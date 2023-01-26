https://sputniknews.com.tr/20230126/abd-yeni-moskova-buyukelcisi-tracy-rusyada-1066195210.html
ABD büyükelçiliği paylaştı: Yeni Moskova Büyükelçisi Tracy Rusya'da
ABD büyükelçiliği paylaştı: Yeni Moskova Büyükelçisi Tracy Rusya'da
ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, bir Twitter paylaşımında, yeni Rusya Büyükelçisi Lynne Tracy'nin Rus başkentine geldiğini duyurdu. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T04:19+0300
2023-01-26T04:19+0300
2023-01-26T04:23+0300
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moskova
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paylaşım
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ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, yeni Rusya büyükelçisinin Moskova'ya vardığını sosyal medya hesabından paylaştı. Büyükelçiliğin hesabından yapılan Rusça paylaşımda, "Rusya'ya tekrar hoş geldiniz Büyükelçi Tracy!" ifadeleri yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230126/abd-tanklar-ukraynanin-sadece-kendi-topraklarini-savunmasi-kosuluyla-verilecek-1066191885.html
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abd, rusya, lynne tracy, moskova, büyükelçilik, twitter , paylaşım
abd, rusya, lynne tracy, moskova, büyükelçilik, twitter , paylaşım
ABD büyükelçiliği paylaştı: Yeni Moskova Büyükelçisi Tracy Rusya'da
04:19 26.01.2023 (güncellendi: 04:23 26.01.2023) Abone ol
ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, bir Twitter paylaşımında, yeni Rusya Büyükelçisi Lynne Tracy'nin Rus başkentine geldiğini duyurdu.
ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, yeni Rusya büyükelçisinin Moskova'ya vardığını sosyal medya hesabından paylaştı.
Büyükelçiliğin hesabından yapılan Rusça paylaşımda, "Rusya'ya tekrar hoş geldiniz Büyükelçi Tracy!" ifadeleri yer aldı.