Putin: Erdoğan gibi bir cumhurbaşkanı olmasaydı Akkuyu başarısından söz etmek mümkün olmazdı
16:45 27.04.2023 (güncellendi: 16:56 27.04.2023)
© SputnikVladimir Putin
© Sputnik
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.
Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Türkiye artık nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak.
Ekonomi- enerji alanında ilişkilerimiz daha da gelişecek.
Ticaret Türkiye'de kuracağımız doğalgaz merkezi ile artacak. Rusya, Türkiye’nin doğalgaz talebini karşılamak için mümkün olan her şeyi yapacak.
Küresel doğalgaz fiyatları artmayı sürdürecek.
Akkuyu, Rusya ve Türkiye’nin gerçekleştirdiği en önemli proje. Ülkelerimizin ekonomik ve komşuluk ilişkilerinin gelişmesine olanak verdi.
Akkuyu'da dünyanın en büyük nükleer santralini kuruyoruz.
(Akkuyu projesinin başarılı olmasına ilişkin) Erdoğan gibi bir cumhurbaşkanı olmasaydı başarıdan söz etmek pek mümkün olmazdı. Sayın Erdoğan şahsen ve Türkiye hükümeti ülke ekonomisinin gelişimi için ne kadar büyük hizmetlere imza attığını bizlere gösteriyor.