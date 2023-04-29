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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230429/rusya-disisleri-tahil-anlasmasinin-rusya-ile-ilgili-kisminin-uygulanmasinda-henuz-bir-ilerleme-yok-1070348674.html
Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasının Rusya ile ilgili kısmının uygulanmasında henüz bir ilerleme yok
Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasının Rusya ile ilgili kısmının uygulanmasında henüz bir ilerleme yok
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Rusya'nın tahıl anlaşması ile ilgili taleplerinin yerine getirildiğini gösteren somut bir sonuç olmadığını, fakat... 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T11:23+0300
2023-04-29T11:49+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey verşinin
tahıl anlaşması
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rus gazetecilere ‘tahıl anlaşmasının’ 18 Mayıs’tan sonra uzatılması ile ilgili beklentileri değerlendirdi.Verşinin, “İlerleme ile ilgili değerlendirmeler belirlendi. Bugün nisan sonundayız, hala zamanımız var. Şimdilik farklı düzeylerde konuştuklarımızı kamuoyuna teyit edeceğim, taleplerimizin yerine getirilmesinde ilerleme kaydedildiğini gösteren somut sonuçlar yok” diye konuştu.Rusya’ya ‘bu yönde çaba gösterildiğinin anlatıldığını’ söyleyen Verşinin, “Çabaları takdir ediyoruz, fakat sonuçlara ihtiyaç var, fakat sonuç yok” ifadelerini kullandı.‘ABD, Rusya Büyükelçiliği’nin çalışmalarının devam etmesini istiyor’Rus diplomat, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin son derece düşük düzeyde olmasına rağmen ABD’nin Rusya Büyükelçiliği’nin çalışmalarının devam etmesi yönünde istekli olduğunu söyledi.Verşinin, “(ABD ile) ikili temaslarda çok sorun yaşıyoruz. Aslında temas yok. İlişkilerimiz son derece düşük düzeyde, neredeyse sıfır” diye konuştu.Rusya ve ABD arasında ‘endişe paylaşımlarının ve ikili ilişkilerdeki sorunların uzmanlar düzeyinde değerlendirildiğini’ dile getiren Verşinin, “Şunu söyleyebilirim, Amerikalılar Moskova’daki büyükelçiliklerinin işlevlerinin sürmesi yönünde istekliler” ifadelerini kullandı.Rusya’nın ABD ile tam karşılıklılık ilkesi temelinde çalıştığı bilgisini veren Verşinin, ‘ikili planda Rusya’ya yönelik bir takım düşmanca eylemlere girişilmesi halinde Amerikan tarafının da beklemeksizin aynı karşılığı alacağını’ vurguladı.‘Moskova, Kiev’in Tolyatti—Odessa amonyum boru hattının faaliyete geçirilmesi ile ilgili şartlarını reddediyor’Kiev’in Tolyatti—Odessa amonyum boru hattının faaliyete geçirilmesi ile ilgili sunduğu şartları yorumlayan Verşinin, “Amonyağı her zaman karşılıklı yarar sağlayan bir ticari proje olarak gördük, ancak siyasi koşulları ileri sürme olasılığıyla ilgili bir şey olarak hiç görmedik” dedi ve şöyle devam etti:Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takası ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Verşinin, takas için şu anki mevcut formatların en etkili olduğunu ifade etti:Verşinin, “Elbette bu konuda endişelerini dile getiren herkese minnettarız, ancak şu anda kullanılan formatların en etkili formatlar olduğunu ve olmaya devam ettiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230424/kremlin-tahil-anlasmasi-sartlari-yerine-getirilmedikce-devam-edemez-1070132091.html
https://sputniknews.com.tr/20230126/abd-yeni-moskova-buyukelcisi-tracy-rusyada-1066195210.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey verşinin, tahıl anlaşması
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey verşinin, tahıl anlaşması

Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasının Rusya ile ilgili kısmının uygulanmasında henüz bir ilerleme yok

