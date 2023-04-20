https://sputniknews.com.tr/20230420/naci-gorurden-elazig-depremi-aciklamasi-dafta-kirilmamis-bir-kesimde-yasanmis-olabilir-1069974729.html

Naci Görür'den Elazığ depremi açıklaması: DAF'ta kırılmamış bir kesimde yaşanmış olabilir

Naci Görür'den Elazığ depremi açıklaması: DAF'ta kırılmamış bir kesimde yaşanmış olabilir

Prof. Dr. Naci Görür, dün gece Elazığ'da yaşanan depreme ilişkin, "Bu deprem, son Maraş depremlerinin etkisiyle DAF içinde Elazığ depremi sırasında kırılmamış... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T17:06+0300

2023-04-20T17:06+0300

2023-04-20T17:06+0300

türkiye

naci görür

elazığ

deprem

doğu anadolu fay hattı

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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün gece saat 01.44'te yaşanan 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.Depremin, Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) içinde kırılmamış bir kesimde yaşanmış olabileceğini aktaran Prof. Dr. Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:"Elazığ-Sivrice, Alıncık’da 4,5 deprem oldu. Bu deprem son Maraş depremlerinin etkisiyle DAF içinde Elazığ depremi sırasında kırılmamış olan bir kesim olabilir. Hemşerilerime iyi bayramlar diliyorum, endişeye mahal yok."

https://sputniknews.com.tr/20230420/elazigda-46-buyuklugunde-deprem--1069938084.html

türkiye

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