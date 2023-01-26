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https://sputniknews.com.tr/20230126/abd-yeni-moskova-buyukelcisi-tracy-rusyada-1066195210.html
ABD büyükelçiliği paylaştı: Yeni Moskova Büyükelçisi Tracy Rusya'da
ABD büyükelçiliği paylaştı: Yeni Moskova Büyükelçisi Tracy Rusya'da
ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, bir Twitter paylaşımında, yeni Rusya Büyükelçisi Lynne Tracy'nin Rus başkentine geldiğini duyurdu. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T04:19+0300
2023-01-26T04:23+0300
dünya
abd
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lynne tracy
moskova
büyükelçilik
twitter
paylaşım
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ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, yeni Rusya büyükelçisinin Moskova'ya vardığını sosyal medya hesabından paylaştı. Büyükelçiliğin hesabından yapılan Rusça paylaşımda, "Rusya'ya tekrar hoş geldiniz Büyükelçi Tracy!" ifadeleri yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230126/abd-tanklar-ukraynanin-sadece-kendi-topraklarini-savunmasi-kosuluyla-verilecek-1066191885.html
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abd, rusya, lynne tracy, moskova, büyükelçilik, twitter , paylaşım
abd, rusya, lynne tracy, moskova, büyükelçilik, twitter , paylaşım

ABD büyükelçiliği paylaştı: Yeni Moskova Büyükelçisi Tracy Rusya'da

04:19 26.01.2023 (güncellendi: 04:23 26.01.2023)
© AFP 2023 / Yuri KadobnovRusya - ABD - bayrak
Rusya - ABD - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© AFP 2023 / Yuri Kadobnov
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ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, bir Twitter paylaşımında, yeni Rusya Büyükelçisi Lynne Tracy'nin Rus başkentine geldiğini duyurdu.
ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, yeni Rusya büyükelçisinin Moskova'ya vardığını sosyal medya hesabından paylaştı.
Büyükelçiliğin hesabından yapılan Rusça paylaşımda, "Rusya'ya tekrar hoş geldiniz Büyükelçi Tracy!" ifadeleri yer aldı.
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