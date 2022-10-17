Güney Kore'nin en büyük askerlik tartışmalarından biri karara bağlandı: BTS üyeleri askere gidiyor

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Rekor kıran fiziki albüm satışları ve Grammy adaylığı gibi müzikal başarılarının yanı sıra kendi ülkelerinde kültür madalyasına layık görülen, 'Gelecek Nesiller ve Kültür İçin Özel Elçi' seçilen ve diplomatik pasaport kullanmaya hak kazanan, bu kapsamda eski başkan Moon Jae-in ile birçok etkinliğe katılan, BM'de birçok kez konuşma yapan, son olarak da ABD Başkanı Joe Biden'ın davetlisi olarak Beyaz Saray'a giden BTS grubunun 7 üyesinin de askere gidip gitmeyeceği tartışma konusuydu.