https://sputniknews.com.tr/20230427/abd-hukumeti-bitcoin-satisi-yapti-mi--1070254857.html
ABD hükümeti Bitcoin satışı yaptı mı?
ABD hükümeti Bitcoin satışı yaptı mı?
ABD hükümetinin satış yaptığı yönündeki iddialar on-chain verilerine göre yalanlanmış durumda. Bitcoin'deki düşüşün sebebi olduğu iddia edilen ABD hükümetinin... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T11:39+0300
2023-04-27T11:39+0300
2023-04-27T11:56+0300
ekonomi
bitcoin
bitcoin classic (btc)
para
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artış
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Kısa bir süre önce Arkham Alert tarafından bildirilen bilgilere göre ABD hükümetinin kontrolündeki Bitcoin cüzdanlarında hareketlilik yaşandığı iddia edilmişti.Ardından BTC fiyatında ani bir düşüş yaşanmış ve gün içerisinde 30 bin doların üstüne çıkmayı başarmış olan BTC, 27 bin dolar civarına kadar düşmüştü.Satış iddiaları resmi makamlarca doğrulanmamıştı.Bununla birlikte Arkham Alert tarafından paylaşılan bilginin daha fazla detayla desteklenmemesi kripto para topluluğunda şüphe uyandırdı.Buna ek olarak iddiaların sahibi Arkhan Alert, resmi Twitter hesabından ABD hükümetinin Bitcoin satışı yaptığına dair paylaşımlarını sildi.Peki ABD hükümeti gerçekten Bitcoin sattı mı?ABD hükümetinin daha önce el koyduğu BTC’leri tuttuğu cüzdanlara dair on-chain verileri incelendiğinde, söz konusu cüzdanlarda herhangi bir hareketlilik gözlenmediği görülüyor.Bitcoinsistemi.com'dan Mete Demiralp'in aktardığına göre, Glassnode’un sağladığı veriler incelendiğinde özellikle yüklü miktarda BTC bulunduran ve işlem yaptığı iddia edilen Mt. Gox cüzdanındaki BTC bakiyesinde herhangi bir değişim yok.Yine ABD hükümetinin de satış yaptığı yönündeki iddialar on-chain verilerine göre yalanlanmış durumda.
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bitcoin, bitcoin classic (btc), para, kripto para, düşüş, artış
bitcoin, bitcoin classic (btc), para, kripto para, düşüş, artış
ABD hükümeti Bitcoin satışı yaptı mı?
11:39 27.04.2023 (güncellendi: 11:56 27.04.2023) Abone ol
ABD hükümetinin satış yaptığı yönündeki iddialar on-chain verilerine göre yalanlanmış durumda. Bitcoin'deki düşüşün sebebi olduğu iddia edilen ABD hükümetinin Bitcoin satması olayı gerçekten yaşandı mı?
Kısa bir süre önce Arkham Alert tarafından bildirilen bilgilere göre ABD hükümetinin kontrolündeki Bitcoin cüzdanlarında hareketlilik yaşandığı iddia edilmişti.
Ardından BTC fiyatında ani bir düşüş yaşanmış ve gün içerisinde 30 bin doların üstüne çıkmayı başarmış olan BTC, 27 bin dolar civarına kadar düşmüştü.
Satış iddiaları resmi makamlarca doğrulanmamıştı.
Bununla birlikte Arkham Alert tarafından paylaşılan bilginin daha fazla detayla desteklenmemesi kripto para topluluğunda şüphe uyandırdı.
Buna ek olarak iddiaların sahibi Arkhan Alert, resmi Twitter hesabından ABD hükümetinin Bitcoin satışı yaptığına dair paylaşımlarını sildi.
Peki ABD hükümeti gerçekten Bitcoin sattı mı?
ABD hükümetinin daha önce el koyduğu BTC’leri tuttuğu cüzdanlara dair on-chain verileri incelendiğinde, söz konusu cüzdanlarda herhangi bir hareketlilik gözlenmediği görülüyor.
Bitcoinsistemi.com'dan Mete Demiralp'in aktardığına göre, Glassnode’un sağladığı veriler incelendiğinde özellikle yüklü miktarda BTC bulunduran ve işlem yaptığı iddia edilen Mt. Gox cüzdanındaki BTC bakiyesinde herhangi bir değişim yok.
Yine ABD hükümetinin de satış yaptığı yönündeki iddialar on-chain verilerine göre yalanlanmış durumda.