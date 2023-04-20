https://sputniknews.com.tr/20230420/elazigda-46-buyuklugunde-deprem--1069938084.html

Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 01.44'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T01:59+0300

2023-04-20T01:59+0300

2023-04-20T02:23+0300

türkiye

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin yaklaşık 11 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

türkiye

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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)