https://sputniknews.com.tr/20230424/macaristan-ukraynaya-yapilan-silah-yardimlari-catismayi-uzatiyor-1070132510.html

Macaristan: Ukrayna'ya yapılan silah yardımları çatışmayı uzatıyor

Macaristan: Ukrayna'ya yapılan silah yardımları çatışmayı uzatıyor

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, AB ülkelerinin Ukrayna'ya yaptığı silah yardımlarının sadece çatışmayı uzatmaya yaradığını söyledi. 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T22:55+0300

2023-04-24T22:55+0300

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ukrayna krizi

macaristan

peter szijjarto

avrupa birliği

ukrayna

silah sevkiyatı

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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi toplantısından sonra sosyal medya hesabından video mesaj paylaştı.AB'nin Kiev'e silah sevkiyatına çatışmaları uzatacağı gerekçesiyle karşı çıkan Szijjarto, "Silah sevkiyatına gelince bugünkü toplantıda bunun aleyhinde tek bir ifade bile duymadım, aksine herkes silah sevkiyatının artırılmasını, sevkiyat hacminin ve finansmanın artırılmasını talep etti" dedi.Bakan, "Ne yazık ki burada biz Macarlar, silah tedarikinin yalnızca savaşı uzattığını söylerken mutlak bir azınlıktayız" ifadelerini kullandı.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, şubat ayında AB'yi Ukrayna'ya giderek daha ölümcül silahlar göndererek Rusya ile silahlı bir çatışmanın içine 'uyurgezer bir şekilde girebileceği' konusunda uyarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230424/ukrayna-guvenlik-konseyinden-cagri-bizi-muzakere-masasina-oturtmaktansa-daha-fazla-silah-verin-1070091348.html

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