https://sputniknews.com.tr/20230427/huda-pardan-ankara-buyuksehir-belediye-baskani-yavas-hakkinda-suc-duyurusu-1070280700.html

HÜDA PAR'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş hakkında suç duyurusu

HÜDA PAR'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş hakkında suç duyurusu

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, partiyle ilgili açıklamalarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T18:03+0300

2023-04-27T18:03+0300

2023-04-27T18:03+0300

hüda-par

2023 türkiye seçimleri

mansur yavaş

hizbullah

terör örgütü

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HÜDA PAR'dan yapılan açıklamaya göre, suç duyurusu dilekçesi, partinin Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu adına parti avukatlarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verildi.Suç duyurusu dilekçesinde Yavaş'ın, 19 Nisan'da Sinop mitingindeki "Terörist teröristtir, bunun PKK'lısı, HÜDA PAR'lısı ayrımı olmaz. Hepsine de karşıyız, hepsinin de kökünü kazırız." sözleri hatırlatıldı."Yavaş'ın bu sözleriyle HÜDA PAR'ı bir terör örgütüyle birlikte anarak ve bir terör örgütü gibi yansıtarak partiye gönül vermiş on binlerce insanı hedef gösterdiği ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu işlediği" savunulan dilekçede, "Mansur Yavaş ve benzer üslup takınan arkadaşlarını, HÜDA PAR'a karşı sarf etmiş oldukları sözler nedeniyle siyasi ahlakın gereği olarak özür dilemeye davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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hüda-par, mansur yavaş, hizbullah, terör örgütü