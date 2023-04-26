https://sputniknews.com.tr/20230426/ak-partili-kandemir-akkuyu-nukleer-guc-santrali-torenine-cumhurbaskanimiz-online-katilacak-1070237210.html
AK Partili Kandemir: Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Cumhurbaşkanımız online katılacak
AK Partili Kandemir: Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Cumhurbaşkanımız online katılacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın online olarak katılacağını ve Mersin mitinginin... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T22:05+0300
2023-04-26T22:05+0300
2023-04-26T22:34+0300
recep tayyip erdoğan
akkuyu ngs
son dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Kandemir, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın perşembe günü gerçekleşecek olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine online katılım sağlayacağını duyurdu. Aynı zamanda Mersin mitinginin ileri bir tarihte yapılmasının planlandığını bildirdi.Erkan Kandemir açıklamasında "Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır" ifadelerine yer verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan salı akşam katıldığı canlı yayın sırasında rahatsızlanarak programı erken kapatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230425/cumhurbaskani-erdogan-secimde-terorle-mucadelenin-devam-edip-etmeyecegine-de-karar-verilecek-1070189758.html
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recep tayyip erdoğan, akkuyu ngs, son dakika
recep tayyip erdoğan, akkuyu ngs, son dakika
AK Partili Kandemir: Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Cumhurbaşkanımız online katılacak
22:05 26.04.2023 (güncellendi: 22:34 26.04.2023) Abone ol
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın online olarak katılacağını ve Mersin mitinginin ileri bir tarihte yapılmasının planlanmakta olduğunu açıkladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Kandemir, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın perşembe günü gerçekleşecek olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine online katılım sağlayacağını duyurdu. Aynı zamanda Mersin mitinginin ileri bir tarihte yapılmasının planlandığını bildirdi.
Erkan Kandemir açıklamasında "Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan salı akşam katıldığı canlı yayın sırasında rahatsızlanarak programı erken kapatmıştı.