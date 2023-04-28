https://sputniknews.com.tr/20230428/abd-kongresinde-kuzey-kore-ile-savas-tam-tamlari-calan-yoon-btsye-de-sizi-yendim-diye-laf-atti-1070325513.html

ABD Kongresi'nde Kuzey Kore ile savaş tam tamları çalan Yoon, BTS'ye de 'Sizi yendim' diye laf attı

ABD Kongresi'nde Kuzey Kore ile savaş tam tamları çalan Yoon, BTS'ye de 'Sizi yendim' diye laf attı

Biden yönetiminin Ukrayna ve Tayvan gerekçesiyle Rusya ve Çin'e karşı paktlar kurmakla uğraştığı dönemde ABD-Güney Kore ittifakının 70. yılını kutlamak için... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T19:54+0300

2023-04-28T19:54+0300

2023-04-28T20:21+0300

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un Washington ziyaretinde, ABD Başkanı Joe Biden'dan istediği nükleer silah kalkanını almasından ziyade, Beyaz Saray'da Hollywood yıldızı Angelina Jolie'nin de katılımıyla onuruna verilen yemekte 'American Pie' şarkısını söylemesi ve Kongre'ye hitabında BTS'ye "Sizi yendim" diye laf atması gündem oldu. 1950-1953 Kore Savaşı'nın sonuçlarıKongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi ile üst kanadı Senato'nun onuruna düzenlediği birleşik oturumda konuşan Güney Kore Devlet Başkanı, Kore Yarımadası'nın bölünmesine neden olan 1950-1953 Kore Savaşı'na atıfla "İttifakımız 70 yıl önce Kore'nin özgürlüğünü savunmak için kuruldu. İttifak artık dünya çapında özgürlük ve barışı korumak için küresel bir ittifak haline geldi" dedi. Biden'ın göreve gelmesinden beri Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Mitçotakis ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den sonra Kongre'nin ortak oturumunda konuşan üçüncü yabancı lider olan Yoon, "Bugün ittifakımız her zamankinden daha güçlü" vurgusunu yaptı. 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın işgal ettiği Güney Kore'de soykırıma varan zulmünü unutmuşa benzeyen sağcı lider, "Artan Kuzey Kore nükleer tehdidine karşı koymak için Kore, ABD ve Japonya olarak üçlü güvenlik işbirliğini hızlandırmamız gerekiyor" çağrısını yaptı. Kuzey Kore'de rejim değişikliği imasıHızını alamayıp Kuzey Kore'de rejim değişikliği iması yapan Güney Kore lideri, "Kuzey Kore'deki korkunç insan hakları durumu hakkında küresel farkındalık yaratmalıyız. Kuzey Koreliler için özgürlüğü teşvik etme görevimizden kaçınmamalıyız" diye ekledi.Ukrayna'ya destek"Kore, özgürlüğü savunmak için bizimle birlikte savaşan büyük Amerikan kahramanlarını asla unutmayacak" selamını gönderen Yoon, Rusya'nın Ukrayna özel harekatını ise 'uluslararası hukukun ihlali' diye kınayarak 'Ukrayna halkının özgürlüğü için çalışma ve ülkenin yeniden inşasını destekleme' sözü verdi.AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile Mücadele Küresel Fonu için finansman sağlamayı reddeden ABD'li milletvekillerine 'aptallar' demesinden 7 ay sonra yer yer boş bir salona seslenen Güney Kore lideri, iki ülke arasındaki sinema, TV ve müzik gibi kültür-sanat alanındaki derin bağlara değinmeden geçmedi.'Onlar beni Beyaz Saray'da geçmişti'Yoon'un daha önce Biden tarafından Beyaz Saray'da kabul edilen dünyanın en popüler K-Pop grubu BTS'ye "Onlar beni Beyaz Saray'da geçti, ama ben de onları Capitol Hill'de (Kongre binası) geçtim" diye takılması kahkahalarla karşılandı. Güçlü alkışlarla başlayıp coşkulu alkışlarla noktalanan Kongre'ye hitabının ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile öğle yemeğinde buluşan Güney Kore Devlet Başkanı, bugün MIT ve Harvard üniversitelerini ziyaretinin ardından yarın Seul'e geri dönecek. BTS ile propaganda hesapları tutmadıGüney Kore'de Mart 2022 seçimlerini kılpayı farkla kazanarak Mayıs 2022'de göreve başlayan Yoon, yemin töreninde BTS'yi sahneye çıkarma planından 'reytinglerini arttırmak için dünya çapında yüz milyonlarca hayranı olan müzik grubuna siyasi istismarda bulunmakla' eleştirilmesi üzerine vazgeçmişti. Gruba zorunlu askerlik yollarıArdından yine grubun hayranlarının desteğini kazanma hesabıyla BTS'nin zorunlu askerlikten muafiyet kazanmasına yönelik yasa tasarısı hazırlamayı gündeme getiren sağcı liderin bu yıl hala harekete geçmemesi üzerine grup üyeleri tek tek askere gitmeye başladı. Ocakta teslim olan Kim Seok-jin'in zorunlu askerliği 12 Haziran 2024'te bitecek.Anketler Güney Korelilerin yüzde 65'inin BTS'ye zorunlu askerlikten muafiyeti desteklediğini göstermişti.

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https://sputniknews.com.tr/20230427/abd-guney-kore-nukleer-anlasmasi-kaleydoskop-gibi-biden-kuzey-koreyi-yok-etmekle-tehdit-etti-1070253604.html

https://sputniknews.com.tr/20220531/guney-koreli-bts-grubu-asyalilara-yonelik-nefret-suclarini-konusmak-icin-beyaz-sarayda-1056842696.html

https://sputniknews.com.tr/20221017/1062408796.html

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