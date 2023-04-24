https://sputniknews.com.tr/20230424/rusya-disislerinden-lacin-koridoru-aciklamasi-tek-tarafli-adimlar-kabul-edilemez-1070110146.html
Rusya Dışişleri'nden Laçin Koridoru açıklaması: Tek taraflı adımlar kabul edilemez
Rusya Dışişleri'nden Laçin Koridoru açıklaması: Tek taraflı adımlar kabul edilemez
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da Rus barış gücünün sorumluluk bölgesindeki, Azerbaycan-Ermenistan kesilme hattındaki durumdan ve Bakü ile Erivan... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T13:51+0300
2023-04-24T13:51+0300
2023-04-24T14:17+0300
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Azerbaycan'ın dün Laçin Koridoru'nda sınır kontrol noktası kurulduğunu duyurması sonrası bugün Rusya Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "23 Nisan'daki son gelişmeler bağlamında, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamasının temel hükümlerini ihlal eden tek taraflı adımların, Laçin Koridoru'nun işleyiş rejiminin mutabakatsız olarak değiştirilmesinin veya koridoru barışçıl gündeme uymayan amaçlar için kullanma girişimlerinin kabul edilemez olduğunu özellikle belirtiriz" dendi. Tarafları mevcut anlaşmalara derhal dönmeye çağıran bakanlık, hiçbir halükarda yerel halkın zarar görmemesi ve onların yaşamsal faaliyetleri önünde hiçbir engel oluşturulmaması gerektiğini vurguladı. Bakü ve Erivan'ın mevcut negatif dinamiği en kısa sürede ortadan kaldırmak için gereken siyasi iradeyi sergileyeceğini umduklarını belirten bakanlık, "Rus tarafı, kendine yakın gördüğü Azerbaycan ve Ermenistan'a hem siyasi düzeyde hem de barış gücünün katılımıyla sahada gereken tüm katkıyı sunmaya hazır" ifadelerini kullandı. Bakanlık, Batılı aktörleri ve onların konjonktürel gündemine göre çalışan yerel Rusofobik unsurlarını da Rusya'ya karşı karalama kampanyası düzenleyerek durumu kışkırtmaya yönelik girişimlerden uzak durmaları konusunda uyardı. Azerbaycan, Laçin Koridoru’nda sınır kontrol noktasının kurulduğunu, Rus barış gücü birliğinin komuta kademesine ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'ne bu konuda bilgi verildiğini açıklamıştı.Peskov: Üçlü anlaşmaların alternatifi yokLaçin Koridoru'nda sınır kontrol noktası kurulmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, böyle bir adım için Rusya'nın ek arabuluculuk çabalarına ihtiyaç olduğunu ve üçlü anlaşmaların alternatifi bulunmadığını belirtti.Peskov, "Durum gerçekten zor, ek çabalara ve Erivan ile Bakü'nün Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasındaki üçlü anlaşmaların alternatifi bulunmadığını anlamasına ihtiyaç var" dedi.Rusya'nın arabuluculuk çabalarına devam ettiğini ve ana çabanın iki yıl önce imzalanan üçlü belgelerin tüm hükümlerinin uygulanmasına yönelik olduğunu anlatan Peskov, Bakü ve Erivan'la temas halinde olduklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230423/azerbaycan-lacin-koridorunda-sinir-kontrol-noktasi-kurdugunu-duyurdu-1070085280.html
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rusya, laçin koridoru, ermenistan, azerbaycan
rusya, laçin koridoru, ermenistan, azerbaycan
Rusya Dışişleri'nden Laçin Koridoru açıklaması: Tek taraflı adımlar kabul edilemez
13:51 24.04.2023 (güncellendi: 14:17 24.04.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da Rus barış gücünün sorumluluk bölgesindeki, Azerbaycan-Ermenistan kesilme hattındaki durumdan ve Bakü ile Erivan arasındaki diyalogun durumundan ciddi endişe duyduklarını belirtti.
Azerbaycan'ın dün Laçin Koridoru'nda sınır kontrol noktası kurulduğunu duyurması sonrası bugün Rusya Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "23 Nisan'daki son gelişmeler bağlamında, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamasının temel hükümlerini ihlal eden tek taraflı adımların, Laçin Koridoru'nun işleyiş rejiminin mutabakatsız olarak değiştirilmesinin veya koridoru barışçıl gündeme uymayan amaçlar için kullanma girişimlerinin kabul edilemez olduğunu özellikle belirtiriz" dendi.
Tarafları mevcut anlaşmalara derhal dönmeye çağıran bakanlık, hiçbir halükarda yerel halkın zarar görmemesi ve onların yaşamsal faaliyetleri önünde hiçbir engel oluşturulmaması gerektiğini vurguladı.
Bakü ve Erivan'ın mevcut negatif dinamiği en kısa sürede ortadan kaldırmak için gereken siyasi iradeyi sergileyeceğini umduklarını belirten bakanlık, "Rus tarafı, kendine yakın gördüğü Azerbaycan ve Ermenistan'a hem siyasi düzeyde hem de barış gücünün katılımıyla sahada gereken tüm katkıyı sunmaya hazır" ifadelerini kullandı.
Bakanlık, Batılı aktörleri ve onların konjonktürel gündemine göre çalışan yerel Rusofobik unsurlarını da Rusya'ya karşı karalama kampanyası düzenleyerek durumu kışkırtmaya yönelik girişimlerden uzak durmaları konusunda uyardı.
Azerbaycan, Laçin Koridoru’nda sınır kontrol noktasının kurulduğunu, Rus barış gücü birliğinin komuta kademesine ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'ne bu konuda bilgi verildiğini açıklamıştı.
Peskov: Üçlü anlaşmaların alternatifi yok
Laçin Koridoru'nda sınır kontrol noktası kurulmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, böyle bir adım için Rusya'nın ek arabuluculuk çabalarına ihtiyaç olduğunu ve üçlü anlaşmaların alternatifi bulunmadığını belirtti.
Peskov, "Durum gerçekten zor, ek çabalara ve Erivan ile Bakü'nün Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasındaki üçlü anlaşmaların alternatifi bulunmadığını anlamasına ihtiyaç var" dedi.
Rusya'nın arabuluculuk çabalarına devam ettiğini ve ana çabanın iki yıl önce imzalanan üçlü belgelerin tüm hükümlerinin uygulanmasına yönelik olduğunu anlatan Peskov, Bakü ve Erivan'la temas halinde olduklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi.