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https://sputniknews.com.tr/20230501/biden-gazeteciler-gecesinde-yasiyla-ilgili-esprilere-yanit-verdi-zirve-caginda-bir-erkegim-1070433580.html
Biden, gazeteciler gecesinde yaşıyla ilgili esprilere yanıt verdi: Zirve çağında bir erkeğim
Biden, gazeteciler gecesinde yaşıyla ilgili esprilere yanıt verdi: Zirve çağında bir erkeğim
Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği'nde ABD Başkanı'nın sarakaya alınması geleneğinin bu yılki ayağında, Joe Biden, sokulan lafları göğsünde yumuşatıp geri... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T15:36+0300
2023-05-01T15:58+0300
dünya
beyaz saray muhabirleri derneği
yemek
espri
şaka
alay
dalga
abd başkanı
joe biden
abd
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80 yaşında olan, 2024 başkanlık seçimleri için resmen adaylığını açıklayan ve yeniden seçilirse 86 yaşında ikinci dönemini tamamlayacak olan ABD Başkanı Joe Biden'ın yaşlılığıyla ilgili endişeler, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği'nin masasındaydı.Komedi programı Daily Show'un muhabiri Roy Wood Jr., Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran yasaya yönelik protestolara atıfla, "64 yaşına kadar çalışmak istemedikleri için ayaklandılar. Bu arada Amerika'da 80 yaşında bir adam kendisini 4 yıl daha çalıştırmamız için bize yalvarıyor" dedi. Bu sözleri sırıtarak karşılayan Biden'ın "İzin verin, işi bitireyim" sloganına atıfla "Bu bir kampanya sloganı değil, bir yalvarma" diye ekleyen Wood Jr., "Başkanımız hakkında ne isterseniz söyleyin, ama şekerlemeden uyandığında iş biter" esprisini yaptı. Biden ise "Millet, tekrar burada olmak, hiçbir şey öğrenmediğimi kanıtlamak harika" diye kürsüye gelip basın toplantılarında uyuklayan, ne diyeceğini unutan, ölülerle konuşan, havayla el sıkışan, çıkış yolunu şaşıran hallerini dalgaya vurdu: "Bu yemek, birçok yönden görevdeki ilk iki yılımı özetliyor. 10 dakika konuş, sıfır soru al ve neşeyle uzaklaş." Biden, CNN'in canlı yayında cinsiyet ve yaş ayrımcılığı yapan sözler ettiği gerekçesiyle görevden aldığı sunucu Don Lemon üzerinden de şu mesajı verdi: "Siz bana yaşlı deyin, ben buna görmüş geçirmiş diyorum. Antik çağlardan kalma olduğumu söylüyorsunuz, ben bilge olduğumu söylüyorum. Elden ayaktan düşmüş olduğumu söylüyorsunuz, Don Lemon, zirve çağında bir erkek olduğumu söylerdi."Medya baronu Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu, muhafazakar-Cumhuriyetçi Amerikalıların favori kanalı Fox News'u da es geçmeyen Demokrat Partili Başkan, selefi Donald Trump'ın 2020 seçimlerini hile yüzünden kaybettiğine dair iddiaları ve bununla ilgili Dominion Oylama Sistemleri'ni suçlamasıyla ilgili yayınları yüzünden Fox News'un Dominion'a yüklü tazminat ödemesine de gönderme yaptı:"Bu yıl 787 milyon dolar tazminat ödedikten sonra Fox News muhabirleri de burada, çünkü bedava yemeğe hayır diyecek durumda değiller"Biden, "Fox'a dürüst, adil ve gerçeğe sadık derdim. Ama o zaman hakaretten dava edilebilirim" demeyi de ihmal etmedi.Tesla ve SpaceX'in kuruculuğunun ardından Twitter'ın da patronu olan ve liberallerin sansür uygulamalarına dikkat çekip Ukrayna için barış planı önerileri sunan Elon Musk'a husumetini geçmişte de belli eden Biden, kürsüden espri yağdırma performansı sırasında yüksek teknoloji devini de iğneledi. Ekim 2022'de satın almasından bu yana Twitter'ın değerinin yarısından fazlasını kaybetmesiyle karşı karşıya kalan Musk'ın önceki yönetimin Rusya ve Çin medyasına yaptığı gibi Batı medyasına da kamusal yayın yapıyorlarsa 'devlete bağlı medya' gibi etiketler yapıştırması tartışma yaratmıştı. ABD'nin Ulusal Halk Radyosu (NPR) etiketlenmesini protesto ederken, Musk, Twitter'ın 'devlet medyası' etiketi uygulamasını tümden kaldırarak tartışmayı noktalamıştı. Biden, bu gelişmelere