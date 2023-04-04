https://sputniknews.com.tr/20230404/ankarada-antik-misir-donemine-ait--tarihi-eser-satmaya-calisan-3-kisi-yakalandi-1069164600.html

Ankara'da Antik Mısır dönemine ait tarihi eser satmaya çalışan 3 kişi yakalandı

Ankara'da Antik Mısır dönemine ait tarihi eser satmaya çalışan 3 kişi yakalandı

Ankara'da ele geçirdikleri tarihi eserleri satma hazırlığındaki 3 kişi yakalandı. 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T15:25+0300

2023-04-04T15:25+0300

2023-04-04T15:25+0300

yaşam

türkiye

antik mısır

ankara

tarihi eser

kaçakçılık

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Ankara Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Etimesgut'ta A.T, E.N.Y. ve K.G'nin ele geçirdikleri tarihi eserleri piyasaya sürmek için müşteri arayışında oldukları bilgisine ulaşıldı.Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 5 milyon lira değerinde olduğu değerlendirilen Antik Mısır dönemine ait ve kutsal kabul edilen timsah derisi üzerinde mısır ikonları, çeşitli figürler ile üzerinde mühür bulunan el yazması eser, deri üzerine çeşitli figürler ve objeler ile timsah objesinin muhafaza edildiği altın işlemeli deri kutu ele geçirildi.Tarihi eserlere, Etnografya Müzesi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el kondu.Şüpheliler A.T, E.N.Y. ve K.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230301/hataydaki-aziz-georgios-kilisesi-icin-tarihi-eser-statusunde-olmadigi-gerekcesiyle-yikim-karari-1067644342.html

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türkiye, antik mısır, ankara, tarihi eser, kaçakçılık