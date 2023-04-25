Bankacılık krizinde adı geçen First Republic Bank'ın mevduatları ilk çeyrekte yüzde 41 azaldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye TOGG mu soğan mı tartışmasına yanıt arıyor.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sessiz evlilikler toplumsal soruna mı evriliyor?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Deprem bölgesinde yaklaşan seçimlere bakış nasıl? Depremzedeler ne bekliyor?
15:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Çin-ABD gerilimi
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İktidarın söylemi ve bir çocuğun yanıtı: Nasıl yani?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçime doğru son düzlük
18:34
86 dk
Z RAPORU
14 Mayıs'a 20 gün kala liderlerden son açıklamalar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
SEÇİM ÖZEL
AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş Radyo Sputnik’te
08:05
46 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230425/bankacilik-krizinde-adi-gecen-first-republic-bankin-mevduatlari-ilk-ceyrekte-yuzde-41-azaldi-1070138845.html
Bankacılık krizinde adı geçen First Republic Bank'ın mevduatları ilk çeyrekte yüzde 41 azaldı
Bankacılık krizinde adı geçen First Republic Bank'ın mevduatları ilk çeyrekte yüzde 41 azaldı
ABD'de bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic'in mevduatları, mart sonu itibarıyla geçen yıl sonuna göre yüzde 40.8 azalış... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T03:09+0300
2023-04-25T03:09+0300
ekonomi
abd
silicon valley bank
bankacılık
kriz
first republic bank
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070138679_0:37:3000:1725_1920x0_80_0_0_3598012f5cf8277daea10cb774e22cb2.jpg
First Republic Bank, 2023'ün ilk çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.Buna göre, Bankanın gelirleri ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13.4 azalışla 1.2 milyar dolara geriledi. First Republic Bank geçen yıl ilk çeyrekte 1.4 milyar dolar gelir elde etmişti.First Republic Bank'ın net karı da aynı dönemde yüzde 32.9 azalışla 269 milyon dolara düştü. Bankanın net karı geçen yıl ocak-mart döneminde 401 milyon dolar olmuştu.Bankanın mevduatları mart sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 35.5 azalışla 104.5 milyar dolara indi. First Republic'in mevduatları, geçen yıl sonuna göre ise yüzde 40.8 azalış gösterdi. Bankanın mevduatları 31 Mart 2022 itibarıyla 162.1 milyar dolar, 31 Aralık 2022 itibarıyla 176.4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.First Republic Bank'tan yapılan açıklamada, mevduat faaliyetinin 27 Mart haftasından itibaren istikrar kazındığı ve 21 Nisan'a kadar sabit kaldığı aktarıldı.Toplam mevduatların 21 Nisan itibarıyla mart sonuna göre yüzde 1.7 azalışla 102.7 milyar dolar olduğu belirtilen açıklamada, bu düşüşün müşterilerin mevsimsel vergi ödemelerini yansıttığına işaret edildi.Signature Bank Mali İşlerden Sorumlu Üst Yöneticisi (CFO) Neal Holland da mart ayında banka iflasları sonrası 'benzeri görülmemiş' mevduat çıkışları yaşadıklarını anımsatarak, "Hızla hareket ettik ve ek likidite sağlamak için yüksek kaliteli kredi ve menkul kıymet portföylerimizden yararlandık. Bilançomuzu yeniden yapılandırmak, giderlerimizi ve kısa vadeli borçlanmalarımızı azaltmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Geçen ay ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası sonrası First Republic Bank da finansal zorluklar yaşamıştı.Mart ortasında Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase ve Wells Fargo'nun aralarında bulunduğu 11 büyük banka, finansal zorluklar yaşayan First Republic Bank'a destek olmak üzere toplam 30 milyar dolar mevduat aktaracağını duyurmuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070138679_189:0:2856:2000_1920x0_80_0_0_b88d4ae4513e3de1218009ec7f0d568f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, silicon valley bank, bankacılık, kriz, first republic bank
abd, silicon valley bank, bankacılık, kriz, first republic bank

Bankacılık krizinde adı geçen First Republic Bank'ın mevduatları ilk çeyrekte yüzde 41 azaldı

03:09 25.04.2023
© AFP 2023First Republic Bank
First Republic Bank - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
ABD'de bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic'in mevduatları, mart sonu itibarıyla geçen yıl sonuna göre yüzde 40.8 azalış gösterdi.
First Republic Bank, 2023'ün ilk çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.
Buna göre, Bankanın gelirleri ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13.4 azalışla 1.2 milyar dolara geriledi. First Republic Bank geçen yıl ilk çeyrekte 1.4 milyar dolar gelir elde etmişti.
First Republic Bank'ın net karı da aynı dönemde yüzde 32.9 azalışla 269 milyon dolara düştü. Bankanın net karı geçen yıl ocak-mart döneminde 401 milyon dolar olmuştu.
Bankanın mevduatları mart sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 35.5 azalışla 104.5 milyar dolara indi. First Republic'in mevduatları, geçen yıl sonuna göre ise yüzde 40.8 azalış gösterdi. Bankanın mevduatları 31 Mart 2022 itibarıyla 162.1 milyar dolar, 31 Aralık 2022 itibarıyla 176.4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
First Republic Bank'tan yapılan açıklamada, mevduat faaliyetinin 27 Mart haftasından itibaren istikrar kazındığı ve 21 Nisan'a kadar sabit kaldığı aktarıldı.
Toplam mevduatların 21 Nisan itibarıyla mart sonuna göre yüzde 1.7 azalışla 102.7 milyar dolar olduğu belirtilen açıklamada, bu düşüşün müşterilerin mevsimsel vergi ödemelerini yansıttığına işaret edildi.
Signature Bank Mali İşlerden Sorumlu Üst Yöneticisi (CFO) Neal Holland da mart ayında banka iflasları sonrası 'benzeri görülmemiş' mevduat çıkışları yaşadıklarını anımsatarak, "Hızla hareket ettik ve ek likidite sağlamak için yüksek kaliteli kredi ve menkul kıymet portföylerimizden yararlandık. Bilançomuzu yeniden yapılandırmak, giderlerimizi ve kısa vadeli borçlanmalarımızı azaltmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Geçen ay ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası sonrası First Republic Bank da finansal zorluklar yaşamıştı.
Mart ortasında Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase ve Wells Fargo'nun aralarında bulunduğu 11 büyük banka, finansal zorluklar yaşayan First Republic Bank'a destek olmak üzere toplam 30 milyar dolar mevduat aktaracağını duyurmuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала