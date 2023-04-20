https://sputniknews.com.tr/20230420/elazigda-46-buyuklugunde-deprem--1069938084.html
Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 01.44'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T01:59+0300
2023-04-20T01:59+0300
2023-04-20T02:23+0300
türkiye
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin yaklaşık 11 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem
01:59 20.04.2023 (güncellendi: 02:23 20.04.2023) Abone ol
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 01.44'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 11 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Meydana gelen deprem sonrasında saat 01.58 itibariyle ilimizdeki AKOM, 155 ve 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir."