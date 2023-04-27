Akkuyu Nükleer Güç Santrali açılıyor: Türkiye'nin elektriğinin yüzde 10'unu karşılayacak

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Türkiye’nin Rusya ile biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali bugün açılıyor. Türkiye için nükleer alanda milat olacak santralin açılışını bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerçekleştirecek.