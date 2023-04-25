https://sputniknews.com.tr/20230425/cumhurbaskani-erdogan-secimde-terorle-mucadelenin-devam-edip-etmeyecegine-de-karar-verilecek-1070189758.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimde terörle mücadelenin devam edip etmeyeceğine de karar verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimde terörle mücadelenin devam edip etmeyeceğine de karar verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçimde terörle mücadelenin devam edip etmeyeceğine de karar verilecek. Koalisyon ortakları verdikleri her sözle terör örgütlerine... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T23:44+0300
2023-04-25T23:44+0300
2023-04-25T23:49+0300
recep tayyip erdoğan
2023 türkiye seçimleri
seçim
cumhurbaşkanlığı seçimi
cumhurbaşkanı adayı
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Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "14 Mayıs'ta aynı zamanda ülkemizin küresel bir oyun kurucu mu yoksa figüran mı olacağının da seçimi yapılacak" dedi.
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recep tayyip erdoğan, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhurbaşkanı adayı
recep tayyip erdoğan, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhurbaşkanı adayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimde terörle mücadelenin devam edip etmeyeceğine de karar verilecek
23:44 25.04.2023 (güncellendi: 23:49 25.04.2023) Abone ol
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçimde terörle mücadelenin devam edip etmeyeceğine de karar verilecek. Koalisyon ortakları verdikleri her sözle terör örgütlerine, teröristlere ümit veriyor" açıklamasında bulundu.
Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "14 Mayıs'ta aynı zamanda ülkemizin küresel bir oyun kurucu mu yoksa figüran mı olacağının da seçimi yapılacak" dedi.