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https://sputniknews.com.tr/20230427/e-jean-carroll-mahkemede-ifade-verdi-trump-bana-tecavuz-etti-1070251300.html
E Jean Carroll mahkemede ifade verdi: Trump bana tecavüz etti
E Jean Carroll mahkemede ifade verdi: Trump bana tecavüz etti
Uzun süre köşe yazarlığı yapan E Jean Carroll, New York'taki mahkemede jüriye, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine tecavüz ettiğini, bu sebeple artık... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T10:38+0300
2023-04-27T10:38+0300
donald trump
tecavüz
abd
dava
mahkeme
new york
e jean carroll
dünya
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Salı başlayan davada ifade veren köşe yazarı E Jean Carroll, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine tecavüz ettiği ve daha sonra kitabında yalan söylediğini iddia ederek, 'adını karaladığı' gerekçesiyle tazminat ödemesini istiyor.Mahkeme salonunda jüriye seslenen Carroll, "Ben, Trump bana tecavüz ettiği, daha sonra da bunu yazdığım zaman böyle bir şey olmadığını söylediği için buradayım. O benim itibarımı paramparça etti. Hayatımı geri almaya çalışmak için buradayım" dedi.Carroll, ifade vermeden önce yargıç Lewis Kaplan, Trump'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamaların jüriye müdahale kapsamına girebileceğini ifade etti. Trump, duruşmadan önce sosyal medyada Carroll'ın suçlamalarına, 'uydurmaca bir dolandırıcılık' ve davaya da 'cadı avı' demişti.'Çok komik biriydi'Jüriye yaşananları anlatan Carroll, Trump'ın bir mağazada denk geldiklerinde hediye seçmek için yardımını istediğini söyledi.Carroll, kendisinin bir şapka veya çanta önerdiğini, ancak bunun Trump'ın ilgisini çekmediğini, eski Başkan'ın kendisini iç çamaşır bölümüne yönlendirdiğini belirtti. Carroll, "Onunla iç çamaşır bölümüne gitmekten memnundum, çok komik biriydi" dedi.'Beni duvara doğru itti'T24'ün aktardığına göre Carroll, Trump'ın burada kendisine tek parçalık bir giysi gösterdiğini ve denemesini tavsiye ettiğini, kendisinin ise, "Bu senin rengin, sen giy" yanıtını verdiğini aktardı. Trump'ın daha sonra soyunma odasına yöneldiğini, birlikte içeri girdiklerinde ise 'tüm havanın değiştiğini' söyleyen Carroll, şunları kaydetti:"Hemen kapıyı kapadı ve beni duvara doğru itti. Beni o kadar sert itti ki kafamı çarptım. Kafam çok karıştı. Kendimi kurtarmaya çalışınca beni tekrar duvara itti, yine kafamı vurdum."Carroll, daha sonra itirazlarına rağmen Trump'ın taytını çıkarmaya çalıştığını belirterek, "Onu itiyordum ve bir şey yapmamızı istemediğimizi açıkça gösteriyordum" dedi."O an hayattaki tek amacım o odadan çıkmaktı" diyen Carroll, Trump'tan kurtulamadığını ve eski başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyledi.İfadesini verirken gözyaşlarını tutamayan Carroll, olaydan bu yana hiç cinsel ilişki yaşamadığını ve hoşlandığı bir erkeğe gülümsemekten bile çekindiğini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230425/trumpin-tecavuzle-suclandigi-dava-bugun-basliyor-1070167324.html
https://sputniknews.com.tr/20230426/trump-bidenin-2024-secimlerine-aday-olmasini-akil-almaz-seklinde-niteledi-1070194617.html
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donald trump, tecavüz, abd, dava, mahkeme, new york, e jean carroll
donald trump, tecavüz, abd, dava, mahkeme, new york, e jean carroll

E Jean Carroll mahkemede ifade verdi: Trump bana tecavüz etti

10:38 27.04.2023
© AAUzun süre köşe yazarlığı yapan E Jean Carroll, New York'taki mahkemede jüriye, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine tecavüz ettiğini, bu sebeple artık romantik ilişki yaşayamadığını ve bunun 'itibarını zedelediğini' söyledi.
Uzun süre köşe yazarlığı yapan E Jean Carroll, New York'taki mahkemede jüriye, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine tecavüz ettiğini, bu sebeple artık romantik ilişki yaşayamadığını ve bunun 'itibarını zedelediğini' söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AA
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Uzun süre köşe yazarlığı yapan E Jean Carroll, New York'taki mahkemede jüriye, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine tecavüz ettiğini, bu sebeple artık romantik ilişki yaşayamadığını ve bunun 'itibarını zedelediğini' söyledi.
Salı başlayan davada ifade veren köşe yazarı E Jean Carroll, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine tecavüz ettiği ve daha sonra kitabında yalan söylediğini iddia ederek, 'adını karaladığı' gerekçesiyle tazminat ödemesini istiyor.
Mahkeme salonunda jüriye seslenen Carroll, "Ben, Trump bana tecavüz ettiği, daha sonra da bunu yazdığım zaman böyle bir şey olmadığını söylediği için buradayım. O benim itibarımı paramparça etti. Hayatımı geri almaya çalışmak için buradayım" dedi.
Carroll, ifade vermeden önce yargıç Lewis Kaplan, Trump'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamaların jüriye müdahale kapsamına girebileceğini ifade etti. Trump, duruşmadan önce sosyal medyada Carroll'ın suçlamalarına, 'uydurmaca bir dolandırıcılık' ve davaya da 'cadı avı' demişti.

'Çok komik biriydi'

Jüriye yaşananları anlatan Carroll, Trump'ın bir mağazada denk geldiklerinde hediye seçmek için yardımını istediğini söyledi.
Carroll, kendisinin bir şapka veya çanta önerdiğini, ancak bunun Trump'ın ilgisini çekmediğini, eski Başkan'ın kendisini iç çamaşır bölümüne yönlendirdiğini belirtti. Carroll, "Onunla iç çamaşır bölümüne gitmekten memnundum, çok komik biriydi" dedi.
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'Beni duvara doğru itti'

T24'ün aktardığına göre Carroll, Trump'ın burada kendisine tek parçalık bir giysi gösterdiğini ve denemesini tavsiye ettiğini, kendisinin ise, "Bu senin rengin, sen giy" yanıtını verdiğini aktardı. Trump'ın daha sonra soyunma odasına yöneldiğini, birlikte içeri girdiklerinde ise 'tüm havanın değiştiğini' söyleyen Carroll, şunları kaydetti:
"Hemen kapıyı kapadı ve beni duvara doğru itti. Beni o kadar sert itti ki kafamı çarptım. Kafam çok karıştı. Kendimi kurtarmaya çalışınca beni tekrar duvara itti, yine kafamı vurdum."
Carroll, daha sonra itirazlarına rağmen Trump'ın taytını çıkarmaya çalıştığını belirterek, "Onu itiyordum ve bir şey yapmamızı istemediğimizi açıkça gösteriyordum" dedi.
"O an hayattaki tek amacım o odadan çıkmaktı" diyen Carroll, Trump'tan kurtulamadığını ve eski başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyledi.
İfadesini verirken gözyaşlarını tutamayan Carroll, olaydan bu yana hiç cinsel ilişki yaşamadığını ve hoşlandığı bir erkeğe gülümsemekten bile çekindiğini dile getirdi.
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