https://sputniknews.com.tr/20230301/hataydaki-aziz-georgios-kilisesi-icin-tarihi-eser-statusunde-olmadigi-gerekcesiyle-yikim-karari-1067644342.html

Hatay'daki Aziz Georgios Kilisesi için tarihi eser statüsünde olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı

Hatay'daki Aziz Georgios Kilisesi için tarihi eser statüsünde olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı

Hatay Sarılar Köyü'ndeki 659 yıllık kilisesiye tarihi eser statüsünde olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı verildi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T11:58+0300

2023-03-01T11:58+0300

2023-03-01T11:58+0300

türkiye

hatay

kilise

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "659 yıllık Hatay Aziz Georgios Kilisesi’ni tarihi eser statüsüne almayarak yıkım kararını kim vermişse acilen dursun." çağrısını yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Genel Müdürlüğü Yardımcısı Birol İnceciköz'ün "Bahsettiğiniz yapı zaten tescilli, bakanlığımızın ilgili tüm birimleri şu an sahada tespit çalışmaları gerçekleştiriyor." açıklamasını yaptığı kilisenin ise İskenderun Aziz Nikola Kilisesi olduğu ortaya çıktı.Hatay, Altınözü, Sarılar Köyü'ndeki Aziz Georgios Kilisesi de hasar gören yapılar arasında yer aldı. Ağır hasar alan tarihi yapı için yıkım kararı çıktı. Mahir Polat Twitter hesabından "659 yıllık Hatay Aziz Georgios Kilisesi’ni tarihi eser statüsüne almayarak yıkım kararını kim vermişse acilen dursun.Bugüne kadar tescillenmemesi incelenmeli. Daha 2 senelik restorasyoa rağmen hasar alması yanlış restorasyondan Cinayet olur! Yapı acilen tescillenmeli" paylaşımını yaptı.Polat'ın paylaşımına yanıt veren Kültür ve Turizm Bakanı Genel Müdürlüğü Yardımcısı Birol İnceciköz, söz konusu yapının tescilli olduğunu ve sahada tespit çalışmalarını iddia etti. İnceciköz, "Bahsettiğiniz yapı zaten tescilli, bakanlığımızın ilgili tüm birimleri şu an sahada tespit çalışmaları gerçekleştiriyor. Milletçe birlik ve beraberlik içinde olduğumuz bu günlerde kamuoyunu yanlış yönlendiren paylaşımlarda bulunmanın kültürümüzde yeri olmadığını belirtmek isterim" ifadesini kullandı.İnceciköz'ün bahsettiği yapı Aziz Nikola Kilisesi olduğu ortaya çıktı. Polat, "Keşke bilgisini verdiğiniz kilisenin hangi kilise olduğuna, bizim bahsettiğimizle bir alakası olmadığına baksaydınız. Altınözü Aziz Georgios Kilisesi diye İskenderun Aziz Nikola Kilisesi’nin bilgisini veriyorsunuz. Tescil fişini de göndereyim. Aralarında 79 km var" diye yanıt verdi.

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