979.html
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türkiye, ekonomi, enerji, doğalgaz, fatura
türkiye, ekonomi, enerji, doğalgaz, fatura

Bakan Dönmez: 24 Nisan 2023 tarihi itibarıyla doğalgaz sayaçlarında okuma yapılmıyor

09:32 02.05.2023 (güncellendi: 09:34 02.05.2023)
© AAFatih Dönmez
Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AA
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Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santralı alanında gazetecilere doğalgazda faturasız dönemin detaylarını anlattı. Dönmez, “Bunun en güzel örneği Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgaz. Bu sayede abonelere fatura gidecek ama ödenecek tutar kısmında ‘sıfır’ yazacak” bilgisini verdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgazda bir ay uygulanacak faturasız dönemle ilgili bilgiler verdi. “24 Nisan 2023 tarihi itibarıyla doğalgaz sayaçlarında okuma yapılmayacak” diyen Dönmez, sehven okuma yapılmışsa faturanın iptal edileceğini ya da bedel iadesi yapılacağını söyledi.

'Yerli gazımız hayırlı olsun' yazacak'

Bakan Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nın İlk Yakıt Yükleme töreni sonrasında bir grup gazeteci ile bir araya geldi.
Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in aktardığı habere göre; Türkiye’nin enerji çeşitliliğini artırdığını ve yerli kaynakların payının da giderek yükseldiğini anlatan Dönmez, bunun en güzel örneğinin Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgaz olduğunu söyledi.
Karadeniz’den rekor sürede karaya çıkartılan gazın 20 Nisan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karada yakıldığını, iki de müjde verildiğini hatırlatan Dönmez, “Bunların birincisi bir ay tüm konutlarda doğalgazın ücretsiz olmasıydı. İkincisi ise bir yıl boyunca Yemek pişirmede ve sıcak suda kullanılan doğalgazın ücretsiz olmasıydı” dedi. Bayramdan sonra harekete geçtiklerini kaydeden Dönmez, “Doğalgaz dağıtımını yapan şirketlerin faturalama yazılımlarında bir değişikliğe gitmeleri gerekiyordu, şimdi o yazılım değişiklikleri devam ediyor. Ancak şunu net söyleyebilirim. 24 Nisan 2023 tarihi itibarıyla doğalgaz sayaçlarında okuma yapılmayacak. Ancak sehven okuma yapılmışsa da fatura iptali veya bedel iadesi yapılması da istenildi” diye konuştu. Dönmez, bu süreç için abonelere fatura gideceğini belirterek, “Faturada kullanım miktarı, tutarı görünecek. Fakat ödenmesi gereken kısımda ‘sıfır’ yazacak ve diyecek ki; ‘Karadeniz yerli gazımız milletimize hayırlı uğurlu olsun.’ Ardından da 11 aylık mutfak kullanımlarındaki 25 metreküplük indirim uygulamaya girecek” diye konuştu.

'Önümüzdeki günlerde yerli gazımızı sisteme vermiş olacağız'

Dönmez, yerli gazın karada yakma işlemin ardından çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade ederek, “Yaklaşık 2-3 haftalık bir işimiz kalmıştı. O da mayısın ilk yarısına denk geliyor. Önümüzdeki günlerde yerli gazımızı sisteme vermiş olacağız. Zaten BOTAŞ o bölgede Doğalgaz ölçüm istasyonunu çok önceden tamamlamıştı. Sakarya Gaz Sahası Kara İşleme Tesisi’nde işlem bittikten sonra direkt olarak ulusal sisteme vermek için BOTAŞ hazırda bekliyor” ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
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