https://sputniknews.com.tr/20230423/azerbaycan-lacin-koridorunda-sinir-kontrol-noktasi-kurdugunu-duyurdu-1070085280.html

Azerbaycan, Laçin Koridoru’nda sınır kontrol noktası kurduğunu duyurdu

Azerbaycan, Laçin Koridoru’nda sınır kontrol noktası kurduğunu duyurdu

Azerbaycan, Rus barış gücü birliğinin komuta kademesine ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'ne Laçin Koridoru’nda sınır kontrol noktasının kurulduğu konusunda... 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T19:29+0300

2023-04-23T19:29+0300

2023-04-23T19:29+0300

dünya

azerbaycan

laçin

sınır

ermenistan

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Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınır Hizmeti’nden yapılan açıklamaya göre Laçin Koridoru’nda sınır kontrol noktası kuruldu.Sınır kontrol noktasının ‘Ermenistan’dan yasa dışı olarak insan gücü, mühimmat, mayın ve diğer askeri teçhizatın taşınmasını önlemek amacı ile’ kurulduğu ifade edilen açıklamada, bu konuda Rus barış gücü birliğinin komuta kademesine ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'ne bilgi verildiği kaydedildi.

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