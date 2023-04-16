https://sputniknews.com.tr/20230416/rusya-savunma-bakanligi-wagner-birlikleri-artyomovskun-iki-mahallesini-ozgurlestirdi---1069749091.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Wagner birlikleri, Artyomovsk'un iki mahallesini özgürleştirdi
Rusya Savunma Bakanlığı: Wagner birlikleri, Artyomovsk'un iki mahallesini özgürleştirdi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus özel askeri şirket Wagner'in taarruz birliklerinin son 24 saatte Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC)... 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T15:30+0300
2023-04-16T15:30+0300
2023-04-16T15:30+0300
ukrayna krizi
rusya
igor konaşenkov
wagner grubu
artyomovsk
dhc içişleri bakanlığı
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Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetlere dair bilgi veren Konaşenkov, Donetsk yönünde görev yapan Wagner'in taarruz birliklerinin Artyomovsk kentinin kuzeybatı ve güneydoğusundaki iki mahallede kontrolü sağladığını kaydetti. Artyomovsk, Donetsk'in 60 km kuzeyinde yer alıyor. Kent, Ukrayna ordusuna ikmal için önemli bir ulaşım merkezi durumunda. Artyomovsk'u ele geçirmeye yönelik çatışmalar, 6 ayı aşkın bir süredir devam ediyor. 'Donetsk yönünde 145 Ukrayna askeri öldürüldü' Konaşenkov, Rus güçlerinin Donetsk yönündeki faaliyetleri sonucunda Ukrayna ordusunun son 24 saatte 145 askerini yitirdiğini bildirdi. DHC, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ve Harkov Bölgesi'ndeki Ukrayna'ya bağlı 4 sabotaj ve keşif grubunun etkisiz hale getirildiğini anlatan Konaşenkov, Kupyansk yönünde 3 4 sabotaj ve keşif grubunun bastırıldığını ve yaklaşık 35 Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini söyledi. Herson yönündeki çatışmalarda 30'dan fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü belirten Konaşenkov, Krasnıy Liman yönünde 3 mühimmat deposunun ve yaklaşık 80 Ukrayna askerinin imha edildiğinin altını çizdi.
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rusya, igor konaşenkov, wagner grubu, artyomovsk, dhc içişleri bakanlığı
rusya, igor konaşenkov, wagner grubu, artyomovsk, dhc içişleri bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı: Wagner birlikleri, Artyomovsk'un iki mahallesini özgürleştirdi
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus özel askeri şirket Wagner'in taarruz birliklerinin son 24 saatte Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Artyomovsk kentindeki iki mahalleyi özgürleştirdiğini açıkladı.
Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetlere dair bilgi veren Konaşenkov, Donetsk yönünde görev yapan Wagner'in taarruz birliklerinin Artyomovsk kentinin kuzeybatı ve güneydoğusundaki iki mahallede kontrolü sağladığını kaydetti.
Artyomovsk, Donetsk'in 60 km kuzeyinde yer alıyor. Kent, Ukrayna ordusuna ikmal için önemli bir ulaşım merkezi durumunda. Artyomovsk'u ele geçirmeye yönelik çatışmalar, 6 ayı aşkın bir süredir devam ediyor.
'Donetsk yönünde 145 Ukrayna askeri öldürüldü'
Konaşenkov, Rus güçlerinin Donetsk yönündeki faaliyetleri sonucunda Ukrayna ordusunun son 24 saatte 145 askerini yitirdiğini bildirdi.
DHC, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ve Harkov Bölgesi'ndeki Ukrayna'ya bağlı 4 sabotaj ve keşif grubunun etkisiz hale getirildiğini anlatan Konaşenkov, Kupyansk yönünde 3 4 sabotaj ve keşif grubunun bastırıldığını ve yaklaşık 35 Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini söyledi.
Herson yönündeki çatışmalarda 30'dan fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü belirten Konaşenkov, Krasnıy Liman yönünde 3 mühimmat deposunun ve yaklaşık 80 Ukrayna askerinin imha edildiğinin altını çizdi.