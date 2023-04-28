https://sputniknews.com.tr/20230428/oguzhan-ugur-hastaneye-kaldirildi-1070306575.html
Oğuzhan Uğur hastaneye kaldırıldı
Oğuzhan Uğur hastaneye kaldırıldı
Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, TİP (Türkiye İşçi Partisi) milletvekillerinin konuk olduğu program sonrası rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T11:06+0300
2023-04-28T11:06+0300
2023-04-28T11:07+0300
türkiye
oğuzhan uğur
politika
sosyal medya
rahatsızlık
hastane
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Oğuzhan Uğur, YouTube'da yayınlanan 'Mevzular Açık Mikrofon' programında TİP milletvekilleri Erkan Baş, Barış Atay Mengüllüoğlu, Saliha Sera Kadıgil Sütlü ve Ahmet Şık'ı konuk etti.7 saati aşan yayının ardından Oğuzhan Uğur rahatsızlandı.Sosyal medya hesabından durumuna ilişkin açıklama yapan Uğur şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230213/oguzhan-ugur-halki-yaniltici-bilgiyi-alenen-yayma-gerekcesiyle-ifade-verdi-1066964472.html
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oğuzhan uğur, politika, sosyal medya, rahatsızlık, hastane
oğuzhan uğur, politika, sosyal medya, rahatsızlık, hastane
Oğuzhan Uğur hastaneye kaldırıldı
11:06 28.04.2023 (güncellendi: 11:07 28.04.2023) Abone ol
Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, TİP (Türkiye İşçi Partisi) milletvekillerinin konuk olduğu program sonrası rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı.
Oğuzhan Uğur, YouTube'da yayınlanan 'Mevzular Açık Mikrofon' programında TİP milletvekilleri Erkan Baş, Barış Atay Mengüllüoğlu, Saliha Sera Kadıgil Sütlü ve Ahmet Şık'ı konuk etti.
7 saati aşan yayının ardından Oğuzhan Uğur rahatsızlandı.
Sosyal medya hesabından durumuna ilişkin açıklama yapan Uğur şunları söyledi:
"TİP’in tam kadro katıldığı M.A.M. 13. Bölüm 7 saat 10 dakika sürdü. Kazasız belasız bitirdik çok şükür. Sonlara doğru bana bi şeyler oldu ama ne oldu henüz bilmiyorum =) Mesaime hastanede devam ediyorum =( Serumla yırtmayı umuyorum. Tanıtımlar yakında. Yani inş =) Bakıcazzz"