atıfla "NPR'yi herkes sevmez. Elon Musk, devlet fonunun iptal edilmesi gerektiğini tweetledi. Elon Musk'ın NPR'yi ortadan kaldırmasının en iyi yolu, Elon Musk'ın onu satın almasıdır" diye konuştu. ABD Anayasası'nın ifade, basın ve toplanma özgürlüğünü garanti eden birinci değişiklik maddesine adanan ve hem ABD hem de dünyada özgür basının savunulması temasına dayanan yemekte "Gazetecilik suç değildir" vurgusunu yapan Biden, "Ülkeye ve açıkçası dünyaya bir mesaj vermek için buradayız: Özgür basın, özgür toplumun düşmanı değil, temel direğidir" dedi.2024 seçimi kampanyasının sloganları gibi yine özgürlük söylemine sarılan Biden, 'dünyadaki otoriter ülkelerde çalışan Amerikalı gazetecilerin kuşatma altında olduğuna' dair bir manzara çizdi. Rusya'nın 'casusluk yaparken suç üstü yakalandığını' açıkladığı Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich için "Serbest bırakılmasını sağlamak için her gün çalışıyoruz" diye ekledi.Ancak zihinsel olarak başkanlık yapacak durumda bulunmadığını iddia edenlere yeni malzeme de veren Biden, "Afganistan, Birmahedya, İran, İranda ve Venezüella'dan onlarca rehineyi başarılı şekilde tahliye ettik" derken isimleri karıştırıp olmayan ülkeler icat etti. Yemeğin yıldız konukları arasında Rusya tarafından geçen yıl esir takası kapsamında serbest bırakıldıktan sonra gözaltındaki diğerleri için 'mücadele' sözü veren basketbolcu Brittney Griner de vardı.
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https://sputniknews.com.tr/20220501/biden-trump-yuzunden-komaya-giren-beyaz-saray-muhabirleri-yillik-yemegini-hayata-dondurmeye-calisti-1055997426.html
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beyaz saray muhabirleri derneği, yemek, espri, şaka, alay, dalga, abd başkanı, joe biden, abd, washington dc
beyaz saray muhabirleri derneği, yemek, espri, şaka, alay, dalga, abd başkanı, joe biden, abd, washington dc

Biden, gazeteciler gecesinde yaşıyla ilgili esprilere yanıt verdi: Zirve çağında bir erkeğim

15:36 01.05.2023 (güncellendi: 15:58 01.05.2023)
© Fotoğraf : Twitter/The White House@WhiteHouseABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin yıllık yemeğine 2023 yılında da katıldı.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin yıllık yemeğine 2023 yılında da katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
© Fotoğraf : Twitter/The White House@WhiteHouse
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Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği'nde ABD Başkanı'nın sarakaya alınması geleneğinin bu yılki ayağında, Joe Biden, sokulan lafları göğsünde yumuşatıp geri yolladı.
80 yaşında olan, 2024 başkanlık seçimleri için resmen adaylığını açıklayan ve yeniden seçilirse 86 yaşında ikinci dönemini tamamlayacak olan ABD Başkanı Joe Biden'ın yaşlılığıyla ilgili endişeler, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği'nin masasındaydı.
Komedi programı Daily Show'un muhabiri Roy Wood Jr., Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran yasaya yönelik protestolara atıfla, "64 yaşına kadar çalışmak istemedikleri için ayaklandılar. Bu arada Amerika'da 80 yaşında bir adam kendisini 4 yıl daha çalıştırmamız için bize yalvarıyor" dedi.
Bu sözleri sırıtarak karşılayan Biden'ın "İzin verin, işi bitireyim" sloganına atıfla "Bu bir kampanya sloganı değil, bir yalvarma" diye ekleyen Wood Jr., "Başkanımız hakkında ne isterseniz söyleyin, ama şekerlemeden uyandığında iş biter" esprisini yaptı.
Biden ise "Millet, tekrar burada olmak, hiçbir şey öğrenmediğimi kanıtlamak harika" diye kürsüye gelip basın toplantılarında uyuklayan, ne diyeceğini unutan, ölülerle konuşan, havayla el sıkışan, çıkış yolunu şaşıran hallerini dalgaya vurdu:
"Bu yemek, birçok yönden görevdeki ilk iki yılımı özetliyor. 10 dakika konuş, sıfır soru al ve neşeyle uzaklaş."
