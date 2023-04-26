https://sputniknews.com.tr/20230426/bankacilik-krizinde-adi-gecen-first-republic-bank-varlik-satisini-degerlendiriyor--1070206333.html

Bankacılık krizinde adı geçen First Republic Bank varlık satışını değerlendiriyor

Bankacılık krizinde adı geçen First Republic Bank varlık satışını değerlendiriyor

ABD'de First Republic Bank geçen ay sektörü saran kargaşadan kendisini kurtarmaya çalışırken, 50 milyar ila 100 milyar dolarlık varlıkları elden çıkarmayı... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T12:14+0300

2023-04-26T12:14+0300

2023-04-26T12:15+0300

ekonomi

first republic bank

varlık

bankacılık

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Dün açıkladığı ilk çeyrek bilançosunda beklentilerin üzerinde mevduat çıkışı yaşadığı ortaya çıkan First Republic Bank 50 milyar dolar ila 100 milyar dolarlık varlıkları elden çıkarmayı değerlendiriyor. Bloomberg'ün konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, uzun vadeli ipoteğe dayalı menkul kıymetleri de içerecek olan satışlar, bankanın varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki uyumsuzluğu azaltmayı amaçlıyor. Konuya aşina bir kaynak, potansiyel alıcılar arasında olan büyük ABD bankalarına, piyasa değerlerinin üzerindeki fiyatla bu varlıkları satın almaya teşvik olarak, teminat veya imtiyazlı hisse senedi verilebileceğini belirtti. First Republic hissesi dün açıklanan bilançonun ardından yüzde 50’ye yakın kayıpla günü tamamlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230425/bankacilik-krizinde-adi-gecen-first-republic-bankin-mevduatlari-ilk-ceyrekte-yuzde-41-azaldi-1070138845.html

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first republic bank, varlık, bankacılık