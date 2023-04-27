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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230427/mansur-yavas-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunan-huda-para-yanit-verdi-seref-madalyasidir-1070283108.html
Mansur Yavaş, hakkında suç duyurusunda bulunan HÜDA PAR'a yanıt verdi: Şeref madalyasıdır
Mansur Yavaş, hakkında suç duyurusunda bulunan HÜDA PAR'a yanıt verdi: Şeref madalyasıdır
HÜDA PAR, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan Mansur Yavaş , "Türkiye... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T18:44+0300
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2023 türkiye seçimleri
mansur yavaş
hüdapar
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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, partiyle ilgili açıklamalarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu" işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, HÜDA PAR’ın hakkında duyurusunda bulunmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.Yavaş’ın Twitter paylaşımı şöyle:“Türkiye ve Türk Milleti ile sorunu olan bir oluşumun hakkımda açtığı dava omzumdaki şeref madalyasıdır. 15 Mayıs’ta bu şeref madalyasıyla iktidara geleceğiz. Milletimizin değerleriyle kavga eden kim olursa olsun mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecektir.”Ne olmuştu?ABB Başkanı Mansur Yavaş, HÜDA PAR için "Terörist teröristtir. Bunun PKK'lısı, HÜDA PAR'lısı ayrımı olmaz. Hepsine de karşıyız, hepsinin de kökünü kazırız" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230427/huda-pardan-ankara-buyuksehir-belediye-baskani-yavas-hakkinda-suc-duyurusu-1070280700.html
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mansur yavaş, hüdapar, terör
mansur yavaş, hüdapar, terör

Mansur Yavaş, hakkında suç duyurusunda bulunan HÜDA PAR'a yanıt verdi: Şeref madalyasıdır

18:44 27.04.2023 (güncellendi: 18:50 27.04.2023)
© AAAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AA
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HÜDA PAR, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan Mansur Yavaş , "Türkiye ve Türk Milleti ile sorunu olan bir oluşumun hakkımda açtığı dava omzumdaki şeref madalyasıdır" dedi.
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, partiyle ilgili açıklamalarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu" işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, HÜDA PAR’ın hakkında duyurusunda bulunmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Yavaş’ın Twitter paylaşımı şöyle:
“Türkiye ve Türk Milleti ile sorunu olan bir oluşumun hakkımda açtığı dava omzumdaki şeref madalyasıdır. 15 Mayıs’ta bu şeref madalyasıyla iktidara geleceğiz. Milletimizin değerleriyle kavga eden kim olursa olsun mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecektir.”

Ne olmuştu?

ABB Başkanı Mansur Yavaş, HÜDA PAR için "Terörist teröristtir. Bunun PKK'lısı, HÜDA PAR'lısı ayrımı olmaz. Hepsine de karşıyız, hepsinin de kökünü kazırız" demişti.
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
HÜDA PAR'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş hakkında suç duyurusu
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