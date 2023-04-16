https://sputniknews.com.tr/20230416/rusya-savunma-bakanligi-wagner-birlikleri-artyomovskun-iki-mahallesini-ozgurlestirdi---1069749091.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Wagner birlikleri, Artyomovsk'un iki mahallesini özgürleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı: Wagner birlikleri, Artyomovsk'un iki mahallesini özgürleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus özel askeri şirket Wagner'in taarruz birliklerinin son 24 saatte Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC)... 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T15:30+0300

2023-04-16T15:30+0300

2023-04-16T15:30+0300

ukrayna krizi

rusya

igor konaşenkov

wagner grubu

artyomovsk

dhc içişleri bakanlığı

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Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetlere dair bilgi veren Konaşenkov, Donetsk yönünde görev yapan Wagner'in taarruz birliklerinin Artyomovsk kentinin kuzeybatı ve güneydoğusundaki iki mahallede kontrolü sağladığını kaydetti. Artyomovsk, Donetsk'in 60 km kuzeyinde yer alıyor. Kent, Ukrayna ordusuna ikmal için önemli bir ulaşım merkezi durumunda. Artyomovsk'u ele geçirmeye yönelik çatışmalar, 6 ayı aşkın bir süredir devam ediyor. 'Donetsk yönünde 145 Ukrayna askeri öldürüldü' Konaşenkov, Rus güçlerinin Donetsk yönündeki faaliyetleri sonucunda Ukrayna ordusunun son 24 saatte 145 askerini yitirdiğini bildirdi. DHC, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ve Harkov Bölgesi'ndeki Ukrayna'ya bağlı 4 sabotaj ve keşif grubunun etkisiz hale getirildiğini anlatan Konaşenkov, Kupyansk yönünde 3 4 sabotaj ve keşif grubunun bastırıldığını ve yaklaşık 35 Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini söyledi. Herson yönündeki çatışmalarda 30'dan fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü belirten Konaşenkov, Krasnıy Liman yönünde 3 mühimmat deposunun ve yaklaşık 80 Ukrayna askerinin imha edildiğinin altını çizdi.

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rusya, igor konaşenkov, wagner grubu, artyomovsk, dhc içişleri bakanlığı