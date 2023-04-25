https://sputniknews.com.tr/20230425/cumhurbaskani-erdogan-secimde-terorle-mucadelenin-devam-edip-etmeyecegine-de-karar-verilecek-1070189758.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimde terörle mücadelenin devam edip etmeyeceğine de karar verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimde terörle mücadelenin devam edip etmeyeceğine de karar verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçimde terörle mücadelenin devam edip etmeyeceğine de karar verilecek. Koalisyon ortakları verdikleri her sözle terör örgütlerine... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T23:44+0300

2023-04-25T23:44+0300

2023-04-25T23:49+0300

recep tayyip erdoğan

2023 türkiye seçimleri

seçim

cumhurbaşkanlığı seçimi

cumhurbaşkanı adayı

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Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "14 Mayıs'ta aynı zamanda ülkemizin küresel bir oyun kurucu mu yoksa figüran mı olacağının da seçimi yapılacak" dedi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhurbaşkanı adayı