https://sputniknews.com.tr/20230419/rusya-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetinin-artyomovsk-kentini-kuzey-ve-guneyden-abluka-altina-aldi-1069926756.html

Rusya ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Artyomovsk kentini kuzey ve güneyden abluka altına aldı

Rusya ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Artyomovsk kentini kuzey ve güneyden abluka altına aldı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, hava indirme birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Artyomovsk kentini kuzey ve güneyden abluka... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T21:52+0300

2023-04-19T21:52+0300

2023-04-19T21:52+0300

ukrayna krizi

artyomovsk

rusya

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

abluka

rusya savunma bakanlığı

igor konaşenkov

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Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekattaki son gelişmeleri aktaran Konaşenkov, DHC'nin kritik öneme sahip kentlerinden Artyomovsk'un Rus hava indirme birlikleri tarafından kuzey ve güneyden abluka altına alındığını ifade etti.Taarruz birliklerinin kentin kuzeybatı, güneybatı ve merkezindeki üç mahalleyi kontrol altına aldığını anlatan Konaşenkov, Yujnaya askeri grubuna bağlı hava ve topçu güçlerinin taarruz birliklerine destek sağladığını kaydetti.Ukrayna ordusunun Artyomovsk'un kuzeybatı ve merkez kesimlerinde Rus güçlerine karşı saldırı düzenleme girişiminde bulunduğunu da söyleyen Konaşenkov, bu girişimlerin bastırıldığının altını çizdi.Artyomovsk, Donetsk'in 60 km kuzeyinde yer alıyor. Kent, Ukrayna ordusuna ikmal için önemli bir ulaşım merkezi durumunda. Artyomovsk'u ele geçirmeye yönelik çatışmalar, 6 ayı aşkın bir süredir devam ediyor.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Associated Press’e (AP) verdiği demeçte, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Artyomovsk’ta yenilmesi durumunda, Kiev’in hızla uluslararası toplumun baskısıyla karşı karşıya kalacağını ve ülke içinde de Rusya ile uzlaşmaya zorlanacağını ifade etmişti.Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna'nın Artyomovsk'u bir tür sembole dönüştürdüğünü ve bunun trajik bir hata olduğunu belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230416/rusya-savunma-bakanligi-wagner-birlikleri-artyomovskun-iki-mahallesini-ozgurlestirdi---1069749091.html

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artyomovsk, rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), abluka, rusya savunma bakanlığı, igor konaşenkov