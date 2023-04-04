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Ankara'da Antik Mısır dönemine ait tarihi eser satmaya çalışan 3 kişi yakalandı
Ankara'da Antik Mısır dönemine ait tarihi eser satmaya çalışan 3 kişi yakalandı
Ankara'da ele geçirdikleri tarihi eserleri satma hazırlığındaki 3 kişi yakalandı. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T15:25+0300
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yaşam
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antik mısır
ankara
tarihi eser
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Ankara Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Etimesgut'ta A.T, E.N.Y. ve K.G'nin ele geçirdikleri tarihi eserleri piyasaya sürmek için müşteri arayışında oldukları bilgisine ulaşıldı.Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 5 milyon lira değerinde olduğu değerlendirilen Antik Mısır dönemine ait ve kutsal kabul edilen timsah derisi üzerinde mısır ikonları, çeşitli figürler ile üzerinde mühür bulunan el yazması eser, deri üzerine çeşitli figürler ve objeler ile timsah objesinin muhafaza edildiği altın işlemeli deri kutu ele geçirildi.Tarihi eserlere, Etnografya Müzesi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el kondu.Şüpheliler A.T, E.N.Y. ve K.G. hakkında adli işlem başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230301/hataydaki-aziz-georgios-kilisesi-icin-tarihi-eser-statusunde-olmadigi-gerekcesiyle-yikim-karari-1067644342.html
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türkiye, antik mısır, ankara, tarihi eser, kaçakçılık
türkiye, antik mısır, ankara, tarihi eser, kaçakçılık

Ankara'da Antik Mısır dönemine ait tarihi eser satmaya çalışan 3 kişi yakalandı

15:25 04.04.2023
© AAAnkara'da Antik Mısır dönemine ait tarihi eser satmaya çalışan 3 kişi yakalandı
Ankara'da Antik Mısır dönemine ait tarihi eser satmaya çalışan 3 kişi yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© AA
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Ankara'da ele geçirdikleri tarihi eserleri satma hazırlığındaki 3 kişi yakalandı.
Ankara Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Etimesgut'ta A.T, E.N.Y. ve K.G'nin ele geçirdikleri tarihi eserleri piyasaya sürmek için müşteri arayışında oldukları bilgisine ulaşıldı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 5 milyon lira değerinde olduğu değerlendirilen Antik Mısır dönemine ait ve kutsal kabul edilen timsah derisi üzerinde mısır ikonları, çeşitli figürler ile üzerinde mühür bulunan el yazması eser, deri üzerine çeşitli figürler ve objeler ile timsah objesinin muhafaza edildiği altın işlemeli deri kutu ele geçirildi.
Tarihi eserlere, Etnografya Müzesi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el kondu.
Şüpheliler A.T, E.N.Y. ve K.G. hakkında adli işlem başlatıldı.
Hatay'daki Aziz Georgios Kilisesi için tarihi eser statüsünde olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
TÜRKİYE
Hatay'daki Aziz Georgios Kilisesi için tarihi eser statüsünde olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı
1 Mart, 11:58
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