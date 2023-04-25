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https://sputniknews.com.tr/20230425/bitcoin-2024-sonuna-kadar-100-bin-dolari-gorebilir-1070172499.html
Bankacılık devinden Bitcoin öngörüsü: 2024 sonuna kadar 100 bin doları görebilir
Bankacılık devinden Bitcoin öngörüsü: 2024 sonuna kadar 100 bin doları görebilir
Standard Chartered'e göre Bitcoin, 2024 sonuna kadar 100 bin dolar seviyesine erişebilir. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
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İngiltere merkezli banka Standard Chartered, ‘kripto kışı’nın sona erdiğini söyleyerek, en değerli kripto para Bitcoin’in 2024 yılının sonunda 100 bin dolara ulaşabileceğini söyledi.Bankanın dijital varlıklar araştırma bölümü başkanı Geoff Kendrick, bankacılık sektöründe yaşanan kargaşa, FED'in faiz artırımlarına son vermesi ile risk varlıklarının istikrar kazanmasına vurgu yaparak, Bitcoin fiyatının yükseleceğini öngördüklerini belirtti.Kendrick, yaptığı açıklamada "Belirsizlikler devam etse de Bitcoin’in 100 bin dolar seviyesine giden yolunun daha net hale geldiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230424/halving-bitcoini-50-bin-dolarin-ustune-cikarabilir-1070107093.html
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dolar, bitcoin, 2024, artış, kripto para, standard chartered
dolar, bitcoin, 2024, artış, kripto para, standard chartered

Bankacılık devinden Bitcoin öngörüsü: 2024 sonuna kadar 100 bin doları görebilir

17:14 25.04.2023 (güncellendi: 17:15 25.04.2023)
© AFP 2023Bitcoin - Dolar
Bitcoin - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023
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Standard Chartered'e göre Bitcoin, 2024 sonuna kadar 100 bin dolar seviyesine erişebilir.
İngiltere merkezli banka Standard Chartered, ‘kripto kışı’nın sona erdiğini söyleyerek, en değerli kripto para Bitcoin’in 2024 yılının sonunda 100 bin dolara ulaşabileceğini söyledi.
Bankanın dijital varlıklar araştırma bölümü başkanı Geoff Kendrick, bankacılık sektöründe yaşanan kargaşa, FED'in faiz artırımlarına son vermesi ile risk varlıklarının istikrar kazanmasına vurgu yaparak, Bitcoin fiyatının yükseleceğini öngördüklerini belirtti.
Kendrick, yaptığı açıklamada "Belirsizlikler devam etse de Bitcoin’in 100 bin dolar seviyesine giden yolunun daha net hale geldiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Bitcoin - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
EKONOMİ
‘Halving’, Bitcoin’i 50 bin doların üzerine çıkarabilir
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