11:23 29.04.2023 (güncellendi: 11:49 29.04.2023)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2023
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Rusya'nın tahıl anlaşması ile ilgili taleplerinin yerine getirildiğini gösteren somut bir sonuç olmadığını, fakat anlaşmanın sona ermesine belli bir zaman daha olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rus gazetecilere ‘tahıl anlaşmasının’ 18 Mayıs’tan sonra uzatılması ile ilgili beklentileri değerlendirdi.
Verşinin, “İlerleme ile ilgili değerlendirmeler belirlendi. Bugün nisan sonundayız, hala zamanımız var. Şimdilik farklı düzeylerde konuştuklarımızı kamuoyuna teyit edeceğim, taleplerimizin yerine getirilmesinde ilerleme kaydedildiğini gösteren somut sonuçlar yok” diye konuştu.
Rusya’ya ‘bu yönde çaba gösterildiğinin anlatıldığını’ söyleyen Verşinin, “Çabaları takdir ediyoruz, fakat sonuçlara ihtiyaç var, fakat sonuç yok” ifadelerini kullandı.
Tahıl yüklü gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
Ukrayna krizi
Kremlin: Tahıl anlaşması şartları yerine getirilmedikçe devam edemez
24 Nisan, 22:29

‘ABD, Rusya Büyükelçiliği’nin çalışmalarının devam etmesini istiyor’

Rus diplomat, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin son derece düşük düzeyde olmasına rağmen ABD’nin Rusya Büyükelçiliği’nin çalışmalarının devam etmesi yönünde istekli olduğunu söyledi.
Verşinin, “(ABD ile) ikili temaslarda çok sorun yaşıyoruz. Aslında temas yok. İlişkilerimiz son derece düşük düzeyde, neredeyse sıfır” diye konuştu.
Rusya ve ABD arasında ‘endişe paylaşımlarının ve ikili ilişkilerdeki sorunların uzmanlar düzeyinde değerlendirildiğini’ dile getiren Verşinin, “Şunu söyleyebilirim, Amerikalılar Moskova’daki büyükelçiliklerinin işlevlerinin sürmesi yönünde istekliler” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın ABD ile tam karşılıklılık ilkesi temelinde çalıştığı bilgisini veren Verşinin, ‘ikili planda Rusya’ya yönelik bir takım düşmanca eylemlere girişilmesi halinde Amerikan tarafının da beklemeksizin aynı karşılığı alacağını’ vurguladı.
Rusya - ABD - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
DÜNYA
ABD büyükelçiliği paylaştı: Yeni Moskova Büyükelçisi Tracy Rusya'da
26 Ocak, 04:19

‘Moskova, Kiev’in Tolyatti—Odessa amonyum boru hattının faaliyete geçirilmesi ile ilgili şartlarını reddediyor’

Kiev’in Tolyatti—Odessa amonyum boru hattının faaliyete geçirilmesi ile ilgili sunduğu şartları yorumlayan Verşinin, “Amonyağı her zaman karşılıklı yarar sağlayan bir ticari proje olarak gördük, ancak siyasi koşulları ileri sürme olasılığıyla ilgili bir şey olarak hiç görmedik” dedi ve şöyle devam etti:
“Ne yazık ki eylül ayından bu yana bir süredir Ukrayna tarafından çeşitli siyasi talepler, BM üyeleri aracılığıyla tarafımıza ulaştı. Yöneltilen bu çeşitli taleplerin tamamını reddettik ve bugün de reddediyoruz.”
Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takası ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Verşinin, takas için şu anki mevcut formatların en etkili olduğunu ifade etti:
“Son zamanlarda bu tür takasların yapıldığına dikkatinizi çekerim. Bu iyi bir şey, zira esirlerimiz ne yazık ki bazen insanlık dışı muameleye maruz kalıyor.”
Verşinin, “Elbette bu konuda endişelerini dile getiren herkese minnettarız, ancak şu anda kullanılan formatların en etkili formatlar olduğunu ve olmaya devam ettiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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