https://sputniknews.com.tr/20230425/trumpin-tecavuzle-suclandigi-dava-bugun-basliyor-1070167324.html

Trump'ın tecavüzle suçlandığı dava bugün başlıyor

Trump'ın tecavüzle suçlandığı dava bugün başlıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 1990'lı yıllarda, köşe yazarı E Jean Carroll'a bir giyim mağazasının deneme kabininde tecavüz ettiği suçlamasıyla ilgili... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T16:25+0300

2023-04-25T16:25+0300

2023-04-25T16:43+0300

dünya

donald trump

tecavüz

dava

e. jean carroll

mahkeme

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Ünlü köşe yazarı E Jean Carroll tarafından Donald Trump'a karşı açılan tecavüz davası, eski ABD başkanını yeniden ülke ve dünya gündemine oturttu. Dava, şimdiye kadar Trump'a yönelik bir düzineden fazla tecavül ve cinsel saldırı iddiaları arasında mahkemeye taşınabilen tek dava olarak kayıtlara geçecek.Trump neyle suçlanıyor?Carroll, Trump'a karşı iki ayrı dava açtı. İlkinde, 'Erkeklere Ne İçin İhtiyacımız Var?' adlı kitabına ilişkin Trump tarafından 'yalancı' olarak suçlanması yer alıyor. Carroll, bu kitapta Trump'ı ve diğer birkaç erkeği, kendisini taciz etmekle suçluyor.İkinci davada ise Carroll, Trump'ı 1990'ların ortalarında bir mağazanın deneme kabininde kendisini tecavüzle suçlayarak tazminat talebinde bulunuyor.Trump'ın suçlamalara yanıtı ne oldu? Trump, birçok kez Carroll'ın 'tamamen yalan söylediğini' ifade ederek köşe yazarını 'delilikle' suçladı. Eski başkan ayrıca, bir demecinde Carroll için "Bu kadın tipim değil" ifadesini kullandı.Trump, 1987'de eşleriyle birlikte fotoğraflanmalarına rağmen Carroll ile hiç tanışmadıklarını da iddia ederek, “Bu kişiyle hayatımda hiç tanışmadım. Yeni bir kitap satmaya çalışıyor. Kitap kurgu kategorisinde satışa sunulmalı” açıklamasında bulundu.ABD Adalet Bakanlığı neden Carroll'ın davasında Trump'ın yanında yer alıyor?Adalet Bakanlığı, Trump'ın 2019'da tecavüz iddialarını reddeden basın açıklamalarının başkanlık görevinin bir parçası olarak yapıldığı gerekçesiyle davanın eyaletten federal mahkemeye taşınmasını istedi.Bakanlık daha sonra Carroll'ın Trump'ı bir birey olarak değil, ABD hükümetinin bir 'çalışanı' olarak dava ettiğini ve bu nedenle Trump hükümetinin sanık olarak Trump'ın yerine geçmesi gerektiğini savunuyor.Trump cinsel saldırı davasını kaybederse ne olacak? Jüri, Trump'ın Carroll'a tecavüz ettiğini veya başka bir şekilde saldırdığını tespit ederse, muhtemelen eski başkanın tazminat ödemesine hükmedecek. Bu aynı zamanda, ülke tarihinde ilk kez bir mahkemenin eski bir başkanın 'tecavüzcü' olduğuna hükmetmesi anlamına da gelecek.

https://sputniknews.com.tr/20230412/trump-eski-avukati-michael-cohene-500-milyon-dolarlik-tazminat-davasi-acti-1069602016.html

https://sputniknews.com.tr/20230425/biden-2024-abd-baskanlik-secimi-icin-adayligini-resmen-acikladi-1070156727.html

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