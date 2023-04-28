https://sputniknews.com.tr/20230428/rusya-basbakan-yardimcisi-catismalarin-surdugu-artyomovsku-ziyaret-etti-1070320795.html
Rusya Başbakan Yardımcısı çatışmaların sürdüğü Artyomovsk’u ziyaret etti
Rusya Başbakan Yardımcısı çatışmaların sürdüğü Artyomovsk’u ziyaret etti
Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Rus güçleri ile Ukrayna ordusu arasında çatışmaların sürdüğü Artyomovsk (Bahmut) kentini ziyaret ettiğini belirtti. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T15:23+0300
2023-04-28T15:23+0300
2023-04-28T15:27+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya başbakan yardımcısı marat husnullin
artyomovsk
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Rusya Başbakan Yardımcısı Husnullin, Telegram üstünden yaptığı açıklamada, “Artyomovsk’u ziyaret ettim. Şehir tahrip olmuş durumda, ancak yeniden inşa edilebilir ve bu konuda gereken deneyime sahibiz” dedi.Husnullin, “Operasyonla ilgili durum olanak verince bu şehre gidip onu yeniden inşa etmek için adım adım çalışacağız” diye ekledi.Ukrayna’nın, Bolşevik Devrimi öncesindeki ismi olan Bahmut, Rusya’nınsa Sovyetler dönemindeki ismi olan Artyomovsk olarak bahsettiği söz konusu kentte çatışmalar altı aydır sürüyor.Donbass’taki Ukrayna güçleri için çok önemli bir ikmal hattı olan kent, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Gorlovka kentinin kuzeyinde yer alıyor.Rus güçler kenti ele geçirmek için ilerleyişlerini sürdürüyor.
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ukrayna, rusya başbakan yardımcısı marat husnullin, artyomovsk
ukrayna, rusya başbakan yardımcısı marat husnullin, artyomovsk
Rusya Başbakan Yardımcısı çatışmaların sürdüğü Artyomovsk’u ziyaret etti
15:23 28.04.2023 (güncellendi: 15:27 28.04.2023) Abone ol
Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Rus güçleri ile Ukrayna ordusu arasında çatışmaların sürdüğü Artyomovsk (Bahmut) kentini ziyaret ettiğini belirtti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Husnullin, Telegram üstünden yaptığı açıklamada, “Artyomovsk’u ziyaret ettim. Şehir tahrip olmuş durumda, ancak yeniden inşa edilebilir ve bu konuda gereken deneyime sahibiz” dedi.
Husnullin, “Operasyonla ilgili durum olanak verince bu şehre gidip onu yeniden inşa etmek için adım adım çalışacağız” diye ekledi.
Ukrayna’nın, Bolşevik Devrimi öncesindeki ismi olan Bahmut, Rusya’nınsa Sovyetler dönemindeki ismi olan Artyomovsk olarak bahsettiği söz konusu kentte çatışmalar altı aydır sürüyor.
Donbass’taki Ukrayna güçleri için çok önemli bir ikmal hattı olan kent, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Gorlovka kentinin kuzeyinde yer alıyor.
Rus güçler kenti ele geçirmek için ilerleyişlerini sürdürüyor.