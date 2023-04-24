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https://sputniknews.com.tr/20230424/halving-bitcoini-50-bin-dolarin-ustune-cikarabilir-1070107093.html
‘Halving’, Bitcoin’i 50 bin doların üzerine çıkarabilir
‘Halving’, Bitcoin’i 50 bin doların üzerine çıkarabilir
Kripto para piyasaları son bir haftadır yeni bir satış dalgasının etkisini yaşarken, dikkatler Bitcoin’deki yarılanma (halving) takvimine çevrildi. Analistlere... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T12:34+0300
2023-04-24T12:37+0300
ekonomi
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halving
yükseliş
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kripto para
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Kelime olarak yarılanma anlamına gelen ‘halving’, madencilik ile üretilen kripto para birimlerinde blok başına düşen ödülün belirli aralıklarla yarıya düşürülmesini anlatıyor. Belli aralıklarla yapılan yarılanma, kripto ekonomi modelinin temel öğelerinden biri. En son 2020 yılında bir yarılanma gerçekleşmişti. Önümüzdeki senenin nisan ayındaysa yenisi geliyor. Arz konusunda bir kesinlik yaratan bu durum, fiyatlara olumlu olarak yansıyor. Bitcoin, son üç yarılanmanın her birinin ardından rekor seviyelere yükseldi.Bloomberg analisti Jamie Douglas Coutts, yaklaşan yarılanmanın piyasada yüzde 50’lik bir artışı fiyatlandırdığını söyledi. Coutts, Bitcoin’in Nisan 2024’e kadar 50 bin dolara çıkabileceğini tahmin ediyor.Diken'in aktardığına göre analistler, yarılanma sonrasıysa 50 bin doların üzerini görülebileceğini söylüyor.Bloomberg Intelligence ve Matrixport’a göre, geçtiğimiz haftaki 30 bin dolar seviyesinde tutunamayan Bitcoin, yarılanmayla en az yüzde 78’lik bir yükselişi tetikleme potansiyeline sahip.
https://sputniknews.com.tr/20230411/bitcoinin-fiyati-10-ay-sonra-yeniden-30-bin-dolari-asti--1069497837.html
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bitcoin, dolar, halving, yükseliş, artış, kripto para
bitcoin, dolar, halving, yükseliş, artış, kripto para

‘Halving’, Bitcoin’i 50 bin doların üzerine çıkarabilir

12:34 24.04.2023 (güncellendi: 12:37 24.04.2023)
© AFP 2023Bitcoin - Dolar
Bitcoin - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© AFP 2023
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Kripto para piyasaları son bir haftadır yeni bir satış dalgasının etkisini yaşarken, dikkatler Bitcoin’deki yarılanma (halving) takvimine çevrildi. Analistlere göre Nisan 2024’teki ‘halving’ ile Bitcoin 50 bin doların üstünü görebilir.
Kelime olarak yarılanma anlamına gelen ‘halving’, madencilik ile üretilen kripto para birimlerinde blok başına düşen ödülün belirli aralıklarla yarıya düşürülmesini anlatıyor. Belli aralıklarla yapılan yarılanma, kripto ekonomi modelinin temel öğelerinden biri. En son 2020 yılında bir yarılanma gerçekleşmişti. Önümüzdeki senenin nisan ayındaysa yenisi geliyor. Arz konusunda bir kesinlik yaratan bu durum, fiyatlara olumlu olarak yansıyor. Bitcoin, son üç yarılanmanın her birinin ardından rekor seviyelere yükseldi.
Bloomberg analisti Jamie Douglas Coutts, yaklaşan yarılanmanın piyasada yüzde 50’lik bir artışı fiyatlandırdığını söyledi. Coutts, Bitcoin’in Nisan 2024’e kadar 50 bin dolara çıkabileceğini tahmin ediyor.
Diken'in aktardığına göre analistler, yarılanma sonrasıysa 50 bin doların üzerini görülebileceğini söylüyor.
Bloomberg Intelligence ve Matrixport’a göre, geçtiğimiz haftaki 30 bin dolar seviyesinde tutunamayan Bitcoin, yarılanmayla en az yüzde 78’lik bir yükselişi tetikleme potansiyeline sahip.
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
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Bitcoin'in fiyatı 10 ay sonra yeniden 30 bin doları aştı
11 Nisan, 10:21
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