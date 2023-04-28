https://sputniknews.com.tr/20230428/zelenskiyden-abye-ukraynadan-urun-ithalatinin-yasaklanmasi-sorununu-cozme-cagrisi-1070337598.html

Zelenskiy’den AB'ye Ukrayna'dan ürün ithalatının yasaklanması sorununu çözme çağrısı

Zelenskiy’den AB'ye Ukrayna'dan ürün ithalatının yasaklanması sorununu çözme çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB'ye Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatının yasaklanmasıyla ilgili duruma müdahale etme çağrısında bulundu. 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T21:53+0300

2023-04-28T21:53+0300

2023-04-28T21:53+0300

ukrayna krizi

ukrayna

avrupa birliği

vladimir zelenskiy

tahıl

ithalat

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Ukrayna tarım ürünlerinin bazı Avrupa ülkelerine ithalatının yasaklanması konusunu görüştüğünü belirterek, ‘durumu çözme’ çağrısında bulunduğunu ifade etti.Zelenskiy, “Bazı komşu devletler tarafından tarım ürünlerimizin ithalatına getirilen yasağı görüştük. Bu tür kararlardan derin endişe duyduğumu ifade ettim ve bu adımların ortaklık anlaşmasının ve AB kurucu anlaşmalarının ağır ihlali olduğunu vurguladım. Durumun AB mevzuatı, ortaklık anlaşması ve tüm tarafların çıkarları dikkate alınarak çözülmesi çağrısında bulundum” ifadelerini kullandı.Geçen hafta Polonya, Macaristan ve Slovakya fiyatlardaki düşüşün yerel çiftçilerin protestolarını tetiklemesinin ardından Ukrayna'dan tahıl ve diğer gıda maddelerinin ithalatını yasakladığını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230428/kremlin-tahil-anlasmasinin-rusyayla-ilgili-bolumu-hala-daha-uygulamaya-koyulmadi-1070317944.html

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