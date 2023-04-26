https://sputniknews.com.tr/20230426/bankacilik-krizinde-adi-gecen-first-republic-bank-varlik-satisini-degerlendiriyor--1070206333.html
Bankacılık krizinde adı geçen First Republic Bank varlık satışını değerlendiriyor
Bankacılık krizinde adı geçen First Republic Bank varlık satışını değerlendiriyor
ABD'de First Republic Bank geçen ay sektörü saran kargaşadan kendisini kurtarmaya çalışırken, 50 milyar ila 100 milyar dolarlık varlıkları elden çıkarmayı... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T12:14+0300
2023-04-26T12:14+0300
2023-04-26T12:15+0300
ekonomi
first republic bank
varlık
bankacılık
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Dün açıkladığı ilk çeyrek bilançosunda beklentilerin üzerinde mevduat çıkışı yaşadığı ortaya çıkan First Republic Bank 50 milyar dolar ila 100 milyar dolarlık varlıkları elden çıkarmayı değerlendiriyor. Bloomberg'ün konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, uzun vadeli ipoteğe dayalı menkul kıymetleri de içerecek olan satışlar, bankanın varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki uyumsuzluğu azaltmayı amaçlıyor. Konuya aşina bir kaynak, potansiyel alıcılar arasında olan büyük ABD bankalarına, piyasa değerlerinin üzerindeki fiyatla bu varlıkları satın almaya teşvik olarak, teminat veya imtiyazlı hisse senedi verilebileceğini belirtti. First Republic hissesi dün açıklanan bilançonun ardından yüzde 50’ye yakın kayıpla günü tamamlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230425/bankacilik-krizinde-adi-gecen-first-republic-bankin-mevduatlari-ilk-ceyrekte-yuzde-41-azaldi-1070138845.html
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first republic bank, varlık, bankacılık
first republic bank, varlık, bankacılık
Bankacılık krizinde adı geçen First Republic Bank varlık satışını değerlendiriyor
12:14 26.04.2023 (güncellendi: 12:15 26.04.2023) Abone ol
ABD'de First Republic Bank geçen ay sektörü saran kargaşadan kendisini kurtarmaya çalışırken, 50 milyar ila 100 milyar dolarlık varlıkları elden çıkarmayı değerlendiriyor.
Dün açıkladığı ilk çeyrek bilançosunda beklentilerin üzerinde mevduat çıkışı yaşadığı ortaya çıkan First Republic Bank 50 milyar dolar ila 100 milyar dolarlık varlıkları elden çıkarmayı değerlendiriyor.
Bloomberg'ün konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, uzun vadeli ipoteğe dayalı menkul kıymetleri de içerecek olan satışlar, bankanın varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki uyumsuzluğu azaltmayı amaçlıyor.
Konuya aşina bir kaynak, potansiyel alıcılar arasında olan büyük ABD bankalarına, piyasa değerlerinin üzerindeki fiyatla bu varlıkları satın almaya teşvik olarak, teminat veya imtiyazlı hisse senedi verilebileceğini belirtti.
First Republic hissesi dün açıklanan bilançonun ardından yüzde 50’ye yakın kayıpla günü tamamlamıştı.