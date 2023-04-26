https://sputniknews.com.tr/20230426/putin-ve-pasinyan-lacin-koridorundaki-durumu-gorustu-1070235126.html
Putin ve Paşinyan, Laçin Koridoru’ndaki durumu görüştü
Putin ve Paşinyan, Laçin Koridoru’ndaki durumu görüştü
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin’in Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptığı, görüşmede Laçin Koridoru’ndaki durumun ve... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T21:08+0300
2023-04-26T21:08+0300
2023-04-26T21:08+0300
dünya
vladimir putin
nikol paşinyan
laçin koridoru
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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, görüşmede Laçin Koridoru’ndaki durum ve Dağlık Karabağ’daki insani durum ele alındı.Putin ve Paşinyan’ın bölgedeki istikrar ve asayişin sağlanmasına burgu yaptıklarına dikkat çekilen açıklamada, “Laçin Koridoru’ndaki mevcut gerginliğin tırmanması bağlamında Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri arasındaki tüm temel anlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kalmanın önemi yeniden teyit edildi” ifadelerine yer verildi.Laçin Koridoru, Ermenistan ile Dağlık Karabağ’ı birbirine bağlayan tek dağ yoludur. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderleri arasında sağlanan 9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Anlaşmaya göre güzergahın tamamında Rus barış gücü birliği görev yapıyor, Azerbaycan ise her iki yönde vatandaşların, araçların ve yüklerin güvenliğini garanti ediyor.Azerbaycan, Laçin Koridoru’nda sınır kontrol noktasının kurulduğunu, Rus barış gücü birliğinin komuta kademesine ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'ne bu konuda bilgi verildiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230424/rusya-disislerinden-lacin-koridoru-aciklamasi-tek-tarafli-adimlar-kabul-edilemez-1070110146.html
laçin koridoru
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vladimir putin, nikol paşinyan, laçin koridoru
vladimir putin, nikol paşinyan, laçin koridoru
Putin ve Paşinyan, Laçin Koridoru’ndaki durumu görüştü
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin’in Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptığı, görüşmede Laçin Koridoru’ndaki durumun ve Dağlık Karabağ’daki insani durumun ele alındığı bildirildi.
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, görüşmede Laçin Koridoru’ndaki durum ve Dağlık Karabağ’daki insani durum ele alındı.
Putin ve Paşinyan’ın bölgedeki istikrar ve asayişin sağlanmasına burgu yaptıklarına dikkat çekilen açıklamada, “Laçin Koridoru’ndaki mevcut gerginliğin tırmanması bağlamında Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri arasındaki tüm temel anlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kalmanın önemi yeniden teyit edildi” ifadelerine yer verildi.
Laçin Koridoru, Ermenistan ile Dağlık Karabağ’ı birbirine bağlayan tek dağ yoludur. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderleri arasında sağlanan 9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Anlaşmaya göre güzergahın tamamında Rus barış gücü birliği görev yapıyor, Azerbaycan ise her iki yönde vatandaşların, araçların ve yüklerin güvenliğini garanti ediyor.
Azerbaycan, Laçin Koridoru’nda sınır kontrol noktasının kurulduğunu, Rus barış gücü birliğinin komuta kademesine ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'ne bu konuda bilgi verildiğini açıklamıştı.