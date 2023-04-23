https://sputniknews.com.tr/20230423/medvedev-rusyaya-urun-ihracatinin-yasaklanmasi-durumunda-tahil-anlasmasi-bitmis-olur-1070083115.html
Medvedev: Rusya’ya ürün ihracatının yasaklanması durumunda tahıl anlaşması bitmiş olur
Medvedev: Rusya’ya ürün ihracatının yasaklanması durumunda tahıl anlaşması bitmiş olur
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Moskova’ya yönelik yaptırımların ürün ihracatının tamamen yasaklanacak hale getirilmesi durumunda... 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T17:35+0300
2023-04-23T17:35+0300
2023-04-23T17:35+0300
ukrayna krizi
rusya
g7
yaptırım
tahıl
ihracat
dmitriy medvedev
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Almanya, ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada’dan oluşan G7 ülkelerinin Rusya’ya yönelik yaptırım uygulamalarını ihracatın neredeyse tamamının yasaklanacak hale getirecek kadar sıkılaştırmayı görüşmelerini Telegram kanalından yorumlayan Medvedev, şu ifadeleri paylaştı:“G7’deki ahmakların fikri harika, zira aynı zamanda ülkemizden G7 için en hassas kategorilerde yapılan ithalatın durdurulması anlamına da geliyor. Bu durumda onlar için tahıl anlaşması ve ihtiyaç duydukları çok daha fazla şey sona erecek.”Geçen Perşembe ve Cuma günü Bloomberg ve Kyodo ajansları, G7 ülkelerinin Rusya ile ilgili tüm ihracatın yasaklandığı ve ithalata izin verilen istisna kalemleri listelerinin oluşturulduğu yaptırım uygulamasına geçişi tartıştıklarını duyurmuştu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, g7, yaptırım, tahıl, ihracat, dmitriy medvedev
rusya, g7, yaptırım, tahıl, ihracat, dmitriy medvedev
Medvedev: Rusya’ya ürün ihracatının yasaklanması durumunda tahıl anlaşması bitmiş olur
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Moskova’ya yönelik yaptırımların ürün ihracatının tamamen yasaklanacak hale getirilmesi durumunda tahıl anlaşmasının uygulanmasının sona ereceğini belirtti.
Almanya, ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada’dan oluşan G7 ülkelerinin Rusya’ya yönelik yaptırım uygulamalarını ihracatın neredeyse tamamının yasaklanacak hale getirecek kadar sıkılaştırmayı görüşmelerini Telegram kanalından yorumlayan Medvedev, şu ifadeleri paylaştı:
“G7’deki ahmakların fikri harika, zira aynı zamanda ülkemizden G7 için en hassas kategorilerde yapılan ithalatın durdurulması anlamına da geliyor. Bu durumda onlar için tahıl anlaşması ve ihtiyaç duydukları çok daha fazla şey sona erecek.”
Geçen Perşembe ve Cuma günü Bloomberg ve Kyodo ajansları, G7 ülkelerinin Rusya ile ilgili tüm ihracatın yasaklandığı ve ithalata izin verilen istisna kalemleri listelerinin oluşturulduğu yaptırım uygulamasına geçişi tartıştıklarını duyurmuştu.