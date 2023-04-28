https://sputniknews.com.tr/20230428/zelenskiyden-abye-ukraynadan-urun-ithalatinin-yasaklanmasi-sorununu-cozme-cagrisi-1070337598.html
Zelenskiy’den AB'ye Ukrayna'dan ürün ithalatının yasaklanması sorununu çözme çağrısı
Zelenskiy’den AB'ye Ukrayna'dan ürün ithalatının yasaklanması sorununu çözme çağrısı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB'ye Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatının yasaklanmasıyla ilgili duruma müdahale etme çağrısında bulundu. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T21:53+0300
2023-04-28T21:53+0300
2023-04-28T21:53+0300
ukrayna krizi
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vladimir zelenskiy
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Ukrayna tarım ürünlerinin bazı Avrupa ülkelerine ithalatının yasaklanması konusunu görüştüğünü belirterek, ‘durumu çözme’ çağrısında bulunduğunu ifade etti.Zelenskiy, “Bazı komşu devletler tarafından tarım ürünlerimizin ithalatına getirilen yasağı görüştük. Bu tür kararlardan derin endişe duyduğumu ifade ettim ve bu adımların ortaklık anlaşmasının ve AB kurucu anlaşmalarının ağır ihlali olduğunu vurguladım. Durumun AB mevzuatı, ortaklık anlaşması ve tüm tarafların çıkarları dikkate alınarak çözülmesi çağrısında bulundum” ifadelerini kullandı.Geçen hafta Polonya, Macaristan ve Slovakya fiyatlardaki düşüşün yerel çiftçilerin protestolarını tetiklemesinin ardından Ukrayna'dan tahıl ve diğer gıda maddelerinin ithalatını yasakladığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230428/kremlin-tahil-anlasmasinin-rusyayla-ilgili-bolumu-hala-daha-uygulamaya-koyulmadi-1070317944.html
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ukrayna, avrupa birliği, vladimir zelenskiy, tahıl, ithalat
ukrayna, avrupa birliği, vladimir zelenskiy, tahıl, ithalat
Zelenskiy’den AB'ye Ukrayna'dan ürün ithalatının yasaklanması sorununu çözme çağrısı
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB'ye Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatının yasaklanmasıyla ilgili duruma müdahale etme çağrısında bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Ukrayna tarım ürünlerinin bazı Avrupa ülkelerine ithalatının yasaklanması konusunu görüştüğünü belirterek, ‘durumu çözme’ çağrısında bulunduğunu ifade etti.
Zelenskiy, “Bazı komşu devletler tarafından tarım ürünlerimizin ithalatına getirilen yasağı görüştük. Bu tür kararlardan derin endişe duyduğumu ifade ettim ve bu adımların ortaklık anlaşmasının ve AB kurucu anlaşmalarının ağır ihlali olduğunu vurguladım. Durumun AB mevzuatı, ortaklık anlaşması ve tüm tarafların çıkarları dikkate alınarak çözülmesi çağrısında bulundum” ifadelerini kullandı.
Geçen hafta Polonya, Macaristan ve Slovakya fiyatlardaki düşüşün yerel çiftçilerin protestolarını tetiklemesinin ardından Ukrayna'dan tahıl ve diğer gıda maddelerinin ithalatını yasakladığını duyurmuştu.