https://sputniknews.com.tr/20230424/halving-bitcoini-50-bin-dolarin-ustune-cikarabilir-1070107093.html

‘Halving’, Bitcoin’i 50 bin doların üzerine çıkarabilir

‘Halving’, Bitcoin’i 50 bin doların üzerine çıkarabilir

Kripto para piyasaları son bir haftadır yeni bir satış dalgasının etkisini yaşarken, dikkatler Bitcoin’deki yarılanma (halving) takvimine çevrildi. Analistlere... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T12:34+0300

2023-04-24T12:34+0300

2023-04-24T12:37+0300

ekonomi

bitcoin

dolar

halving

yükseliş

artış

kripto para

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0c/1056301852_0:0:665:374_1920x0_80_0_0_63a6d7fece0c3974d93e9313cd00824c.jpg

Kelime olarak yarılanma anlamına gelen ‘halving’, madencilik ile üretilen kripto para birimlerinde blok başına düşen ödülün belirli aralıklarla yarıya düşürülmesini anlatıyor. Belli aralıklarla yapılan yarılanma, kripto ekonomi modelinin temel öğelerinden biri. En son 2020 yılında bir yarılanma gerçekleşmişti. Önümüzdeki senenin nisan ayındaysa yenisi geliyor. Arz konusunda bir kesinlik yaratan bu durum, fiyatlara olumlu olarak yansıyor. Bitcoin, son üç yarılanmanın her birinin ardından rekor seviyelere yükseldi.Bloomberg analisti Jamie Douglas Coutts, yaklaşan yarılanmanın piyasada yüzde 50’lik bir artışı fiyatlandırdığını söyledi. Coutts, Bitcoin’in Nisan 2024’e kadar 50 bin dolara çıkabileceğini tahmin ediyor.Diken'in aktardığına göre analistler, yarılanma sonrasıysa 50 bin doların üzerini görülebileceğini söylüyor.Bloomberg Intelligence ve Matrixport’a göre, geçtiğimiz haftaki 30 bin dolar seviyesinde tutunamayan Bitcoin, yarılanmayla en az yüzde 78’lik bir yükselişi tetikleme potansiyeline sahip.

https://sputniknews.com.tr/20230411/bitcoinin-fiyati-10-ay-sonra-yeniden-30-bin-dolari-asti--1069497837.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bitcoin, dolar, halving, yükseliş, artış, kripto para