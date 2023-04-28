Oğuzhan Uğur hastaneye kaldırıldı

"TİP’in tam kadro katıldığı M.A.M. 13. Bölüm 7 saat 10 dakika sürdü. Kazasız belasız bitirdik çok şükür. Sonlara doğru bana bi şeyler oldu ama ne oldu henüz bilmiyorum =) Mesaime hastanede devam ediyorum =( Serumla yırtmayı umuyorum. Tanıtımlar yakında. Yani inş =) Bakıcazzz"