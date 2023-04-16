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09:00
2 dk
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TESPAM Başkanı Akyener: 2050 yılına kadar 3 tane nükleer santral yapmamız gerekiyor
09:16
4 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Kutluk: ABD, Kıbrıs’ta Türkiye’nin güvenlik yapısını bozamaz
09:30
3 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
09:45
2 dk
ÖZEL HABER
TEBAM Başkanı Prof. İlbaş: Türkiye'nin kesinlikle nükleer güç santraline ihtiyacı var
10:00
3 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan ve Yemen barış masasında...
10:15
5 dk
ÖZEL HABER
İngiltere’nin İstihbarat Servisi eski çalışanından Zelenskiy iddiası: Toprak vermeyi vaat etti
10:30
2 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Yeşiller Partisi’nin makyaj masraflarını tartışıyor
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230416/rusya-savunma-bakanligi-wagner-birlikleri-artyomovskun-iki-mahallesini-ozgurlestirdi---1069749091.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Wagner birlikleri, Artyomovsk'un iki mahallesini özgürleştirdi
Rusya Savunma Bakanlığı: Wagner birlikleri, Artyomovsk'un iki mahallesini özgürleştirdi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus özel askeri şirket Wagner'in taarruz birliklerinin son 24 saatte Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC)... 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T15:30+0300
2023-04-16T15:30+0300
ukrayna krizi
rusya
igor konaşenkov
wagner grubu
artyomovsk
dhc içişleri bakanlığı
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Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetlere dair bilgi veren Konaşenkov, Donetsk yönünde görev yapan Wagner'in taarruz birliklerinin Artyomovsk kentinin kuzeybatı ve güneydoğusundaki iki mahallede kontrolü sağladığını kaydetti. Artyomovsk, Donetsk'in 60 km kuzeyinde yer alıyor. Kent, Ukrayna ordusuna ikmal için önemli bir ulaşım merkezi durumunda. Artyomovsk'u ele geçirmeye yönelik çatışmalar, 6 ayı aşkın bir süredir devam ediyor. 'Donetsk yönünde 145 Ukrayna askeri öldürüldü' Konaşenkov, Rus güçlerinin Donetsk yönündeki faaliyetleri sonucunda Ukrayna ordusunun son 24 saatte 145 askerini yitirdiğini bildirdi. DHC, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ve Harkov Bölgesi'ndeki Ukrayna'ya bağlı 4 sabotaj ve keşif grubunun etkisiz hale getirildiğini anlatan Konaşenkov, Kupyansk yönünde 3 4 sabotaj ve keşif grubunun bastırıldığını ve yaklaşık 35 Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini söyledi. Herson yönündeki çatışmalarda 30'dan fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü belirten Konaşenkov, Krasnıy Liman yönünde 3 mühimmat deposunun ve yaklaşık 80 Ukrayna askerinin imha edildiğinin altını çizdi.
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rusya, igor konaşenkov, wagner grubu, artyomovsk, dhc içişleri bakanlığı
rusya, igor konaşenkov, wagner grubu, artyomovsk, dhc içişleri bakanlığı

Rusya Savunma Bakanlığı: Wagner birlikleri, Artyomovsk'un iki mahallesini özgürleştirdi

15:30 16.04.2023
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ / Multimedya arşivine gidinİgor Konaşenkov
İgor Konaşenkov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2023
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus özel askeri şirket Wagner'in taarruz birliklerinin son 24 saatte Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Artyomovsk kentindeki iki mahalleyi özgürleştirdiğini açıkladı.
Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetlere dair bilgi veren Konaşenkov, Donetsk yönünde görev yapan Wagner'in taarruz birliklerinin Artyomovsk kentinin kuzeybatı ve güneydoğusundaki iki mahallede kontrolü sağladığını kaydetti.
Artyomovsk, Donetsk'in 60 km kuzeyinde yer alıyor. Kent, Ukrayna ordusuna ikmal için önemli bir ulaşım merkezi durumunda. Artyomovsk'u ele geçirmeye yönelik çatışmalar, 6 ayı aşkın bir süredir devam ediyor.

'Donetsk yönünde 145 Ukrayna askeri öldürüldü'

Konaşenkov, Rus güçlerinin Donetsk yönündeki faaliyetleri sonucunda Ukrayna ordusunun son 24 saatte 145 askerini yitirdiğini bildirdi.
DHC, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ve Harkov Bölgesi'ndeki Ukrayna'ya bağlı 4 sabotaj ve keşif grubunun etkisiz hale getirildiğini anlatan Konaşenkov, Kupyansk yönünde 3 4 sabotaj ve keşif grubunun bastırıldığını ve yaklaşık 35 Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini söyledi.
Herson yönündeki çatışmalarda 30'dan fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü belirten Konaşenkov, Krasnıy Liman yönünde 3 mühimmat deposunun ve yaklaşık 80 Ukrayna askerinin imha edildiğinin altını çizdi.
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