https://sputniknews.com.tr/20230424/kazakistanda-haftada-4-gun-calisma-secenegi-geliyor-1070110797.html
Kazakistan'da haftada 4 gün çalışma seçeneği geliyor
Kazakistan'da haftada 4 gün çalışma seçeneği geliyor
Kazakistan’da Temmuz 2023’ten itibaren çalışanlar, haftada 5 gün yerine 4 gün çalışma seçeneğine sahip olacak. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T14:03+0300
2023-04-24T14:03+0300
2023-04-24T14:03+0300
dünya
kazakistan
çalışma
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Kazinform’un haberine göre Çalışma Kanunu’nda yeni düzenlemeler yapıldı.Buna göre, bu yıl temmuz ayından itibaren ülkede iş sözleşmelerinde tarafların onayı ile haftada 4 gün çalışmaya izin verilecek.Ancak 4 gün çalışmayı tercih edenler 5 veya 6 günlük mesai saatlerini gelecek haftalarda dönüşümlü olarak yerine getirmek zorunda olacak.Özel sektör ise 4 günlük çalışma seçeneğini kendi iş yönetmeliği çerçevesinde belirleyebilecek.Genel izin günü pazar olarak kalacak.
https://sputniknews.com.tr/20230412/sili-haftalik-calisma-suresini-45ten-40-saate-dusuruyor--1069556644.html
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kazakistan, çalışma
Kazakistan'da haftada 4 gün çalışma seçeneği geliyor
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Kazakistan’da Temmuz 2023’ten itibaren çalışanlar, haftada 5 gün yerine 4 gün çalışma seçeneğine sahip olacak.
Kazinform’un haberine göre Çalışma Kanunu’nda yeni düzenlemeler yapıldı.
Buna göre, bu yıl temmuz ayından itibaren ülkede iş sözleşmelerinde tarafların onayı ile haftada 4 gün çalışmaya izin verilecek.
Ancak 4 gün çalışmayı tercih edenler 5 veya 6 günlük mesai saatlerini gelecek haftalarda dönüşümlü olarak yerine getirmek zorunda olacak.
Özel sektör ise 4 günlük çalışma seçeneğini kendi iş yönetmeliği çerçevesinde belirleyebilecek.
Genel izin günü pazar olarak kalacak.