https://sputniknews.com.tr/20230427/mansur-yavas-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunan-huda-para-yanit-verdi-seref-madalyasidir-1070283108.html

Mansur Yavaş, hakkında suç duyurusunda bulunan HÜDA PAR'a yanıt verdi: Şeref madalyasıdır

Mansur Yavaş, hakkında suç duyurusunda bulunan HÜDA PAR'a yanıt verdi: Şeref madalyasıdır

HÜDA PAR, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan Mansur Yavaş , "Türkiye... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T18:44+0300

2023-04-27T18:44+0300

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2023 türkiye seçimleri

mansur yavaş

hüdapar

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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, partiyle ilgili açıklamalarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu" işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, HÜDA PAR’ın hakkında duyurusunda bulunmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.Yavaş’ın Twitter paylaşımı şöyle:“Türkiye ve Türk Milleti ile sorunu olan bir oluşumun hakkımda açtığı dava omzumdaki şeref madalyasıdır. 15 Mayıs’ta bu şeref madalyasıyla iktidara geleceğiz. Milletimizin değerleriyle kavga eden kim olursa olsun mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecektir.”Ne olmuştu?ABB Başkanı Mansur Yavaş, HÜDA PAR için "Terörist teröristtir. Bunun PKK'lısı, HÜDA PAR'lısı ayrımı olmaz. Hepsine de karşıyız, hepsinin de kökünü kazırız" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230427/huda-pardan-ankara-buyuksehir-belediye-baskani-yavas-hakkinda-suc-duyurusu-1070280700.html

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mansur yavaş, hüdapar, terör