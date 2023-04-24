https://sputniknews.com.tr/20230424/yeni-zelandada-71-buyuklugunde-deprem-1070096376.html
Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T09:15+0300
2023-04-24T09:15+0300
2023-04-24T09:15+0300
dünya
deprem
yeni zelanda
usgs
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Yeni Zelanda'da 7.1 şiddetinde meydan gelen depremin merkez üssünün Kermadec Adaları olduğunu duyurdu.Yerin 49 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230420/naci-gorurden-elazig-depremi-aciklamasi-dafta-kirilmamis-bir-kesimde-yasanmis-olabilir-1069974729.html
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deprem, yeni zelanda, usgs, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
deprem, yeni zelanda, usgs, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem
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Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Yeni Zelanda'da 7.1 şiddetinde meydan gelen depremin merkez üssünün Kermadec Adaları olduğunu duyurdu.
Yerin 49 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.