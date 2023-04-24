https://sputniknews.com.tr/20230424/ukrayna-guvenlik-konseyinden-cagri-bizi-muzakere-masasina-oturtmaktansa-daha-fazla-silah-verin-1070091348.html

Ukrayna Güvenlik Konseyi’nden çağrı: Bizi müzakere masasına oturtmaktansa daha fazla silah verin

Ukrayna Güvenlik Konseyi’nden çağrı: Bizi müzakere masasına oturtmaktansa daha fazla silah verin

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov, Avrupalı politikacılara Kiev’i müzakere masasına oturtmaya çalışmaktansa Ukrayna’ya daha fazla... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T00:23+0300

2023-04-24T00:23+0300

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ukrayna krizi

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ukrayna krizi

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müzakere

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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Çin’in arabuluculuğunda barış müzakerelerine başlama çağrısı yapan İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto’nun açıklamasına ilişkin yorumunda Avrupalı politikacılara Kiev’i müzakere masasına oturtmaya çalışmaktansa Ukrayna’ya daha fazla silah verme çağrısında bulundu.Facebook sayfasından bir açıklama paylaşan Danilov, “Rus saldırganın hedefi Ukrayna'nın yok edilmesi şeklinde sabit kaldıkça, son zamanlarda barışçıl bir çözüm ile ilgili yapılan girişimler Rusya’dan yana barışı korumadan başka bir şey değildir. Bizi sürekli olarak müzakere masasına oturtmayın, bize yeteri kadar silah verin. Silahlar en iyi arabulucu ve Rusya'nın anladığı tek iletişim argümanıdır” ifadelerini kullandı.Daha önce Bloomberg, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başlamasına katkı sağlayabilecek bir barış planıyla Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e yöneleceğini yazmıştı. Fransız tarafının önerisine göre barış müzakereleri bu yılın yaz aylarında yapılabilir.Kremlin böyle bir plandan haberi olmadığını açıklarken, Çin Dışişleri Bakanlığı ise Avrupa’nın Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecini yeniden başlatma çabalarını desteklediğini duyurmuştu.

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