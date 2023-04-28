https://sputniknews.com.tr/20230428/kremlin-tahil-anlasmasinin-rusyayla-ilgili-bolumu-hala-daha-uygulamaya-koyulmadi-1070317944.html
Kremlin: Tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümü hala daha uygulamaya koyulmadı
Kremlin: Tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümü hala daha uygulamaya koyulmadı
Tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümünün uygulanmadığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, anlaşmanın uzatılma perspektifinin çok iyi olmadığını... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T14:37+0300
2023-04-28T14:37+0300
2023-04-28T14:37+0300
ukrayna krizi
tahıl anlaşması
rusya
dmitriy peskov
kremlin
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Peskov, günlük basın toplantısında, son günlerde gündemdeki yerini koruyan tahıl anlaşmasının uzatılma olasılığı hakkında konuştu.Anlaşmanın uygulanması konusunda hiçbir ilerleme olmadığını ve Rusya tahıl ve gübresinin ihracatını öngören bölümün hala daha uygulamaya koyulmadığını belirten Peskov, bu nedenle anlaşmanın uzatılma olasılığının çok iyi olmadığını ifade etti.'Özel askeri harekata katılan askerler, Moskova'daki Zafer Töreni'nde yer alacak'Peskov, bir soru üzerine, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta görev yapan birliklerin 9 Mayıs Zafer Günü'nde Moskova'da düzenlenecek törende temsil edileceğini söyledi.Bu konuyla ilgili detayların Rusya Savunma Bakanlığı tarafından açıklanabileceğini kaydeden Peskov, en iyisinin 9 Mayıs'taki töreni beklemek olduğunu belirtti.
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tahıl anlaşması, rusya, dmitriy peskov, kremlin
tahıl anlaşması, rusya, dmitriy peskov, kremlin
Kremlin: Tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümü hala daha uygulamaya koyulmadı
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Tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümünün uygulanmadığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, anlaşmanın uzatılma perspektifinin çok iyi olmadığını kaydetti.
Peskov, günlük basın toplantısında, son günlerde gündemdeki yerini koruyan tahıl anlaşmasının uzatılma olasılığı hakkında konuştu.
Anlaşmanın uygulanması konusunda hiçbir ilerleme olmadığını ve Rusya tahıl ve gübresinin ihracatını öngören bölümün hala daha uygulamaya koyulmadığını belirten Peskov, bu nedenle anlaşmanın uzatılma olasılığının çok iyi olmadığını ifade etti.
'Özel askeri harekata katılan askerler, Moskova'daki Zafer Töreni'nde yer alacak'
Peskov, bir soru üzerine, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta görev yapan birliklerin 9 Mayıs Zafer Günü'nde Moskova'da düzenlenecek törende temsil edileceğini söyledi.
Bu konuyla ilgili detayların Rusya Savunma Bakanlığı tarafından açıklanabileceğini kaydeden Peskov, en iyisinin 9 Mayıs'taki töreni beklemek olduğunu belirtti.