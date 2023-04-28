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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230428/zelenskiyden-abye-ukraynadan-urun-ithalatinin-yasaklanmasi-sorununu-cozme-cagrisi-1070337598.html
Zelenskiy’den AB'ye Ukrayna'dan ürün ithalatının yasaklanması sorununu çözme çağrısı
Zelenskiy’den AB'ye Ukrayna'dan ürün ithalatının yasaklanması sorununu çözme çağrısı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB'ye Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatının yasaklanmasıyla ilgili duruma müdahale etme çağrısında bulundu. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T21:53+0300
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Ukrayna tarım ürünlerinin bazı Avrupa ülkelerine ithalatının yasaklanması konusunu görüştüğünü belirterek, ‘durumu çözme’ çağrısında bulunduğunu ifade etti.Zelenskiy, “Bazı komşu devletler tarafından tarım ürünlerimizin ithalatına getirilen yasağı görüştük. Bu tür kararlardan derin endişe duyduğumu ifade ettim ve bu adımların ortaklık anlaşmasının ve AB kurucu anlaşmalarının ağır ihlali olduğunu vurguladım. Durumun AB mevzuatı, ortaklık anlaşması ve tüm tarafların çıkarları dikkate alınarak çözülmesi çağrısında bulundum” ifadelerini kullandı.Geçen hafta Polonya, Macaristan ve Slovakya fiyatlardaki düşüşün yerel çiftçilerin protestolarını tetiklemesinin ardından Ukrayna'dan tahıl ve diğer gıda maddelerinin ithalatını yasakladığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230428/kremlin-tahil-anlasmasinin-rusyayla-ilgili-bolumu-hala-daha-uygulamaya-koyulmadi-1070317944.html
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ukrayna, avrupa birliği, vladimir zelenskiy, tahıl, ithalat
ukrayna, avrupa birliği, vladimir zelenskiy, tahıl, ithalat

Zelenskiy’den AB'ye Ukrayna'dan ürün ithalatının yasaklanması sorununu çözme çağrısı

21:53 28.04.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB'ye Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatının yasaklanmasıyla ilgili duruma müdahale etme çağrısında bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Ukrayna tarım ürünlerinin bazı Avrupa ülkelerine ithalatının yasaklanması konusunu görüştüğünü belirterek, ‘durumu çözme’ çağrısında bulunduğunu ifade etti.
Zelenskiy, “Bazı komşu devletler tarafından tarım ürünlerimizin ithalatına getirilen yasağı görüştük. Bu tür kararlardan derin endişe duyduğumu ifade ettim ve bu adımların ortaklık anlaşmasının ve AB kurucu anlaşmalarının ağır ihlali olduğunu vurguladım. Durumun AB mevzuatı, ortaklık anlaşması ve tüm tarafların çıkarları dikkate alınarak çözülmesi çağrısında bulundum” ifadelerini kullandı.
Geçen hafta Polonya, Macaristan ve Slovakya fiyatlardaki düşüşün yerel çiftçilerin protestolarını tetiklemesinin ardından Ukrayna'dan tahıl ve diğer gıda maddelerinin ithalatını yasakladığını duyurmuştu.
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
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