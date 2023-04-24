https://sputniknews.com.tr/20230424/kremlin-tahil-anlasmasi-sartlari-yerine-getirilmedikce-devam-edemez-1070132091.html

Kremlin: Tahıl anlaşması şartları yerine getirilmedikçe devam edemez

Kremlin: Tahıl anlaşması şartları yerine getirilmedikçe devam edemez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının şartları yerine getirilmedikçe devam edemeyeceğini söyledi. 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T22:29+0300

2023-04-24T22:29+0300

2023-04-24T22:29+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

tahıl anlaşması

rusya

ukrayna

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Peskov, Sputnik'e verdiği demeçte tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda Rusya’nın tutumuna ilişkin soruya “Şartlar yerine getirilmedikçe devam edemeyeceğini düşünüyoruz” yanıtını verdi.BM Genel Sekreteri António Guterres, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Karadeniz tahıl girişiminin ve Rusya’dan gıda ve gübre ihracatını teşvik etme muhtırasının uygulanması çağrısında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230423/medvedev-rusyaya-urun-ihracatinin-yasaklanmasi-durumunda-tahil-anlasmasi-bitmis-olur-1070083115.html

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kremlin, dmitriy peskov, tahıl anlaşması, rusya, ukrayna