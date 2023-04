https://sputniknews.com.tr/20230426/ukraynaya-hangi-ulkeler-silah-tedarik-ediyor-1070239722.html

Ukrayna'ya hangi ülkeler silah tedarik ediyor?

Ukrayna'ya hangi ülkeler silah tedarik ediyor?

NATO'nun Rusya'ya karşı yürüttüğü vekalet savaşında Ukrayna'ya Batı'dan Ukrayna'ya karmaşık silah sistemlerinin tedarikini koordine etmek üzere oluşturulan... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T23:08+0300

2023-04-26T23:08+0300

2023-04-26T23:13+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

nato

silah

askeri yardım

jens stoltenberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/04/1065385567_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e8516054781d2b36bf9cf9afda15e46b.jpg

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, geçen hafta Almanya'nın güneybatısındaki Ramstein Hava Üssü'nde NATO savunma bakanlarıyla bir araya geldi. Austin, toplantıda "Temas grubu üyeleri Ukrayna'ya toplamda 55 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı sağladı. Bu, ilk toplantımızdan bu yana on katlık bir artış anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.Ukrayna'ya dönük HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinde kullanılan cephane, 105 ve 155 mm'lik obüs mermileri ve 'zırh delici mermiler' de dahil olmak üzere 325 milyon dolarlık ek yardım paketini açıklayan Austin, ABD'nin tek başına 2022'nin şubat ayından bu yana Kiev'e 35 milyar doların üzerinde 'güvenlik yardımı' sunduğunu belirtti.Ukrayna'ya en çok kim silah tedarik etti ve 'yardım' sundu?Kiel Dünya Ekonomi Enstitüsü, 2022'nin ocak ayından bu yana Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri, ekonomik ve insani yardımları izliyor. Enstitünün rakamlarına göre, sadece Ocak 2022 ile 24 Şubat 2023 tarihleri arasında ABD, Kiev'e 39.1 milyar doların üzerinde askeri yardımda bulundu.Bununla birlikte İngiltere 5.97 milyar dolar ile uzak ara ikinci sırada yer alıyor. Avrupa Birliği (AB) ve Almanya her biri yaklaşık 3.25 milyar dolar ile ikinci sırada yer alıyor.Polonya ve Hollanda ise sırasıyla yaklaşık 2.67 ve 2.6 milyar dolar ile ikinci sırada. Norveç, İsveç, Danimarka ve Kanada sırasıyla 883.5 milyon dolar ile 1.54 milyar dolar arasında katkıda bulunarak ilk on sırayı tamamlıyor.Başka hangi ülkeler Ukrayna'ya askeri yardım sunuyor?Ukrayna'ya askeri yardım sunan ülkeler yalnızca yukarıda sayılanlar değil; toplamda 30'dan fazla bağışçı ülke bulunuyor. Bunlar arasında Finlandiya, İtalya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Avustralya, Letonya, İspanya, Türkiye, Lüksemburg, Estonya, Belçika, Bulgaristan, Slovakya, Yunanistan, Hırvatistan, Portekiz, Slovenya, Yeni Zelanda, Avusturya, Güney Kore ve Romanya mevcut (son 10 ülkenin yaptığı yardım 200 milyon dolar ya da daha az değerde).Ukrayna'ya tank tedarik edenler kimler?Ana muharebe tankları bugüne kadar Ukrayna'ya teslim edilen en pahalı ve karmaşık silah sistemleri arasında yer alıyor. Kiev'e tank tedarik eden ya da tedarik sürecini onaylayan 16 ülke bulunuyor. Bunlar arasında Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Polonya ve Slovakya tarafından gönderilen ve çoğunlukla Sovyet T-72'leri ve T-55'lerinin modifikasyonları olan yüzlerce tankın yanı sıra Soğuk Savaş döneminden kalma NATO zırhlıları da mevcut.Buna Danimarka, Almanya ve Hollanda tarafından gönderilen 100'den fazla Leopard 1 MBT'nin yanı sıra onlarca gelişmiş Leopard 2A4 ve 2A6 tankı da dahil (Kanada tarafından 8, Danimarka ve Hollanda tarafından 14, Almanya tarafından 18, Norveç tarafından 8, Polonya tarafından 14, Portekiz tarafından 3 ve İspanya tarafından 10 adet). İsveç de Stridsvagn 122 olarak bilinen Leopard 2 modifikasyonu tanklarından 10 adet gönderme taahhüdü verdi. İngiltere, seyreltilmiş uranyum mühimmatıyla donatılmış 14 Challenger 2 tankı taahhüt ederken, ABD Ukrayna'ya 31 M1 Abrams sağlama sözü verdi.Almanya, Ukrayna'ya ne kadar yardım yaptı ve hangi silahlar gönderdi?AB'nin lokomotifi olan Almanya, NATO'nun Rusya'ya karşı yürüttüğü vekalet savaşından en çok zarar görecek ülke konumunda. Polonya'dan geçen Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattının