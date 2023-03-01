Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize düşen görev, güvenli yerleşim yerleri inşa etmek, hazırlık yapmaktır
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230301/hataydaki-aziz-georgios-kilisesi-icin-tarihi-eser-statusunde-olmadigi-gerekcesiyle-yikim-karari-1067644342.html
Hatay'daki Aziz Georgios Kilisesi için tarihi eser statüsünde olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı
Hatay'daki Aziz Georgios Kilisesi için tarihi eser statüsünde olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı
Hatay Sarılar Köyü'ndeki 659 yıllık kilisesiye tarihi eser statüsünde olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı verildi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T11:58+0300
2023-03-01T11:58+0300
türkiye
hatay
kilise
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067644565_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_6e845e2ed6ce8b96f185d6fc5a6cab68.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "659 yıllık Hatay Aziz Georgios Kilisesi’ni tarihi eser statüsüne almayarak yıkım kararını kim vermişse acilen dursun." çağrısını yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Genel Müdürlüğü Yardımcısı Birol İnceciköz'ün "Bahsettiğiniz yapı zaten tescilli, bakanlığımızın ilgili tüm birimleri şu an sahada tespit çalışmaları gerçekleştiriyor." açıklamasını yaptığı kilisenin ise İskenderun Aziz Nikola Kilisesi olduğu ortaya çıktı.Hatay, Altınözü, Sarılar Köyü'ndeki Aziz Georgios Kilisesi de hasar gören yapılar arasında yer aldı. Ağır hasar alan tarihi yapı için yıkım kararı çıktı. Mahir Polat Twitter hesabından "659 yıllık Hatay Aziz Georgios Kilisesi’ni tarihi eser statüsüne almayarak yıkım kararını kim vermişse acilen dursun.Bugüne kadar tescillenmemesi incelenmeli. Daha 2 senelik restorasyoa rağmen hasar alması yanlış restorasyondan Cinayet olur! Yapı acilen tescillenmeli" paylaşımını yaptı.Polat'ın paylaşımına yanıt veren Kültür ve Turizm Bakanı Genel Müdürlüğü Yardımcısı Birol İnceciköz, söz konusu yapının tescilli olduğunu ve sahada tespit çalışmalarını iddia etti. İnceciköz, "Bahsettiğiniz yapı zaten tescilli, bakanlığımızın ilgili tüm birimleri şu an sahada tespit çalışmaları gerçekleştiriyor. Milletçe birlik ve beraberlik içinde olduğumuz bu günlerde kamuoyunu yanlış yönlendiren paylaşımlarda bulunmanın kültürümüzde yeri olmadığını belirtmek isterim" ifadesini kullandı.İnceciköz'ün bahsettiği yapı Aziz Nikola Kilisesi olduğu ortaya çıktı. Polat, "Keşke bilgisini verdiğiniz kilisenin hangi kilise olduğuna, bizim bahsettiğimizle bir alakası olmadığına baksaydınız. Altınözü Aziz Georgios Kilisesi diye İskenderun Aziz Nikola Kilisesi’nin bilgisini veriyorsunuz. Tescil fişini de göndereyim. Aralarında 79 km var" diye yanıt verdi.
türkiye
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067644565_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_fbf4b573ac05f12773db8372038f3cac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hatay, kilise
hatay, kilise

Hatay'daki Aziz Georgios Kilisesi için tarihi eser statüsünde olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı

11:58 01.03.2023
© FotoğrafHatay'daki Aziz Georgios Kilisesi için tarihi eser statüsünde olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı
Hatay'daki Aziz Georgios Kilisesi için tarihi eser statüsünde olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© Fotoğraf
Abone olTelegram
Hatay Sarılar Köyü'ndeki 659 yıllık kilisesiye tarihi eser statüsünde olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "659 yıllık Hatay Aziz Georgios Kilisesi’ni tarihi eser statüsüne almayarak yıkım kararını kim vermişse acilen dursun." çağrısını yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Genel Müdürlüğü Yardımcısı Birol İnceciköz'ün "Bahsettiğiniz yapı zaten tescilli, bakanlığımızın ilgili tüm birimleri şu an sahada tespit çalışmaları gerçekleştiriyor." açıklamasını yaptığı kilisenin ise İskenderun Aziz Nikola Kilisesi olduğu ortaya çıktı.
Hatay, Altınözü, Sarılar Köyü'ndeki Aziz Georgios Kilisesi de hasar gören yapılar arasında yer aldı. Ağır hasar alan tarihi yapı için yıkım kararı çıktı. Mahir Polat Twitter hesabından "659 yıllık Hatay Aziz Georgios Kilisesi’ni tarihi eser statüsüne almayarak yıkım kararını kim vermişse acilen dursun.Bugüne kadar tescillenmemesi incelenmeli. Daha 2 senelik restorasyoa rağmen hasar alması yanlış restorasyondan Cinayet olur! Yapı acilen tescillenmeli" paylaşımını yaptı.
Polat'ın paylaşımına yanıt veren Kültür ve Turizm Bakanı Genel Müdürlüğü Yardımcısı Birol İnceciköz, söz konusu yapının tescilli olduğunu ve sahada tespit çalışmalarını iddia etti. İnceciköz, "Bahsettiğiniz yapı zaten tescilli, bakanlığımızın ilgili tüm birimleri şu an sahada tespit çalışmaları gerçekleştiriyor. Milletçe birlik ve beraberlik içinde olduğumuz bu günlerde kamuoyunu yanlış yönlendiren paylaşımlarda bulunmanın kültürümüzde yeri olmadığını belirtmek isterim" ifadesini kullandı.
İnceciköz'ün bahsettiği yapı Aziz Nikola Kilisesi olduğu ortaya çıktı. Polat, "Keşke bilgisini verdiğiniz kilisenin hangi kilise olduğuna, bizim bahsettiğimizle bir alakası olmadığına baksaydınız. Altınözü Aziz Georgios Kilisesi diye İskenderun Aziz Nikola Kilisesi’nin bilgisini veriyorsunuz. Tescil fişini de göndereyim. Aralarında 79 km var" diye yanıt verdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала