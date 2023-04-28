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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230428/rusya-basbakan-yardimcisi-catismalarin-surdugu-artyomovsku-ziyaret-etti-1070320795.html
Rusya Başbakan Yardımcısı çatışmaların sürdüğü Artyomovsk’u ziyaret etti
Rusya Başbakan Yardımcısı çatışmaların sürdüğü Artyomovsk’u ziyaret etti
Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Rus güçleri ile Ukrayna ordusu arasında çatışmaların sürdüğü Artyomovsk (Bahmut) kentini ziyaret ettiğini belirtti. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T15:23+0300
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Rusya Başbakan Yardımcısı Husnullin, Telegram üstünden yaptığı açıklamada, “Artyomovsk’u ziyaret ettim. Şehir tahrip olmuş durumda, ancak yeniden inşa edilebilir ve bu konuda gereken deneyime sahibiz” dedi.Husnullin, “Operasyonla ilgili durum olanak verince bu şehre gidip onu yeniden inşa etmek için adım adım çalışacağız” diye ekledi.Ukrayna’nın, Bolşevik Devrimi öncesindeki ismi olan Bahmut, Rusya’nınsa Sovyetler dönemindeki ismi olan Artyomovsk olarak bahsettiği söz konusu kentte çatışmalar altı aydır sürüyor.Donbass’taki Ukrayna güçleri için çok önemli bir ikmal hattı olan kent, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Gorlovka kentinin kuzeyinde yer alıyor.Rus güçler kenti ele geçirmek için ilerleyişlerini sürdürüyor.
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ukrayna, rusya başbakan yardımcısı marat husnullin, artyomovsk
ukrayna, rusya başbakan yardımcısı marat husnullin, artyomovsk

Rusya Başbakan Yardımcısı çatışmaların sürdüğü Artyomovsk’u ziyaret etti

15:23 28.04.2023 (güncellendi: 15:27 28.04.2023)
© Sputnik / Евгений Биятов / Multimedya arşivine gidinArtyomovsk
Artyomovsk - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
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Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Rus güçleri ile Ukrayna ordusu arasında çatışmaların sürdüğü Artyomovsk (Bahmut) kentini ziyaret ettiğini belirtti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Husnullin, Telegram üstünden yaptığı açıklamada, “Artyomovsk’u ziyaret ettim. Şehir tahrip olmuş durumda, ancak yeniden inşa edilebilir ve bu konuda gereken deneyime sahibiz” dedi.
Husnullin, “Operasyonla ilgili durum olanak verince bu şehre gidip onu yeniden inşa etmek için adım adım çalışacağız” diye ekledi.
Ukrayna’nın, Bolşevik Devrimi öncesindeki ismi olan Bahmut, Rusya’nınsa Sovyetler dönemindeki ismi olan Artyomovsk olarak bahsettiği söz konusu kentte çatışmalar altı aydır sürüyor.
Donbass’taki Ukrayna güçleri için çok önemli bir ikmal hattı olan kent, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Gorlovka kentinin kuzeyinde yer alıyor.
Rus güçler kenti ele geçirmek için ilerleyişlerini sürdürüyor.
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