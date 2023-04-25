Trump'ın tecavüzle suçlandığı dava bugün başlıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye TOGG mu soğan mı tartışmasına yanıt arıyor.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sessiz evlilikler toplumsal soruna mı evriliyor?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Deprem bölgesinde yaklaşan seçimlere bakış nasıl? Depremzedeler ne bekliyor?
15:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Çin-ABD gerilimi
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İktidarın söylemi ve bir çocuğun yanıtı: Nasıl yani?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçime doğru son düzlük
18:34
86 dk
Z RAPORU
14 Mayıs'a 20 gün kala liderlerden son açıklamalar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş Radyo Sputnik’te
08:05
46 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı: Yıkılanlar yerine teknolojik üretim yapan fabrikalar kurulacak
09:02
54 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 19 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyonluk adaylarından sürpriz puan kayıpları
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
Deprem bölgesinde seçim çalışmaları nasıl yürütülüyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçim ekonomisi ne getirir, ne götürür?
17:03
88 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Gezi bir yıldır cezaevinde
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230425/trumpin-tecavuzle-suclandigi-dava-bugun-basliyor-1070167324.html
Trump'ın tecavüzle suçlandığı dava bugün başlıyor
Trump'ın tecavüzle suçlandığı dava bugün başlıyor
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 1990'lı yıllarda, köşe yazarı E Jean Carroll'a bir giyim mağazasının deneme kabininde tecavüz ettiği suçlamasıyla ilgili... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T16:25+0300
2023-04-25T16:43+0300
dünya
donald trump
tecavüz
dava
e. jean carroll
mahkeme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/05/1069188217_0:189:2788:1757_1920x0_80_0_0_c0a05dbc75ba6218b0937e82e3816c1d.jpg
Ünlü köşe yazarı E Jean Carroll tarafından Donald Trump'a karşı açılan tecavüz davası, eski ABD başkanını yeniden ülke ve dünya gündemine oturttu. Dava, şimdiye kadar Trump'a yönelik bir düzineden fazla tecavül ve cinsel saldırı iddiaları arasında mahkemeye taşınabilen tek dava olarak kayıtlara geçecek.Trump neyle suçlanıyor?Carroll, Trump'a karşı iki ayrı dava açtı. İlkinde, 'Erkeklere Ne İçin İhtiyacımız Var?' adlı kitabına ilişkin Trump tarafından 'yalancı' olarak suçlanması yer alıyor. Carroll, bu kitapta Trump'ı ve diğer birkaç erkeği, kendisini taciz etmekle suçluyor.İkinci davada ise Carroll, Trump'ı 1990'ların ortalarında bir mağazanın deneme kabininde kendisini tecavüzle suçlayarak tazminat talebinde bulunuyor.Trump'ın suçlamalara yanıtı ne oldu? Trump, birçok kez Carroll'ın 'tamamen yalan söylediğini' ifade ederek köşe yazarını 'delilikle' suçladı. Eski başkan ayrıca, bir demecinde Carroll için "Bu kadın tipim değil" ifadesini kullandı.Trump, 1987'de eşleriyle birlikte fotoğraflanmalarına rağmen Carroll ile hiç tanışmadıklarını da iddia ederek, “Bu kişiyle hayatımda hiç tanışmadım. Yeni bir kitap satmaya çalışıyor. Kitap kurgu kategorisinde satışa sunulmalı” açıklamasında bulundu.ABD Adalet Bakanlığı neden Carroll'ın davasında Trump'ın yanında yer alıyor?Adalet Bakanlığı, Trump'ın 2019'da tecavüz iddialarını reddeden basın açıklamalarının başkanlık görevinin bir parçası olarak yapıldığı gerekçesiyle davanın eyaletten federal mahkemeye taşınmasını istedi.Bakanlık daha sonra Carroll'ın Trump'ı bir birey olarak değil, ABD hükümetinin bir 'çalışanı' olarak dava ettiğini ve bu nedenle Trump hükümetinin sanık olarak Trump'ın yerine geçmesi gerektiğini savunuyor.Trump cinsel saldırı davasını kaybederse ne olacak? Jüri, Trump'ın Carroll'a tecavüz ettiğini veya başka bir şekilde saldırdığını tespit ederse, muhtemelen eski başkanın tazminat ödemesine hükmedecek. Bu aynı zamanda, ülke tarihinde ilk kez bir mahkemenin eski bir başkanın 'tecavüzcü' olduğuna hükmetmesi anlamına da gelecek.
https://sputniknews.com.tr/20230412/trump-eski-avukati-michael-cohene-500-milyon-dolarlik-tazminat-davasi-acti-1069602016.html
https://sputniknews.com.tr/20230425/biden-2024-abd-baskanlik-secimi-icin-adayligini-resmen-acikladi-1070156727.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/05/1069188217_78:0:2421:1757_1920x0_80_0_0_2f8adb329b8f553153c2cacee08d5329.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
donald trump, tecavüz, dava, e. jean carroll, mahkeme
donald trump, tecavüz, dava, e. jean carroll, mahkeme

