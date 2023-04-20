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https://sputniknews.com.tr/20230420/naci-gorurden-elazig-depremi-aciklamasi-dafta-kirilmamis-bir-kesimde-yasanmis-olabilir-1069974729.html
Naci Görür'den Elazığ depremi açıklaması: DAF'ta kırılmamış bir kesimde yaşanmış olabilir
Naci Görür'den Elazığ depremi açıklaması: DAF'ta kırılmamış bir kesimde yaşanmış olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, dün gece Elazığ'da yaşanan depreme ilişkin, "Bu deprem, son Maraş depremlerinin etkisiyle DAF içinde Elazığ depremi sırasında kırılmamış... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T17:06+0300
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türkiye
naci görür
elazığ
deprem
doğu anadolu fay hattı
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün gece saat 01.44'te yaşanan 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.Depremin, Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) içinde kırılmamış bir kesimde yaşanmış olabileceğini aktaran Prof. Dr. Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:"Elazığ-Sivrice, Alıncık’da 4,5 deprem oldu. Bu deprem son Maraş depremlerinin etkisiyle DAF içinde Elazığ depremi sırasında kırılmamış olan bir kesim olabilir. Hemşerilerime iyi bayramlar diliyorum, endişeye mahal yok."
https://sputniknews.com.tr/20230420/elazigda-46-buyuklugunde-deprem--1069938084.html
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naci görür, elazığ, deprem, doğu anadolu fay hattı
naci görür, elazığ, deprem, doğu anadolu fay hattı

Naci Görür'den Elazığ depremi açıklaması: DAF'ta kırılmamış bir kesimde yaşanmış olabilir

17:06 20.04.2023
© AAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AA
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Prof. Dr. Naci Görür, dün gece Elazığ'da yaşanan depreme ilişkin, "Bu deprem, son Maraş depremlerinin etkisiyle DAF içinde Elazığ depremi sırasında kırılmamış olan bir kesim olabilir" dedi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün gece saat 01.44'te yaşanan 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.
Depremin, Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) içinde kırılmamış bir kesimde yaşanmış olabileceğini aktaran Prof. Dr. Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Elazığ-Sivrice, Alıncık’da 4,5 deprem oldu. Bu deprem son Maraş depremlerinin etkisiyle DAF içinde Elazığ depremi sırasında kırılmamış olan bir kesim olabilir. Hemşerilerime iyi bayramlar diliyorum, endişeye mahal yok."
Sismograf - deprem - AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
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Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem
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