Putin: Erdoğan gibi bir cumhurbaşkanı olmasaydı Akkuyu başarısından söz etmek mümkün olmazdı

Türkiye artık nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak. Türkiye artık nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak.

Ekonomi- enerji alanında ilişkilerimiz daha da gelişecek. Ekonomi- enerji alanında ilişkilerimiz daha da gelişecek.

Ticaret Türkiye'de kuracağımız doğalgaz merkezi ile artacak. Rusya, Türkiye’nin doğalgaz talebini karşılamak için mümkün olan her şeyi yapacak. Ticaret Türkiye'de kuracağımız doğalgaz merkezi ile artacak. Rusya, Türkiye’nin doğalgaz talebini karşılamak için mümkün olan her şeyi yapacak.

Küresel doğalgaz fiyatları artmayı sürdürecek. Küresel doğalgaz fiyatları artmayı sürdürecek.

Akkuyu, Rusya ve Türkiye’nin gerçekleştirdiği en önemli proje. Ülkelerimizin ekonomik ve komşuluk ilişkilerinin gelişmesine olanak verdi. Akkuyu, Rusya ve Türkiye’nin gerçekleştirdiği en önemli proje. Ülkelerimizin ekonomik ve komşuluk ilişkilerinin gelişmesine olanak verdi.

Akkuyu'da dünyanın en büyük nükleer santralini kuruyoruz. Akkuyu'da dünyanın en büyük nükleer santralini kuruyoruz.