https://sputniknews.com.tr/20230429/rusya-disisleri-tahil-anlasmasinin-rusya-ile-ilgili-kisminin-uygulanmasinda-henuz-bir-ilerleme-yok-1070348674.html

Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasının Rusya ile ilgili kısmının uygulanmasında henüz bir ilerleme yok

Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasının Rusya ile ilgili kısmının uygulanmasında henüz bir ilerleme yok

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Rusya'nın tahıl anlaşması ile ilgili taleplerinin yerine getirildiğini gösteren somut bir sonuç olmadığını, fakat... 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T11:23+0300

2023-04-29T11:23+0300

2023-04-29T11:49+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey verşinin

tahıl anlaşması

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rus gazetecilere ‘tahıl anlaşmasının’ 18 Mayıs’tan sonra uzatılması ile ilgili beklentileri değerlendirdi.Verşinin, “İlerleme ile ilgili değerlendirmeler belirlendi. Bugün nisan sonundayız, hala zamanımız var. Şimdilik farklı düzeylerde konuştuklarımızı kamuoyuna teyit edeceğim, taleplerimizin yerine getirilmesinde ilerleme kaydedildiğini gösteren somut sonuçlar yok” diye konuştu.Rusya’ya ‘bu yönde çaba gösterildiğinin anlatıldığını’ söyleyen Verşinin, “Çabaları takdir ediyoruz, fakat sonuçlara ihtiyaç var, fakat sonuç yok” ifadelerini kullandı.‘ABD, Rusya Büyükelçiliği’nin çalışmalarının devam etmesini istiyor’Rus diplomat, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin son derece düşük düzeyde olmasına rağmen ABD’nin Rusya Büyükelçiliği’nin çalışmalarının devam etmesi yönünde istekli olduğunu söyledi.Verşinin, “(ABD ile) ikili temaslarda çok sorun yaşıyoruz. Aslında temas yok. İlişkilerimiz son derece düşük düzeyde, neredeyse sıfır” diye konuştu.Rusya ve ABD arasında ‘endişe paylaşımlarının ve ikili ilişkilerdeki sorunların uzmanlar düzeyinde değerlendirildiğini’ dile getiren Verşinin, “Şunu söyleyebilirim, Amerikalılar Moskova’daki büyükelçiliklerinin işlevlerinin sürmesi yönünde istekliler” ifadelerini kullandı.Rusya’nın ABD ile tam karşılıklılık ilkesi temelinde çalıştığı bilgisini veren Verşinin, ‘ikili planda Rusya’ya yönelik bir takım düşmanca eylemlere girişilmesi halinde Amerikan tarafının da beklemeksizin aynı karşılığı alacağını’ vurguladı.‘Moskova, Kiev’in Tolyatti—Odessa amonyum boru hattının faaliyete geçirilmesi ile ilgili şartlarını reddediyor’Kiev’in Tolyatti—Odessa amonyum boru hattının faaliyete geçirilmesi ile ilgili sunduğu şartları yorumlayan Verşinin, “Amonyağı her zaman karşılıklı yarar sağlayan bir ticari proje olarak gördük, ancak siyasi koşulları ileri sürme olasılığıyla ilgili bir şey olarak hiç görmedik” dedi ve şöyle devam etti:Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takası ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Verşinin, takas için şu anki mevcut formatların en etkili olduğunu ifade etti:Verşinin, “Elbette bu konuda endişelerini dile getiren herkese minnettarız, ancak şu anda kullanılan formatların en etkili formatlar olduğunu ve olmaya devam ettiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230424/kremlin-tahil-anlasmasi-sartlari-yerine-getirilmedikce-devam-edemez-1070132091.html

https://sputniknews.com.tr/20230126/abd-yeni-moskova-buyukelcisi-tracy-rusyada-1066195210.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey verşinin, tahıl anlaşması