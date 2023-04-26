https://sputniknews.com.tr/20230426/abdyi-vuran-bankacilik-krizi-bitcoine-yaradi-degeri-29-bin-dolara-dayandi--1070216467.html

ABD'yi vuran bankacılık krizi Bitcoin'e yaradı: Değeri 29 bin dolara dayandı

ABD'yi vuran bankacılık krizi Bitcoin'e yaradı: Değeri 29 bin dolara dayandı

Yükselişini sürdüren Bitcoin, ABD'yi vuran bankacılık krizinin gölgesinde 29 bin dolar seviyesine dayandı. 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T15:06+0300

2023-04-26T15:06+0300

2023-04-26T15:06+0300

ekonomi

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kripto para

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Bitcoin, gün içinde 29 bin dolar seviyesinin üzerini test ederek son günlerdeki yükselişini sürdürdü.Güne 28 bin 400 dolar seviyesinde başlayan BTC, düne göre yüzde 6'yı aşan bir değer artışı kaydetti.First Republic Bank’in ilk çeyrekte mevduat miktarının beklentilerinin üzerinde olması piyasalarda endişe yarattı. Bankanın açıklamasının Bitcoin'deki yükselişte etkili olduğu düşünülüyor. Zira banka, geçen ay sektörü saran kargaşadan kendisini kurtarmaya çalışırken, 50 milyar ila 100 milyar dolarlık varlıkları elden çıkarmayı değerlendiriyor.Öte yandan, dün bankacılık devi Standard Chartered, BTC’nin 2024 yılı sonuna kadar 100 bin dolar seviyesini görebileceğini öngörmüştü.ABD'de bankacılık kriziGeçen ay ABD'de Silicon Valley Bank (SVB) ve Signature Bank'in iflası sonrası First Republic Bank de finansal zorluklar yaşamıştı.Mart ortasında Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase ve Wells Fargo'nun aralarında bulunduğu 11 büyük banka, finansal zorluklar yaşayan First Republic Bank'e destek olmak üzere toplam 30 milyar dolar mevduat aktaracağını duyurmuştu.

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bitcoin, yükseliş, değer, abd, bankacılık, kriz, ekonomik kriz, finans, kripto para