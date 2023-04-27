https://sputniknews.com.tr/20230427/bidenin-elindeki-kopya-kagidi-gundem-oldu-1070250098.html

Biden'ın elindeki 'kopya kağıdı' gündem oldu

Biden'ın elindeki 'kopya kağıdı' gündem oldu

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon ile katıldığı ortak basın toplantısında ABD Başkanı Biden'ın elinde bulunan 'kopya kağıdı' ülke gündemine oturdu. 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T09:55+0300

2023-04-27T09:55+0300

2023-04-27T10:49+0300

dünya

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kore

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yoon suk-yeol

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ABD Başkanı Joe Biden, dün Güney Kore lideri Yoon Suk-yeol'u Beyaz Saray'da ağırladı.Biden'ın, toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında çekilen görüntüleri ülkede tartışma yarattı.2024 seçimlerine adaylığını açıklayan 80 yaşındaki liderin elindeki kağıtta, kendisine yöneltilecek sorular ve soruları soracak olan muhabirlerin isimleri ve çalıştıkları kurumların yer aldığı görüldü.Daha önce de birçok gafa imza atan ve elindeki kağıtların içerikleriyle gündeme gelen ABD Başkanı'nın sağlık durumu yeniden tartışma konusu oldu. Cumhuriyetçiler, Biden'ın 'akıl sağlığının yerinde olmadığını' öne sürerek eleştirilerde bulunuyor.Geçtiğimiz günlerde de Biden'ın uluslararası bir toplantı öncesi danışmanları tarafından yönlendirildiği görüntüler ülke ve dünya gündemine oturmuştu.Yoon'dan American Pie performansıÖte yandan Biden'ın Beyaz Saray'da verdiği yemekte Yoon'un mikrofonu eline alıp hünerlerini sergilediği anlar da gündem oldu. Gecenin sonunda Yoon'u sahneye davet eden Biden, "American Pie'ın en sevdiğiniz şarkılardan biri olduğunu biliyoruz" dedi. 62 yaşındaki Yoon, 1971'de henüz kendisi öğrenciyken yayınlanan bu şarkıyla ilgili "Haklısınız" yanıtını verince Biden da "Sizden dinlemek isteriz" diyerek Yoon'dan şarkıyı söylemesini istedi. "Uzun zaman oldu ama..." dese de Biden'ı kırmayan Yoon, mikrofonu eline alıp şarkının bir kısmını söyledi, kalabalıktan alkış yükseldi. Biden da Yoon'a dönüp "Şarkı söyleyebildiğinizi bilmiyordum" dedi.

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joe biden, kopya, kore, güney kore, kağıt, yoon suk-yeol