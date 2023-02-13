https://sputniknews.com.tr/20230213/oguzhan-ugur-halki-yaniltici-bilgiyi-alenen-yayma-gerekcesiyle-ifade-verdi-1066964472.html
Oğuzhan Uğur 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' gerekçesiyle ifade verdi
Oğuzhan Uğur 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' gerekçesiyle ifade verdi
Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, sahibi olduğu "BaBala TV" adlı twitter hesabından "Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı" yönünde yapılan asılsız... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T14:48+0300
2023-02-13T14:48+0300
2023-02-13T14:48+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
oğuzhan uğur
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Avukatı Çağdaş Çelik ile geldiği İstanbul Adalet Sarayı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığı'nda yaklaşık 3 saat ifade veren Oğuzhan Uğur, daha sonra adliyeden ayrıldı.Uğur, savcılık çıkışında basın mensuplarının "Deprem bölgesine dönecek misiniz?" sorusu üzerine, "İfademizi verdik, çalışmaya devam ediyoruz. Şu an öyle bir düşüncemiz yok, bakacağız." yanıtını verdi.Ne olmuştu?Asrın felaketi olarak nitelendirilen, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetleri yürütüldüğü esnada "BaBala TV" isimli Twitter hesabından Kahramanmaraş'taki Hatay Yarseli Barajının duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulması, bu paylaşımların deprem bölgesindeki afetzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.Savcılık, Oğuzhan Uğur ve diğer sorumlu kişiler hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla resen soruşturma başlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230212/dezenformasyonla-mucadele-merkezi-koordinatoru-kardastan-yeni-siginmaci-iddiasina-yanit---1066932977.html
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oğuzhan uğur, youtube, sosyal medya
oğuzhan uğur, youtube, sosyal medya
Oğuzhan Uğur 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' gerekçesiyle ifade verdi
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Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, sahibi olduğu "BaBala TV" adlı twitter hesabından "Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı" yönünde yapılan asılsız paylaşımlar nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.
Avukatı Çağdaş Çelik ile geldiği İstanbul Adalet Sarayı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığı'nda yaklaşık 3 saat ifade veren Oğuzhan Uğur, daha sonra adliyeden ayrıldı.
Uğur, savcılık çıkışında basın mensuplarının "Deprem bölgesine dönecek misiniz?" sorusu üzerine, "İfademizi verdik, çalışmaya devam ediyoruz. Şu an öyle bir düşüncemiz yok, bakacağız." yanıtını verdi.
Ne olmuştu?
Asrın felaketi olarak nitelendirilen, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetleri yürütüldüğü esnada "BaBala TV" isimli Twitter hesabından Kahramanmaraş'taki Hatay Yarseli Barajının duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulması, bu paylaşımların deprem bölgesindeki afetzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.
Savcılık, Oğuzhan Uğur ve diğer sorumlu kişiler hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla resen soruşturma başlatmıştı.