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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230126/abd-tanklar-ukraynanin-sadece-kendi-topraklarini-savunmasi-kosuluyla-verilecek-1066191885.html
ABD: Tanklar Ukrayna'nın sadece kendi topraklarını savunması koşuluyla verilecek
ABD: Tanklar Ukrayna'nın sadece kendi topraklarını savunması koşuluyla verilecek
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna'ya verilecek tanklar üzerinde de diğer silahlarda olduğu gibi bu ülkenin sadece 'topraklarını savunmak için... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T00:29+0300
2023-01-26T00:29+0300
ukrayna krizi
ned price
abd
ukrayna
abrams
tank
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ABD Başkanı Joe Biden'ın bir tank taburuna denk gelecek şekilde Ukrayna ordusuna 31 M1 Abrams tankı vereceklerini duyurmasından sonra, Dışişleri basın toplantısında bu tankların Kırım'a yönelik bir saldırıda, Rusya topraklarına veya Belarus'taki Rus birliklerine karşı kullanılmasına izin verilip verilmediği soruldu.Price, bu tankların Ukrayna toprakları dışında kullanılıp kullanılmayacağını söylemedi.Ancak sözcü, "Sadece ve sadece bir koşul konuldu. Bu da verdiğimiz her şey sadece Ukrayna'nın kendini savunması içindir. Verdiğimiz her şey Ukraynalı ortaklarımızın etkili ve başarılı bir şekilde uluslararası alanda tanınan sınırlarını egemen Ukrayna toprağının parçası olarak savunması içindir. Bu en son duyurulan Abrams tankları için de, geçen yıl 24 Şubat'tan önce sağladığımız diğer sistemler, Stinger, Javelin gibi hava savunma ve zır delici sistemler için de geçerlidir" dedi.ABD'nin bu tankları tedarik etme kararı almakla Rusya'ya karşı ortakları ile birlik içinde olduğunu gösterdiğini savunan Price, bu kararın Biden'ın Fransa, Almanya ve İngiltere liderleri ile yaptığı görüşme sonunda geldiğini ifade etti.Price söz konusu kararın 'başarılı', 'faydalı' ve 'yapıcı' bir diplomasinin sonucu olduğunu öne sürdü.
https://sputniknews.com.tr/20230125/biden-rusya-muttefiklerimizle-aramizi-acmaya-calisti-ama-basarisiz-oldu-1066182822.html
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ned price, abd, ukrayna, abrams, tank
ned price, abd, ukrayna, abrams, tank

ABD: Tanklar Ukrayna'nın sadece kendi topraklarını savunması koşuluyla verilecek

00:29 26.01.2023
© AFP 2023 / MANUEL BALCE CENETANed Price
Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© AFP 2023 / MANUEL BALCE CENETA
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna'ya verilecek tanklar üzerinde de diğer silahlarda olduğu gibi bu ülkenin sadece 'topraklarını savunmak için kullanması koşulu olduğunu' iddia etti.
ABD Başkanı Joe Biden'ın bir tank taburuna denk gelecek şekilde Ukrayna ordusuna 31 M1 Abrams tankı vereceklerini duyurmasından sonra, Dışişleri basın toplantısında bu tankların Kırım'a yönelik bir saldırıda, Rusya topraklarına veya Belarus'taki Rus birliklerine karşı kullanılmasına izin verilip verilmediği soruldu.
Price, bu tankların Ukrayna toprakları dışında kullanılıp kullanılmayacağını söylemedi.
Ancak sözcü, "Sadece ve sadece bir koşul konuldu. Bu da verdiğimiz her şey sadece Ukrayna'nın kendini savunması içindir. Verdiğimiz her şey Ukraynalı ortaklarımızın etkili ve başarılı bir şekilde uluslararası alanda tanınan sınırlarını egemen Ukrayna toprağının parçası olarak savunması içindir. Bu en son duyurulan Abrams tankları için de, geçen yıl 24 Şubat'tan önce sağladığımız diğer sistemler, Stinger, Javelin gibi hava savunma ve zır delici sistemler için de geçerlidir" dedi.
ABD'nin bu tankları tedarik etme kararı almakla Rusya'ya karşı ortakları ile birlik içinde olduğunu gösterdiğini savunan Price, bu kararın Biden'ın Fransa, Almanya ve İngiltere liderleri ile yaptığı görüşme sonunda geldiğini ifade etti.
Price söz konusu kararın 'başarılı', 'faydalı' ve 'yapıcı' bir diplomasinin sonucu olduğunu öne sürdü.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
Ukrayna krizi
Biden: Ukrayna'ya 31 Abrams tankı göndermeye karar verdik
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