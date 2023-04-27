Akkuyu Nükleer Güç Santrali açılıyor: Türkiye'nin elektriğinin yüzde 10'unu karşılayacak

Türkiye’nin Rusya ile biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali bugün açılıyor. Türkiye için nükleer alanda milat olacak santralin açılışını bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gerçekleştirilecek açılış sonrasında nükleer yakıt yüklemesi gerçekleştirilecek ve testlerin ardından tesis elektrik üretimine başlayacak.
Rusya devlet nükleer enerji şirketi Rosatom ile birlikte yürütülen Akkuyu Nükleer Santrali, devreye girdiğinde İstanbul’un toplam enerji harcamasını tek başına karşılayacak dev bir enerji üretim üssü olacak.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali, 60 yıl boyunca kesintisiz hizmet verecek.
Bakım ve yenilemelerle kullanım ömrü 20 yıl daha uzatılabilecek. Türkiye ekonomisine 50 milyar dolarlık katkı sağlayacak.