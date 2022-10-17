Güney Kore'nin en büyük askerlik tartışmalarından biri karara bağlandı: BTS üyeleri askere gidiyor

30 yaşlı altı sağlıklı erkeklerin 18 ila 21 ay askerlik yapmakla yükümlü olduğu Güney Kore'de Olimpik atletler gibi bazı önde gelen sporcular ve klasik müzik sanatçıları askerlikten muaf tutuluyor ama ülkenin tanıtımına belki de en büyük katkıyı yapan K-Pop sanatçıları bu muafiyete dahil edilmiyor.
30 yaşlı altı sağlıklı erkeklerin 18 ila 21 ay askerlik yapmakla yükümlü olduğu Güney Kore'de Olimpik atletler gibi bazı önde gelen sporcular ve klasik müzik sanatçıları askerlikten muaf tutuluyor ama ülkenin tanıtımına belki de en büyük katkıyı yapan K-Pop sanatçıları bu muafiyete dahil edilmiyor.
Rekor kıran fiziki albüm satışları ve Grammy adaylığı gibi müzikal başarılarının yanı sıra kendi ülkelerinde kültür madalyasına layık görülen, 'Gelecek Nesiller ve Kültür İçin Özel Elçi' seçilen ve diplomatik pasaport kullanmaya hak kazanan, bu kapsamda eski başkan Moon Jae-in ile birçok etkinliğe katılan, BM'de birçok kez konuşma yapan, son olarak da ABD Başkanı Joe Biden'ın davetlisi olarak Beyaz Saray'a giden BTS grubunun 7 üyesinin de askere gidip gitmeyeceği tartışma konusuydu.
Rekor kıran fiziki albüm satışları ve Grammy adaylığı gibi müzikal başarılarının yanı sıra kendi ülkelerinde kültür madalyasına layık görülen, 'Gelecek Nesiller ve Kültür İçin Özel Elçi' seçilen ve diplomatik pasaport kullanmaya hak kazanan, bu kapsamda eski başkan Moon Jae-in ile birçok etkinliğe katılan, BM'de birçok kez konuşma yapan, son olarak da ABD Başkanı Joe Biden'ın davetlisi olarak Beyaz Saray'a giden BTS grubunun 7 üyesinin de askere gidip gitmeyeceği tartışma konusuydu.
Kamuoyunda ve hükümette bir kesim üyelere ayrıcalık yapılmaması gerektiğini savunurken büyük bir kesim de BTS'in ülkeye halihazırda birçok açıdan hizmet ettiğini ve ülkenin tanıtımına çok büyük katkıda bulunduğunu hatırlatıp muafiyet verilen sanatçılar arasına alınmasını istiyordu.
Kamuoyunda ve hükümette bir kesim üyelere ayrıcalık yapılmaması gerektiğini savunurken büyük bir kesim de BTS'in ülkeye halihazırda birçok açıdan hizmet ettiğini ve ülkenin tanıtımına çok büyük katkıda bulunduğunu hatırlatıp muafiyet verilen sanatçılar arasına alınmasını istiyordu.
Birkaç ay önce bir süre bireysel projelerine odaklanma kararı aldıklarını açıklayan grubun bağlı olduğu yapım şirketi Hybe da bugün üyelerin muafiyet talep etmeyeceğini ve askere gitme kararı aldıklarını açıkladı.
Birkaç ay önce bir süre bireysel projelerine odaklanma kararı aldıklarını açıklayan grubun bağlı olduğu yapım şirketi Hybe da bugün üyelerin muafiyet talep etmeyeceğini ve askere gitme kararı aldıklarını açıkladı.
Kim Namjoon (RM), Kim Seokjin (Jin), Min Yoongi (Suga), Jung Hoseok (J-Hope), Park Jimin (Jimin), Kim Taehyung (V) ve Jeon Jungkook'tan (Jungkook) oluşan grubun en büyük üyesi 29 yaşındaki Jin, en genç üyesi ise 25 yaşındaki Jungkook.
