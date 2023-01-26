https://sputniknews.com.tr/20230126/abd-tanklar-ukraynanin-sadece-kendi-topraklarini-savunmasi-kosuluyla-verilecek-1066191885.html

ABD: Tanklar Ukrayna'nın sadece kendi topraklarını savunması koşuluyla verilecek

ABD: Tanklar Ukrayna'nın sadece kendi topraklarını savunması koşuluyla verilecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna'ya verilecek tanklar üzerinde de diğer silahlarda olduğu gibi bu ülkenin sadece 'topraklarını savunmak için... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T00:29+0300

2023-01-26T00:29+0300

2023-01-26T00:29+0300

ukrayna krizi

ned price

abd

ukrayna

abrams

tank

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066191714_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_6eb05ff140c65477d72b15b9f7d9b803.jpg

ABD Başkanı Joe Biden'ın bir tank taburuna denk gelecek şekilde Ukrayna ordusuna 31 M1 Abrams tankı vereceklerini duyurmasından sonra, Dışişleri basın toplantısında bu tankların Kırım'a yönelik bir saldırıda, Rusya topraklarına veya Belarus'taki Rus birliklerine karşı kullanılmasına izin verilip verilmediği soruldu.Price, bu tankların Ukrayna toprakları dışında kullanılıp kullanılmayacağını söylemedi.Ancak sözcü, "Sadece ve sadece bir koşul konuldu. Bu da verdiğimiz her şey sadece Ukrayna'nın kendini savunması içindir. Verdiğimiz her şey Ukraynalı ortaklarımızın etkili ve başarılı bir şekilde uluslararası alanda tanınan sınırlarını egemen Ukrayna toprağının parçası olarak savunması içindir. Bu en son duyurulan Abrams tankları için de, geçen yıl 24 Şubat'tan önce sağladığımız diğer sistemler, Stinger, Javelin gibi hava savunma ve zır delici sistemler için de geçerlidir" dedi.ABD'nin bu tankları tedarik etme kararı almakla Rusya'ya karşı ortakları ile birlik içinde olduğunu gösterdiğini savunan Price, bu kararın Biden'ın Fransa, Almanya ve İngiltere liderleri ile yaptığı görüşme sonunda geldiğini ifade etti.Price söz konusu kararın 'başarılı', 'faydalı' ve 'yapıcı' bir diplomasinin sonucu olduğunu öne sürdü.

https://sputniknews.com.tr/20230125/biden-rusya-muttefiklerimizle-aramizi-acmaya-calisti-ama-basarisiz-oldu-1066182822.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ned price, abd, ukrayna, abrams, tank