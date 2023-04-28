https://sputniknews.com.tr/20230428/zeugma-antik-kentinden-kacirilan-1800-yillik-mezar-steli-turkiyeye-iade-edildi-1070320531.html

Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan 1800 yıllık mezar steli, Türkiye'ye iade edildi

Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan 1800 yıllık mezar steli, Türkiye'ye iade edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan M.S. 2. yüzyıla ait mezar stelinin İtalya'dan teslim alındığını bildirdi. 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T15:12+0300

2023-04-28T15:12+0300

2023-04-28T15:13+0300

yaşam

zeugma antik kenti

tarihi eser

türkiye

kaçak

kültür ve turizm bakanlığı

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Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin tarihi miraslarından birinin daha doğduğu topraklara kavuşturulduğunu ifade etti.Önemli bilimsel veriler taşıyan ve M.S. 2. yüzyıla ait olan mezar stelini İtalya'da teslim aldıklarını belirten Ersoy, şunları kaydetti:Ersoy, paylaşımında, 1800 yıllık mezar stelinin teslim alındığı ana ilişkin bir fotoğrafa da yer verdi.Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Gaziantep Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan ve M.S. 2. yüzyıla ait olan mezar stelinin, İtalyan makamlarıyla yapılan iş birliğinin ardından Türkiye'ye teslim edildiği belirtildi.Bakanlık, önemli bilimsel veriler taşıyan stelin, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğine teslim edildiğini bildirdi.

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zeugma antik kenti, tarihi eser, türkiye, kaçak, kültür ve turizm bakanlığı