Trump'ın tecavüzle suçlandığı dava bugün başlıyor

16:25 25.04.2023 (güncellendi: 16:43 25.04.2023)
© AFP 2023 / SETH WENIGDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023 / SETH WENIG
Abone olTelegram
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 1990'lı yıllarda, köşe yazarı E Jean Carroll'a bir giyim mağazasının deneme kabininde tecavüz ettiği suçlamasıyla ilgili yargılandığı dava bugün başlıyor.
Ünlü köşe yazarı E Jean Carroll tarafından Donald Trump'a karşı açılan tecavüz davası, eski ABD başkanını yeniden ülke ve dünya gündemine oturttu.
Dava, şimdiye kadar Trump'a yönelik bir düzineden fazla tecavül ve cinsel saldırı iddiaları arasında mahkemeye taşınabilen tek dava olarak kayıtlara geçecek.

Trump neyle suçlanıyor?

Carroll, Trump'a karşı iki ayrı dava açtı. İlkinde, 'Erkeklere Ne İçin İhtiyacımız Var?' adlı kitabına ilişkin Trump tarafından 'yalancı' olarak suçlanması yer alıyor. Carroll, bu kitapta Trump'ı ve diğer birkaç erkeği, kendisini taciz etmekle suçluyor.
İkinci davada ise Carroll, Trump'ı 1990'ların ortalarında bir mağazanın deneme kabininde kendisini tecavüzle suçlayarak tazminat talebinde bulunuyor.

Trump'ın suçlamalara yanıtı ne oldu?

Trump, birçok kez Carroll'ın 'tamamen yalan söylediğini' ifade ederek köşe yazarını 'delilikle' suçladı.
Eski başkan ayrıca, bir demecinde Carroll için "Bu kadın tipim değil" ifadesini kullandı.
Trump, 1987'de eşleriyle birlikte fotoğraflanmalarına rağmen Carroll ile hiç tanışmadıklarını da iddia ederek, “Bu kişiyle hayatımda hiç tanışmadım. Yeni bir kitap satmaya çalışıyor. Kitap kurgu kategorisinde satışa sunulmalı” açıklamasında bulundu.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
DÜNYA
Trump, eski avukatı Michael Cohen'e 500 milyon dolarlık tazminat davası açtı
12 Nisan, 23:54

ABD Adalet Bakanlığı neden Carroll'ın davasında Trump'ın yanında yer alıyor?

Adalet Bakanlığı, Trump'ın 2019'da tecavüz iddialarını reddeden basın açıklamalarının başkanlık görevinin bir parçası olarak yapıldığı gerekçesiyle davanın eyaletten federal mahkemeye taşınmasını istedi.
Bakanlık daha sonra Carroll'ın Trump'ı bir birey olarak değil, ABD hükümetinin bir 'çalışanı' olarak dava ettiğini ve bu nedenle Trump hükümetinin sanık olarak Trump'ın yerine geçmesi gerektiğini savunuyor.

Trump cinsel saldırı davasını kaybederse ne olacak?

Jüri, Trump'ın Carroll'a tecavüz ettiğini veya başka bir şekilde saldırdığını tespit ederse, muhtemelen eski başkanın tazminat ödemesine hükmedecek.
Bu aynı zamanda, ülke tarihinde ilk kez bir mahkemenin eski bir başkanın 'tecavüzcü' olduğuna hükmetmesi anlamına da gelecek.
Biden, 2024 ABD başkanlık seçimi için adaylığını resmen açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
DÜNYA
Biden, 2024 ABD başkanlık seçimi için adaylığını resmen açıkladı
13:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала