https://sputniknews.com.tr/20230423/medvedev-rusyaya-urun-ihracatinin-yasaklanmasi-durumunda-tahil-anlasmasi-bitmis-olur-1070083115.html

Medvedev: Rusya’ya ürün ihracatının yasaklanması durumunda tahıl anlaşması bitmiş olur

Medvedev: Rusya’ya ürün ihracatının yasaklanması durumunda tahıl anlaşması bitmiş olur

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Moskova’ya yönelik yaptırımların ürün ihracatının tamamen yasaklanacak hale getirilmesi durumunda... 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T17:35+0300

2023-04-23T17:35+0300

2023-04-23T17:35+0300

ukrayna krizi

rusya

g7

yaptırım

tahıl

ihracat

dmitriy medvedev

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Almanya, ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada’dan oluşan G7 ülkelerinin Rusya’ya yönelik yaptırım uygulamalarını ihracatın neredeyse tamamının yasaklanacak hale getirecek kadar sıkılaştırmayı görüşmelerini Telegram kanalından yorumlayan Medvedev, şu ifadeleri paylaştı:“G7’deki ahmakların fikri harika, zira aynı zamanda ülkemizden G7 için en hassas kategorilerde yapılan ithalatın durdurulması anlamına da geliyor. Bu durumda onlar için tahıl anlaşması ve ihtiyaç duydukları çok daha fazla şey sona erecek.”Geçen Perşembe ve Cuma günü Bloomberg ve Kyodo ajansları, G7 ülkelerinin Rusya ile ilgili tüm ihracatın yasaklandığı ve ithalata izin verilen istisna kalemleri listelerinin oluşturulduğu yaptırım uygulamasına geçişi tartıştıklarını duyurmuştu.

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rusya, g7, yaptırım, tahıl, ihracat, dmitriy medvedev