Biden, CNN'in canlı yayında cinsiyet ve yaş ayrımcılığı yapan sözler ettiği gerekçesiyle görevden aldığı sunucu Don Lemon üzerinden de şu mesajı verdi:
"Siz bana yaşlı deyin, ben buna görmüş geçirmiş diyorum. Antik çağlardan kalma olduğumu söylüyorsunuz, ben bilge olduğumu söylüyorum. Elden ayaktan düşmüş olduğumu söylüyorsunuz, Don Lemon, zirve çağında bir erkek olduğumu söylerdi."
Medya baronu Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu, muhafazakar-Cumhuriyetçi Amerikalıların favori kanalı Fox News'u da es geçmeyen Demokrat Partili Başkan, selefi Donald Trump'ın 2020 seçimlerini hile yüzünden kaybettiğine dair iddiaları ve bununla ilgili Dominion Oylama Sistemleri'ni suçlamasıyla ilgili yayınları yüzünden Fox News'un Dominion'a yüklü tazminat ödemesine de gönderme yaptı:
"Bu yıl 787 milyon dolar tazminat ödedikten sonra Fox News muhabirleri de burada, çünkü bedava yemeğe hayır diyecek durumda değiller"
Biden, "Fox'a dürüst, adil ve gerçeğe sadık derdim. Ama o zaman hakaretten dava edilebilirim" demeyi de ihmal etmedi.
Tesla ve SpaceX'in kuruculuğunun ardından Twitter'ın da patronu olan ve liberallerin sansür uygulamalarına dikkat çekip Ukrayna için barış planı önerileri sunan Elon Musk'a husumetini geçmişte de belli eden Biden, kürsüden espri yağdırma performansı sırasında yüksek teknoloji devini de iğneledi.
Ekim 2022'de satın almasından bu yana Twitter'ın değerinin yarısından fazlasını kaybetmesiyle karşı karşıya kalan Musk'ın önceki yönetimin Rusya ve Çin medyasına yaptığı gibi Batı medyasına da kamusal yayın yapıyorlarsa 'devlete bağlı medya' gibi etiketler yapıştırması tartışma yaratmıştı.
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ABD'nin Ulusal Halk Radyosu (NPR) etiketlenmesini protesto ederken, Musk, Twitter'ın 'devlet medyası' etiketi uygulamasını tümden kaldırarak tartışmayı noktalamıştı.
Biden, bu gelişmelere atıfla "NPR'yi herkes sevmez. Elon Musk, devlet fonunun iptal edilmesi gerektiğini tweetledi. Elon Musk'ın NPR'yi ortadan kaldırmasının en iyi yolu, Elon Musk'ın onu satın almasıdır" diye konuştu.
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ABD Anayasası'nın ifade, basın ve toplanma özgürlüğünü garanti eden birinci değişiklik maddesine adanan ve hem ABD hem de dünyada özgür basının savunulması temasına dayanan yemekte "Gazetecilik suç değildir" vurgusunu yapan Biden, "Ülkeye ve açıkçası dünyaya bir mesaj vermek için buradayız: Özgür basın, özgür toplumun düşmanı değil, temel direğidir" dedi.
2024 seçimi kampanyasının sloganları gibi yine özgürlük söylemine sarılan Biden, 'dünyadaki otoriter ülkelerde çalışan Amerikalı gazetecilerin kuşatma altında olduğuna' dair bir manzara çizdi. Rusya'nın 'casusluk yaparken suç üstü yakalandığını' açıkladığı Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich için "Serbest bırakılmasını sağlamak için her gün çalışıyoruz" diye ekledi.
Ancak zihinsel olarak başkanlık yapacak durumda bulunmadığını iddia edenlere yeni malzeme de veren Biden, "Afganistan, Birmahedya, İran, İranda ve Venezüella'dan onlarca rehineyi başarılı şekilde tahliye ettik" derken isimleri karıştırıp olmayan ülkeler icat etti.
Yemeğin yıldız konukları arasında Rusya tarafından geçen yıl esir takası kapsamında serbest bırakıldıktan sonra gözaltındaki diğerleri için 'mücadele' sözü veren basketbolcu Brittney Griner de vardı.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
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1 Mayıs 2022, 13:51
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