https://sputniknews.com.tr/20230501/rusya-savunma-bakanligi-artyomovskta-dusmani-yok-etme-calismalari-suruyor-1070458441.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Artyomovsk’ta düşmanı yok etme çalışmaları sürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı: Artyomovsk’ta düşmanı yok etme çalışmaları sürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Artyomovsk kentinin batısındaki taarruz eylemlerin devam ettiğini söyledi. 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T21:57+0300

2023-05-01T21:57+0300

2023-05-01T21:57+0300

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rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında “Donetsk cephesinde Rus taarruz birlikleri, Artyomovsk kentinin batı kısmında düşmanı yok etme çalışmalarını sürdürdü” ifadelerini kullandı.Hava İndirme Kuvvetleri birliklerinin, taarruz birliklerine destek verdiğini ve kanatlardan Ukrayna ordu birliklerini sıkıştırdığını anlatan Konaşenkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin 4 yerleşimindeki Ukrayna mevzilerine hava ve topçu saldırıların düzenlendiğini belirterek, “Söz konusu bölgede savaş uçakları 6 sorti gerçekleştirdi. Topçu birlikleri 64 atış görevini yerine getirdi” dedi.Ukrayna ordusunun sadece bu bölgedeki kayıplarının yaklaşık 330 asker, bir tank, dört zırhlı savaş aracı, dört otomobil ve bir D-30 obüsü olduğunu kaydeden Konaşenkov, “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Novoukrainka yerleşiminde, Ukrayna ordusunun 53. Mekanize Piyade Tugayına ait bir mühimmat deposu yok edildi” diye ekledi.Ukrayna ordusu tarafında savaşan bir ABD’li paralı asker Artyomovsk yakınlarında hayatını kaybettiÖte yandan CNN televizyonunun aile fertlerine atıfla bildirdiği üzere, Ukrayna ordusu tarafında çatışmalara katılan eski ABD Deniz Piyadeleri mensubu, ABD’li paralı asker Cooper Andrews, Artyomovsk yakınlarında hayatını kaybetti.Paralı askerin annesi, yaptığı açıklamada Ohio doğumlu 26 yaşındaki Andrews’un tahminen 19 Nisan’da hayatını kaybettiğini söyledi. Andrews’un geçen kasım ayında Ohio’dan ayrıldığını anlatan anne, paralı askerin Ukrayna’daki yabancı lejyon ile kontratının mart ayında sona erdiğini ifade etti.ABD Dışişleri Bakanlığı ise isim vermeden, bir Amerikan vatandaşının öldüğünü doğruladı.CNN’e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir yetkilisi, “Ailesi ile temas halindeyiz ve gerekli konsolosluk yardımını sağlıyoruz. Ekleyecek başka herhangi bir şeyimiz yok” açıklamasında bulundu.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, geçen kasım ayında yaptığı açıklamada özel askeri harekat sırasında başta Polonya, ABD, Kanada, Romanya ve İngiltere olmak üzere 60'tan fazla ülkeden 8 binin üzerinde paralı askerin Ukrayna'ya geldiğini açıklamıştı. Açıklamanın yapıldığı sırada 3 binin üzerinde yabancı paralı asker etkisiz hale getirilmiş, bir o kadar asker de evine dönmüştü.

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