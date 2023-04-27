https://sputniknews.com.tr/20230427/cumhurbaskani-erdogan-putin-ile-telefonda-gorustu-1070273188.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T16:05+0300
2023-04-27T16:05+0300
2023-04-27T16:35+0300
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
dünya
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin- Erdoğan görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bugün İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne katkıları için Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti.Rusya-Ukrayna krizindeki gelişmeler ve tahıl mutabakatı bağlamındaki çalışmaların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etti.Görüşmede Suriye’deki gelişmeler de ele alındı.Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini de iletti.Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak Sputnik haber ajansına demecinde, Erdoğan’ın Putin ile gerçekleştireceği görüşme sırasında Ukrayna konusunda yeniden arabuluculuk teklifinde bulunacağını ve müzakere çağrısı yapacağını söylemişti.
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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
16:05 27.04.2023 (güncellendi: 16:35 27.04.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin- Erdoğan görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bugün İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne katkıları için Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti.
Rusya-Ukrayna krizindeki gelişmeler ve tahıl mutabakatı bağlamındaki çalışmaların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etti.
Görüşmede Suriye’deki gelişmeler de ele alındı.
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini de iletti.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak Sputnik haber ajansına demecinde, Erdoğan’ın Putin ile gerçekleştireceği görüşme sırasında Ukrayna konusunda yeniden arabuluculuk teklifinde bulunacağını ve müzakere çağrısı yapacağını söylemişti.