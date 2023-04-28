https://sputniknews.com.tr/20230428/rusya-basbakan-yardimcisi-catismalarin-surdugu-artyomovsku-ziyaret-etti-1070320795.html

Rusya Başbakan Yardımcısı çatışmaların sürdüğü Artyomovsk’u ziyaret etti

Rusya Başbakan Yardımcısı çatışmaların sürdüğü Artyomovsk’u ziyaret etti

Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Rus güçleri ile Ukrayna ordusu arasında çatışmaların sürdüğü Artyomovsk (Bahmut) kentini ziyaret ettiğini belirtti. 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T15:23+0300

2023-04-28T15:23+0300

2023-04-28T15:27+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya başbakan yardımcısı marat husnullin

artyomovsk

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Rusya Başbakan Yardımcısı Husnullin, Telegram üstünden yaptığı açıklamada, “Artyomovsk’u ziyaret ettim. Şehir tahrip olmuş durumda, ancak yeniden inşa edilebilir ve bu konuda gereken deneyime sahibiz” dedi.Husnullin, “Operasyonla ilgili durum olanak verince bu şehre gidip onu yeniden inşa etmek için adım adım çalışacağız” diye ekledi.Ukrayna’nın, Bolşevik Devrimi öncesindeki ismi olan Bahmut, Rusya’nınsa Sovyetler dönemindeki ismi olan Artyomovsk olarak bahsettiği söz konusu kentte çatışmalar altı aydır sürüyor.Donbass’taki Ukrayna güçleri için çok önemli bir ikmal hattı olan kent, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Gorlovka kentinin kuzeyinde yer alıyor.Rus güçler kenti ele geçirmek için ilerleyişlerini sürdürüyor.

ukrayna

artyomovsk

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ukrayna, rusya başbakan yardımcısı marat husnullin, artyomovsk