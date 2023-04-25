https://sputniknews.com.tr/20230425/trumpin-tecavuzle-suclandigi-dava-bugun-basliyor-1070167324.html
Trump'ın tecavüzle suçlandığı dava bugün başlıyor
Trump'ın tecavüzle suçlandığı dava bugün başlıyor
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 1990'lı yıllarda, köşe yazarı E Jean Carroll'a bir giyim mağazasının deneme kabininde tecavüz ettiği suçlamasıyla ilgili... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T16:25+0300
2023-04-25T16:25+0300
2023-04-25T16:43+0300
dünya
donald trump
tecavüz
dava
e. jean carroll
mahkeme
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Ünlü köşe yazarı E Jean Carroll tarafından Donald Trump'a karşı açılan tecavüz davası, eski ABD başkanını yeniden ülke ve dünya gündemine oturttu. Dava, şimdiye kadar Trump'a yönelik bir düzineden fazla tecavül ve cinsel saldırı iddiaları arasında mahkemeye taşınabilen tek dava olarak kayıtlara geçecek.Trump neyle suçlanıyor?Carroll, Trump'a karşı iki ayrı dava açtı. İlkinde, 'Erkeklere Ne İçin İhtiyacımız Var?' adlı kitabına ilişkin Trump tarafından 'yalancı' olarak suçlanması yer alıyor. Carroll, bu kitapta Trump'ı ve diğer birkaç erkeği, kendisini taciz etmekle suçluyor.İkinci davada ise Carroll, Trump'ı 1990'ların ortalarında bir mağazanın deneme kabininde kendisini tecavüzle suçlayarak tazminat talebinde bulunuyor.Trump'ın suçlamalara yanıtı ne oldu? Trump, birçok kez Carroll'ın 'tamamen yalan söylediğini' ifade ederek köşe yazarını 'delilikle' suçladı. Eski başkan ayrıca, bir demecinde Carroll için "Bu kadın tipim değil" ifadesini kullandı.Trump, 1987'de eşleriyle birlikte fotoğraflanmalarına rağmen Carroll ile hiç tanışmadıklarını da iddia ederek, “Bu kişiyle hayatımda hiç tanışmadım. Yeni bir kitap satmaya çalışıyor. Kitap kurgu kategorisinde satışa sunulmalı” açıklamasında bulundu.ABD Adalet Bakanlığı neden Carroll'ın davasında Trump'ın yanında yer alıyor?Adalet Bakanlığı, Trump'ın 2019'da tecavüz iddialarını reddeden basın açıklamalarının başkanlık görevinin bir parçası olarak yapıldığı gerekçesiyle davanın eyaletten federal mahkemeye taşınmasını istedi.Bakanlık daha sonra Carroll'ın Trump'ı bir birey olarak değil, ABD hükümetinin bir 'çalışanı' olarak dava ettiğini ve bu nedenle Trump hükümetinin sanık olarak Trump'ın yerine geçmesi gerektiğini savunuyor.Trump cinsel saldırı davasını kaybederse ne olacak? Jüri, Trump'ın Carroll'a tecavüz ettiğini veya başka bir şekilde saldırdığını tespit ederse, muhtemelen eski başkanın tazminat ödemesine hükmedecek. Bu aynı zamanda, ülke tarihinde ilk kez bir mahkemenin eski bir başkanın 'tecavüzcü' olduğuna hükmetmesi anlamına da gelecek.
https://sputniknews.com.tr/20230412/trump-eski-avukati-michael-cohene-500-milyon-dolarlik-tazminat-davasi-acti-1069602016.html
https://sputniknews.com.tr/20230425/biden-2024-abd-baskanlik-secimi-icin-adayligini-resmen-acikladi-1070156727.html
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donald trump, tecavüz, dava, e. jean carroll, mahkeme
donald trump, tecavüz, dava, e. jean carroll, mahkeme
Trump'ın tecavüzle suçlandığı dava bugün başlıyor
16:25 25.04.2023 (güncellendi: 16:43 25.04.2023) Abone ol
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 1990'lı yıllarda, köşe yazarı E Jean Carroll'a bir giyim mağazasının deneme kabininde tecavüz ettiği suçlamasıyla ilgili yargılandığı dava bugün başlıyor.
Ünlü köşe yazarı E Jean Carroll tarafından Donald Trump'a karşı açılan tecavüz davası, eski ABD başkanını yeniden ülke ve dünya gündemine oturttu.
Dava, şimdiye kadar Trump'a yönelik bir düzineden fazla tecavül ve cinsel saldırı iddiaları arasında mahkemeye taşınabilen tek dava olarak kayıtlara geçecek.
Trump neyle suçlanıyor?
Carroll, Trump'a karşı iki ayrı dava açtı. İlkinde, 'Erkeklere Ne İçin İhtiyacımız Var?' adlı kitabına ilişkin Trump tarafından 'yalancı' olarak suçlanması yer alıyor. Carroll, bu kitapta Trump'ı ve diğer birkaç erkeği, kendisini taciz etmekle suçluyor.
İkinci davada ise Carroll, Trump'ı 1990'ların ortalarında bir mağazanın deneme kabininde kendisini tecavüzle suçlayarak tazminat talebinde bulunuyor.
Trump'ın suçlamalara yanıtı ne oldu?
Trump, birçok kez Carroll'ın 'tamamen yalan söylediğini' ifade ederek köşe yazarını 'delilikle' suçladı.
Eski başkan ayrıca, bir demecinde Carroll için "Bu kadın tipim değil" ifadesini kullandı.
Trump, 1987'de eşleriyle birlikte fotoğraflanmalarına rağmen Carroll ile hiç tanışmadıklarını da iddia ederek, “Bu kişiyle hayatımda hiç tanışmadım. Yeni bir kitap satmaya çalışıyor. Kitap kurgu kategorisinde satışa sunulmalı” açıklamasında bulundu.
ABD Adalet Bakanlığı neden Carroll'ın davasında Trump'ın yanında yer alıyor?
Adalet Bakanlığı, Trump'ın 2019'da tecavüz iddialarını reddeden basın açıklamalarının başkanlık görevinin bir parçası olarak yapıldığı gerekçesiyle davanın eyaletten federal mahkemeye taşınmasını istedi.
Bakanlık daha sonra Carroll'ın Trump'ı bir birey olarak değil, ABD hükümetinin bir 'çalışanı' olarak dava ettiğini ve bu nedenle Trump hükümetinin sanık olarak Trump'ın yerine geçmesi gerektiğini savunuyor.
Trump cinsel saldırı davasını kaybederse ne olacak?
Jüri, Trump'ın Carroll'a tecavüz ettiğini veya başka bir şekilde saldırdığını tespit ederse, muhtemelen eski başkanın tazminat ödemesine hükmedecek.
Bu aynı zamanda, ülke tarihinde ilk kez bir mahkemenin eski bir başkanın 'tecavüzcü' olduğuna hükmetmesi anlamına da gelecek.