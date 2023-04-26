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https://sputniknews.com.tr/20230426/trump-bidenin-2024-secimlerine-aday-olmasini-akil-almaz-seklinde-niteledi-1070194617.html
Trump, Biden'ın 2024 seçimlerine aday olmasını 'akıl almaz' şeklinde niteledi
Trump, Biden'ın 2024 seçimlerine aday olmasını 'akıl almaz' şeklinde niteledi
Eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerine aday olmasıyla ilgili, "Böylesine vahim ve başarısız bir başkanlıkla... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T05:39+0300
2023-04-26T05:39+0300
dünya
joe biden
abd
seçim
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Kendisi de ve 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, Biden'ın adaylığını duyurmasının ardından kendi sitesinden konuya ilişkin görüntülü bir mesaj paylaştı.Trump, "Amerikan tarihinin en kötü beş başkanını alıp bir araya getirdiğiniz bile bunlar, birkaç yıldır Joe Biden'ın ulusumuza verdiği zararı vermezler. Yanına bile yaklaşamazlar" ifadesini kullandı.Biden'ın ekonomi politikalarını eleştiren Trump, ülkede enflasyonun son yarım yüzyılın en kötü seviyede olduğunu ve bankaların battığını ifade etti. Trump, kendi döneminde uyguladığı göçmen karşıtı politikaları överken, 'solcuların' ülkeyi kötü bir hale getirdiğini öne sürdü.Biden'ın ABD'yi dünya sahnesinde de 'küçük düşürdüğünü' kaydeden Trump, yönetimin ülkeyi Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğine getirdiğini savundu.Trump, "Böylesine vahim ve başarısız bir başkanlıkla, Biden'ın yeniden seçilmek için aday olmayı düşünmesi bile akıl almaz" dedi. Trump, geçmiş seçimlerde hile yapıldığı iddiasını yineleyerek, mesajını 2024 seçimlerinde Biden'ı yenme sözüyle bitirdi.Biden adaylığını 3 dakikalık videoyla duyurmuştuAdaylığını yerel saatle sabah 06.00 sularında, 2019'daki adaylık açıklamasının yıl dönümünde yayımladığı 3 dakikalık video mesaj ile duyuran Biden, "Şimdi kayıtsız kalma zamanı değil, bu yüzden yeniden seçilmek için aday oluyorum" ifadesini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230425/biden-2024-abd-baskanlik-secimi-icin-adayligini-resmen-acikladi-1070156727.html
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joe biden, abd, seçim, donald trump
joe biden, abd, seçim, donald trump

Trump, Biden'ın 2024 seçimlerine aday olmasını 'akıl almaz' şeklinde niteledi

05:39 26.04.2023
© İHA / ADAM DAVISEski ABD Başkanı Donald Trump
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© İHA / ADAM DAVIS
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerine aday olmasıyla ilgili, "Böylesine vahim ve başarısız bir başkanlıkla Biden'ın yeniden seçilmek için aday olmayı düşünmesi bile akıl almaz" yorumunu yaptı.
Kendisi de ve 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, Biden'ın adaylığını duyurmasının ardından kendi sitesinden konuya ilişkin görüntülü bir mesaj paylaştı.
Trump, "Amerikan tarihinin en kötü beş başkanını alıp bir araya getirdiğiniz bile bunlar, birkaç yıldır Joe Biden'ın ulusumuza verdiği zararı vermezler. Yanına bile yaklaşamazlar" ifadesini kullandı.
Biden'ın ekonomi politikalarını eleştiren Trump, ülkede enflasyonun son yarım yüzyılın en kötü seviyede olduğunu ve bankaların battığını ifade etti. Trump, kendi döneminde uyguladığı göçmen karşıtı politikaları överken, 'solcuların' ülkeyi kötü bir hale getirdiğini öne sürdü.
Biden'ın ABD'yi dünya sahnesinde de 'küçük düşürdüğünü' kaydeden Trump, yönetimin ülkeyi Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğine getirdiğini savundu.
Trump, "Böylesine vahim ve başarısız bir başkanlıkla, Biden'ın yeniden seçilmek için aday olmayı düşünmesi bile akıl almaz" dedi. Trump, geçmiş seçimlerde hile yapıldığı iddiasını yineleyerek, mesajını 2024 seçimlerinde Biden'ı yenme sözüyle bitirdi.

Biden adaylığını 3 dakikalık videoyla duyurmuştu

Adaylığını yerel saatle sabah 06.00 sularında, 2019'daki adaylık açıklamasının yıl dönümünde yayımladığı 3 dakikalık video mesaj ile duyuran Biden, "Şimdi kayıtsız kalma zamanı değil, bu yüzden yeniden seçilmek için aday oluyorum" ifadesini kullanmıştı.
Biden, 2024 ABD başkanlık seçimi için adaylığını resmen açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
DÜNYA
Biden, 2024 ABD başkanlık seçimi için adaylığını resmen açıkladı
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