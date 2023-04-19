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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230419/rusya-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetinin-artyomovsk-kentini-kuzey-ve-guneyden-abluka-altina-aldi-1069926756.html
Rusya ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Artyomovsk kentini kuzey ve güneyden abluka altına aldı
Rusya ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Artyomovsk kentini kuzey ve güneyden abluka altına aldı
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, hava indirme birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Artyomovsk kentini kuzey ve güneyden abluka... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T21:52+0300
2023-04-19T21:52+0300
ukrayna krizi
artyomovsk
rusya
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
abluka
rusya savunma bakanlığı
igor konaşenkov
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Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekattaki son gelişmeleri aktaran Konaşenkov, DHC'nin kritik öneme sahip kentlerinden Artyomovsk'un Rus hava indirme birlikleri tarafından kuzey ve güneyden abluka altına alındığını ifade etti.Taarruz birliklerinin kentin kuzeybatı, güneybatı ve merkezindeki üç mahalleyi kontrol altına aldığını anlatan Konaşenkov, Yujnaya askeri grubuna bağlı hava ve topçu güçlerinin taarruz birliklerine destek sağladığını kaydetti.Ukrayna ordusunun Artyomovsk'un kuzeybatı ve merkez kesimlerinde Rus güçlerine karşı saldırı düzenleme girişiminde bulunduğunu da söyleyen Konaşenkov, bu girişimlerin bastırıldığının altını çizdi.Artyomovsk, Donetsk'in 60 km kuzeyinde yer alıyor. Kent, Ukrayna ordusuna ikmal için önemli bir ulaşım merkezi durumunda. Artyomovsk'u ele geçirmeye yönelik çatışmalar, 6 ayı aşkın bir süredir devam ediyor.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Associated Press’e (AP) verdiği demeçte, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Artyomovsk’ta yenilmesi durumunda, Kiev’in hızla uluslararası toplumun baskısıyla karşı karşıya kalacağını ve ülke içinde de Rusya ile uzlaşmaya zorlanacağını ifade etmişti.Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna'nın Artyomovsk'u bir tür sembole dönüştürdüğünü ve bunun trajik bir hata olduğunu belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230416/rusya-savunma-bakanligi-wagner-birlikleri-artyomovskun-iki-mahallesini-ozgurlestirdi---1069749091.html
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artyomovsk, rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), abluka, rusya savunma bakanlığı, igor konaşenkov
artyomovsk, rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), abluka, rusya savunma bakanlığı, igor konaşenkov

Rusya ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Artyomovsk kentini kuzey ve güneyden abluka altına aldı

21:52 19.04.2023
© SputnikRusya ordusu
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, hava indirme birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Artyomovsk kentini kuzey ve güneyden abluka altına aldığını belirtti.
Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekattaki son gelişmeleri aktaran Konaşenkov, DHC'nin kritik öneme sahip kentlerinden Artyomovsk'un Rus hava indirme birlikleri tarafından kuzey ve güneyden abluka altına alındığını ifade etti.
Taarruz birliklerinin kentin kuzeybatı, güneybatı ve merkezindeki üç mahalleyi kontrol altına aldığını anlatan Konaşenkov, Yujnaya askeri grubuna bağlı hava ve topçu güçlerinin taarruz birliklerine destek sağladığını kaydetti.
Ukrayna ordusunun Artyomovsk'un kuzeybatı ve merkez kesimlerinde Rus güçlerine karşı saldırı düzenleme girişiminde bulunduğunu da söyleyen Konaşenkov, bu girişimlerin bastırıldığının altını çizdi.
Artyomovsk, Donetsk'in 60 km kuzeyinde yer alıyor. Kent, Ukrayna ordusuna ikmal için önemli bir ulaşım merkezi durumunda. Artyomovsk'u ele geçirmeye yönelik çatışmalar, 6 ayı aşkın bir süredir devam ediyor.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Associated Press’e (AP) verdiği demeçte, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Artyomovsk’ta yenilmesi durumunda, Kiev’in hızla uluslararası toplumun baskısıyla karşı karşıya kalacağını ve ülke içinde de Rusya ile uzlaşmaya zorlanacağını ifade etmişti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna'nın Artyomovsk'u bir tür sembole dönüştürdüğünü ve bunun trajik bir hata olduğunu belirtmişti.
İgor Konaşenkov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2023
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri, Artyomovsk'un iki mahallesini özgürleştirdi
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