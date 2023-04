https://sputniknews.com.tr/20230425/bankacilik-krizinde-adi-gecen-first-republic-bankin-mevduatlari-ilk-ceyrekte-yuzde-41-azaldi-1070138845.html

Bankacılık krizinde adı geçen First Republic Bank'ın mevduatları ilk çeyrekte yüzde 41 azaldı



ABD'de bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic'in mevduatları, mart sonu itibarıyla geçen yıl sonuna göre yüzde 40.8 azalış... 25.04.2023

First Republic Bank, 2023'ün ilk çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.Buna göre, Bankanın gelirleri ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13.4 azalışla 1.2 milyar dolara geriledi. First Republic Bank geçen yıl ilk çeyrekte 1.4 milyar dolar gelir elde etmişti.First Republic Bank'ın net karı da aynı dönemde yüzde 32.9 azalışla 269 milyon dolara düştü. Bankanın net karı geçen yıl ocak-mart döneminde 401 milyon dolar olmuştu.Bankanın mevduatları mart sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 35.5 azalışla 104.5 milyar dolara indi. First Republic'in mevduatları, geçen yıl sonuna göre ise yüzde 40.8 azalış gösterdi. Bankanın mevduatları 31 Mart 2022 itibarıyla 162.1 milyar dolar, 31 Aralık 2022 itibarıyla 176.4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.First Republic Bank'tan yapılan açıklamada, mevduat faaliyetinin 27 Mart haftasından itibaren istikrar kazındığı ve 21 Nisan'a kadar sabit kaldığı aktarıldı.Toplam mevduatların 21 Nisan itibarıyla mart sonuna göre yüzde 1.7 azalışla 102.7 milyar dolar olduğu belirtilen açıklamada, bu düşüşün müşterilerin mevsimsel vergi ödemelerini yansıttığına işaret edildi.Signature Bank Mali İşlerden Sorumlu Üst Yöneticisi (CFO) Neal Holland da mart ayında banka iflasları sonrası 'benzeri görülmemiş' mevduat çıkışları yaşadıklarını anımsatarak, "Hızla hareket ettik ve ek likidite sağlamak için yüksek kaliteli kredi ve menkul kıymet portföylerimizden yararlandık. Bilançomuzu yeniden yapılandırmak, giderlerimizi ve kısa vadeli borçlanmalarımızı azaltmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Geçen ay ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası sonrası First Republic Bank da finansal zorluklar yaşamıştı.Mart ortasında Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase ve Wells Fargo'nun aralarında bulunduğu 11 büyük banka, finansal zorluklar yaşayan First Republic Bank'a destek olmak üzere toplam 30 milyar dolar mevduat aktaracağını duyurmuştu.

