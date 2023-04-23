https://sputniknews.com.tr/20230423/azerbaycan-lacin-koridorunda-sinir-kontrol-noktasi-kurdugunu-duyurdu-1070085280.html
Azerbaycan, Laçin Koridoru’nda sınır kontrol noktası kurduğunu duyurdu
Azerbaycan, Laçin Koridoru’nda sınır kontrol noktası kurduğunu duyurdu
Azerbaycan, Rus barış gücü birliğinin komuta kademesine ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'ne Laçin Koridoru’nda sınır kontrol noktasının kurulduğu konusunda... 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T19:29+0300
2023-04-23T19:29+0300
2023-04-23T19:29+0300
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laçin
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Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınır Hizmeti’nden yapılan açıklamaya göre Laçin Koridoru’nda sınır kontrol noktası kuruldu.Sınır kontrol noktasının ‘Ermenistan’dan yasa dışı olarak insan gücü, mühimmat, mayın ve diğer askeri teçhizatın taşınmasını önlemek amacı ile’ kurulduğu ifade edilen açıklamada, bu konuda Rus barış gücü birliğinin komuta kademesine ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'ne bilgi verildiği kaydedildi.
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azerbaycan, laçin, sınır, ermenistan
azerbaycan, laçin, sınır, ermenistan
Azerbaycan, Laçin Koridoru’nda sınır kontrol noktası kurduğunu duyurdu
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Azerbaycan, Rus barış gücü birliğinin komuta kademesine ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'ne Laçin Koridoru’nda sınır kontrol noktasının kurulduğu konusunda bilgi verdi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınır Hizmeti’nden yapılan açıklamaya göre Laçin Koridoru’nda sınır kontrol noktası kuruldu.
Sınır kontrol noktasının ‘Ermenistan’dan yasa dışı olarak insan gücü, mühimmat, mayın ve diğer askeri teçhizatın taşınmasını önlemek amacı ile’ kurulduğu ifade edilen açıklamada, bu konuda Rus barış gücü birliğinin komuta kademesine ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'ne bilgi verildiği kaydedildi.