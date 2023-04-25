https://sputniknews.com.tr/20230425/bitcoin-2024-sonuna-kadar-100-bin-dolari-gorebilir-1070172499.html

Bankacılık devinden Bitcoin öngörüsü: 2024 sonuna kadar 100 bin doları görebilir

Bankacılık devinden Bitcoin öngörüsü: 2024 sonuna kadar 100 bin doları görebilir

Standard Chartered'e göre Bitcoin, 2024 sonuna kadar 100 bin dolar seviyesine erişebilir. 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T17:14+0300

2023-04-25T17:14+0300

2023-04-25T17:15+0300

ekonomi

dolar

bitcoin

2024

artış

kripto para

standard chartered

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İngiltere merkezli banka Standard Chartered, ‘kripto kışı’nın sona erdiğini söyleyerek, en değerli kripto para Bitcoin’in 2024 yılının sonunda 100 bin dolara ulaşabileceğini söyledi.Bankanın dijital varlıklar araştırma bölümü başkanı Geoff Kendrick, bankacılık sektöründe yaşanan kargaşa, FED'in faiz artırımlarına son vermesi ile risk varlıklarının istikrar kazanmasına vurgu yaparak, Bitcoin fiyatının yükseleceğini öngördüklerini belirtti.Kendrick, yaptığı açıklamada "Belirsizlikler devam etse de Bitcoin’in 100 bin dolar seviyesine giden yolunun daha net hale geldiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230424/halving-bitcoini-50-bin-dolarin-ustune-cikarabilir-1070107093.html

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dolar, bitcoin, 2024, artış, kripto para, standard chartered