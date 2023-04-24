https://sputniknews.com.tr/20230424/kremlin-tahil-anlasmasi-sartlari-yerine-getirilmedikce-devam-edemez-1070132091.html
Kremlin: Tahıl anlaşması şartları yerine getirilmedikçe devam edemez
Kremlin: Tahıl anlaşması şartları yerine getirilmedikçe devam edemez
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının şartları yerine getirilmedikçe devam edemeyeceğini söyledi. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T22:29+0300
2023-04-24T22:29+0300
2023-04-24T22:29+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
tahıl anlaşması
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Peskov, Sputnik'e verdiği demeçte tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda Rusya’nın tutumuna ilişkin soruya “Şartlar yerine getirilmedikçe devam edemeyeceğini düşünüyoruz” yanıtını verdi.BM Genel Sekreteri António Guterres, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Karadeniz tahıl girişiminin ve Rusya’dan gıda ve gübre ihracatını teşvik etme muhtırasının uygulanması çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230423/medvedev-rusyaya-urun-ihracatinin-yasaklanmasi-durumunda-tahil-anlasmasi-bitmis-olur-1070083115.html
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kremlin, dmitriy peskov, tahıl anlaşması, rusya, ukrayna
kremlin, dmitriy peskov, tahıl anlaşması, rusya, ukrayna
Kremlin: Tahıl anlaşması şartları yerine getirilmedikçe devam edemez
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının şartları yerine getirilmedikçe devam edemeyeceğini söyledi.
Peskov, Sputnik'e verdiği demeçte tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda Rusya’nın tutumuna ilişkin soruya “Şartlar yerine getirilmedikçe devam edemeyeceğini düşünüyoruz” yanıtını verdi.
BM Genel Sekreteri António Guterres, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Karadeniz tahıl girişiminin ve Rusya’dan gıda ve gübre ihracatını teşvik etme muhtırasının uygulanması çağrısında bulundu.