kapatılması ve Kuzey Akım boru hatlarının geçtiğimiz sonbaharda bombalı saldırıyla tahrip edilerek devre dışı bırakılması, Alman sanayisini besleyecek trilyonlarca metreküplük güvenilir ve rekabetçi fiyatlı Rus doğalgazına erişimi kesti.Buna rağmen Berlin, Kiev'e silah sevkiyatı konusunda tereddütte bulunmadı. Destek; 3.9 milyar dolarlık silah yardımı, Marder tipi zırhlı araçlardan Panzerhaubitze 2000 kundağı motorlu obüslere, mayın temizleme ve zırh kurtarma araçlarına, tank taşıyıcılara, hafif silahlar ve topçu mühimmatına, patlayıcılara, insansız hava araçlarına ve anti-drone silahlarına, gelişmiş radarlara ve yüzlerce kamyona kadar çok sayıda gelişmiş silahı içeriyor.Kanada'nın Ukrayna'ya sunduklarıGeniş bir Ukraynalı azınlığa ev sahipliği yapan Kanada da Ukrayna'ya silah yardımında cömert davranarak 1.5 milyar dolarlık silah yardımında bulundu. Ottawa, yerli üretim Roshel Senator dahil zırhlı araçların yanı sıra tanksavar silahları, obüsler, hava savunma füzeleri, çeşitli küçük silahlar, mühimmat ve destek ekipmanları gönderdi.NATO ne kadar yardım sundu?NATO, Moskova'nın Ukrayna'daki çatışmanın ittifakın Rusya'ya karşı yürüttüğü bir vekalet savaşı olduğu yönündeki iddialarını sürekli olarak reddederken aynı zamanda Kiev'e gönderilen milyarlarca dolarlık silah, eğitim ve istihbarat desteğinden övgüyle söz etti.Genel Sekreter Jens Stoltenberg, geçen hafta Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında, geçen yılın şubat ayından bu yana NATO müttefiklerinin 65 milyar euro askeri yardım da dahil Ukrayna'ya 150 milyar euro'dan fazla yardım tedarik ettiğini söyledi.Stoltenberg, "Şimdi daha fazla jet, tank ve zırhlı araç teslim ediyoruz. NATO'nun Ukrayna fonu da tıbbi malzeme, mobil uydu sistemleri ve duba köprüler de dahil olmak üzere acil destek sağlıyor. Tüm bunlar savaş alanında her gün gözle görülür bir fark yaratıyor" diye ekledi.Söz konusu silah desteği nedeniyle binlerce Ukraynalı ve Rus askerinin yanı sıra on binlerce Donbasslı sivil hayatını kaybetti.Rusya'nın Çin ve İran gibi stratejik ortakları Moskova'ya askeri destek sunuyor mu?NATO güçleri Ukrayna'ya on milyarlarca dolarlık gelişmiş askeri teçhizat gönderirken aynı zamanda Moskova'nın stratejik ortaklarından bazılarını, özellikle de Çin ve İran'ı Rusya'ya silah satmakla suçladılar.Her iki ülke de bu iddiaları reddetti. Pekin, bundan ziyade Ukrayna krizini çözmek için 12 maddelik bir barış planı sundu ve Tahran da karalama kampanyası nedeniyle Batı'ya tepki dolu açıklamalar yaptı.Geçen ay Ukrayna askeri istihbaratı, Çin'in Rusya'ya silah sattığı iddialarına dair 'hiçbir kanıt bulamadığını' itiraf etti. Bu arada İran Savunma Bakanlığı da Tahran'a Ukrayna'da kullanıldığı iddia edilen İran yapımı insansız hava araçları ile alakalı herhangi bir delil sunmadığına dikkat çekti.Ruslar NATO'nun Ukrayna'ya sunduğu askeri yardımlar hakkında ne düşünüyor?Pek çok Rus ve genel manada Avrupalı için NATO'nun Ukrayna'ya gelişmiş silahlar göndermesi, Batı'nın Rusya'ya karşı tarihsel saldırganlığının acı hatıralarını canlandırıyor. Rus ve Alman medyasının, tarihçilerin ve siyasetçilerin ocak ayında NATO'nun Kiev'e ağır zırhlı gönderilmesini onaylamasının ardından işaret ettikleri üzere mevcut ihtilaf, Rus güçlerinin Ukrayna topraklarında Batı tanklarıyla İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez karşı karşıya kalması anlamına geliyor.Almanya için Alternatif (AfD) partisi milletvekili Petr Bystron, Federal Meclis'teki hararetli tartışma esnasında "Bu benimsediğiniz ilginç bir yaklaşım. Alman tankları Ukrayna'da Rusya'ya karşı. Dedeleriniz bunu Melnik'ler ve Bandera'lar (Ukraynalı Nazi işbirlikçileri) ile zaten denedi. Peki sonuç ne oldu? Tarifsiz acılar, her iki tarafta da milyonlarca ölüm ve sonunda Rus tankları Berlin'e girdi" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230426/rusya-disisleri-kievdeki-kuklalarin-baris-cagrilarini-makul-sekilde-algilamasi-pek-olasi-degil-1070227581.html

https://sputniknews.com.tr/20230426/zelenskiyin-danismani-ukrayna-kirim-ve-donbassta-yasayan-herkesi-imha-etme-hakkina-sahip-1070218524.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, nato, silah, askeri yardım, jens stoltenberg