Kim Namjoon (RM), Kim Seokjin (Jin), Min Yoongi (Suga), Jung Hoseok (J-Hope), Park Jimin (Jimin), Kim Taehyung (V) ve Jeon Jungkook'tan (Jungkook) oluşan grubun en büyük üyesi 29 yaşındaki Jin, en genç üyesi ise 25 yaşındaki Jungkook.
Açıklamaya göre aralığa kadar askerlik işlemlerini tamamlaması gereken Jin ekim sonunda solo albümünü çıkardıktan sonra gerekli süreci başlatacak, diğer üyeler de kendi planlarına bağlı olarak bir zaman çizelgesi belirleyecek, üyelerin toplu grup faaliyetlerine de 2025'te yeniden başlaması bekleniyor.
Açıklamaya göre aralığa kadar askerlik işlemlerini tamamlaması gereken Jin ekim sonunda solo albümünü çıkardıktan sonra gerekli süreci başlatacak, diğer üyeler de kendi planlarına bağlı olarak bir zaman çizelgesi belirleyecek, üyelerin toplu grup faaliyetlerine de 2025'te yeniden başlaması bekleniyor.
Son konserini cumartesi günü '2030 Busan World EXPO' kapsamında ücretsiz olarak veren BTS'i - resmi haber ajansı Yonhap'ın verilerine göre, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 52 bin kişi konserin yapıldığı statta, bilet bulamayan 12 bin kişi Busan'da kurulan dev ekranlarda yerinde, yaklaşık 50 milyon kişi de evinde ekran başından izledi.
Son konserini cumartesi günü '2030 Busan World EXPO' kapsamında ücretsiz olarak veren BTS'i - resmi haber ajansı Yonhap'ın verilerine göre, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 52 bin kişi konserin yapıldığı statta, bilet bulamayan 12 bin kişi Busan'da kurulan dev ekranlarda yerinde, yaklaşık 50 milyon kişi de evinde ekran başından izledi.
BTS'in ülkeye getirisinin farkında olan Güney Kore Savunma Bakanı ağustosta yaptığı açıklamada üyelerin askerlik görevini icra ediyor olsalar dahi performans sergilemesine ve uluslararası konserlere hazırlanmasına izin verilebileceğini söylemişti.
Askerlikten muafiyet yasası 1988'de getirilmişti. O zamandan beri toplamda 170'in üzerinde sporcu ve 280 sanatçı bu haktan yararlandı. Son olarak Güney Kore Milli Futbol Takımı oyuncuları 2018 Asya Oyunları'nda Japonya'yı yenip altın madalyaya uzandıkları için askerlikten muaf tutulmuştu.
BTS'in ülkeye getirisinin farkında olan Güney Kore Savunma Bakanı ağustosta yaptığı açıklamada üyelerin askerlik görevini icra ediyor olsalar dahi performans sergilemesine ve uluslararası konserlere hazırlanmasına izin verilebileceğini söylemişti.
Askerlikten muafiyet yasası 1988'de getirilmişti. O zamandan beri toplamda 170'in üzerinde sporcu ve 280 sanatçı bu haktan yararlandı. Son olarak Güney Kore Milli Futbol Takımı oyuncuları 2018 Asya Oyunları'nda Japonya'yı yenip altın madalyaya uzandıkları için askerlikten muaf tutulmuştu.
2018'de sırf BTS için Güney Kore'yi ziyaret edenlerin sayısı 800 bindi. Grubun 2014-2023 arası ülke ekonomisine katkısının 29.1 trilyon dolar olması bekleniyor.
2018'de sırf BTS için Güney Kore'yi ziyaret edenlerin sayısı 800 bindi. Grubun 2014-2023 arası ülke ekonomisine katkısının 29.1 trilyon dolar olması bekleniyor.