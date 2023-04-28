Kremlin: Tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümü hala daha uygulamaya koyulmadı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
CHP’li Gürer Radyo Sputnik’te
08:06
39 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Seçimler yaklaşırken seçmenin tercihi ne yönde?
09:02
53 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şenol Güneş'in Galatasaray derbisindeki başarısı
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Şaban Sevinç: Türkiye 1-2 yıl içerisinde yeniden seçime gidebilir
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Moskova'da dörtlü toplantı ve Ortadoğu'daki durum
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Adil ve eşit bir seçim mi?
17:03
81 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
100 dk
Z RAPORU
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk yakıt töreni
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
CHP’li Sarıgül Radyo Sputnik’te
08:05
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Seçime giderken 'şampanya - seccade' tartışması
09:11
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 16 gün kala hangi konular gündemde?
12:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kolajen aşısının cilde etkileri nelerdir?
14:05
55 dk
HAFTAYA DAİR
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye için önemi
15:15
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230428/kremlin-tahil-anlasmasinin-rusyayla-ilgili-bolumu-hala-daha-uygulamaya-koyulmadi-1070317944.html
Kremlin: Tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümü hala daha uygulamaya koyulmadı
Kremlin: Tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümü hala daha uygulamaya koyulmadı
Tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümünün uygulanmadığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, anlaşmanın uzatılma perspektifinin çok iyi olmadığını... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T14:37+0300
2023-04-28T14:37+0300
ukrayna krizi
tahıl anlaşması
rusya
dmitriy peskov
kremlin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0e/1068221843_0:212:3073:1940_1920x0_80_0_0_a1cac3f758d0af6ea4b955e74f3b79f1.jpg
Peskov, günlük basın toplantısında, son günlerde gündemdeki yerini koruyan tahıl anlaşmasının uzatılma olasılığı hakkında konuştu.Anlaşmanın uygulanması konusunda hiçbir ilerleme olmadığını ve Rusya tahıl ve gübresinin ihracatını öngören bölümün hala daha uygulamaya koyulmadığını belirten Peskov, bu nedenle anlaşmanın uzatılma olasılığının çok iyi olmadığını ifade etti.'Özel askeri harekata katılan askerler, Moskova'daki Zafer Töreni'nde yer alacak'Peskov, bir soru üzerine, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta görev yapan birliklerin 9 Mayıs Zafer Günü'nde Moskova'da düzenlenecek törende temsil edileceğini söyledi.Bu konuyla ilgili detayların Rusya Savunma Bakanlığı tarafından açıklanabileceğini kaydeden Peskov, en iyisinin 9 Mayıs'taki töreni beklemek olduğunu belirtti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0e/1068221843_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a5ace3be351469637044c9e7c8420017.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tahıl anlaşması, rusya, dmitriy peskov, kremlin
tahıl anlaşması, rusya, dmitriy peskov, kremlin

Kremlin: Tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümü hala daha uygulamaya koyulmadı

14:37 28.04.2023
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinTahıl
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© Sputnik / РИА Новости
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümünün uygulanmadığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, anlaşmanın uzatılma perspektifinin çok iyi olmadığını kaydetti.
Peskov, günlük basın toplantısında, son günlerde gündemdeki yerini koruyan tahıl anlaşmasının uzatılma olasılığı hakkında konuştu.

Anlaşmanın uygulanması konusunda hiçbir ilerleme olmadığını ve Rusya tahıl ve gübresinin ihracatını öngören bölümün hala daha uygulamaya koyulmadığını belirten Peskov, bu nedenle anlaşmanın uzatılma olasılığının çok iyi olmadığını ifade etti.

'Özel askeri harekata katılan askerler, Moskova'daki Zafer Töreni'nde yer alacak'

Peskov, bir soru üzerine, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta görev yapan birliklerin 9 Mayıs Zafer Günü'nde Moskova'da düzenlenecek törende temsil edileceğini söyledi.

Bu konuyla ilgili detayların Rusya Savunma Bakanlığı tarafından açıklanabileceğini kaydeden Peskov, en iyisinin 9 Mayıs'taki töreni beklemek olduğunu belirtti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала