https://sputniknews.com.tr/20230424/kazakistanda-haftada-4-gun-calisma-secenegi-geliyor-1070110797.html

Kazakistan'da haftada 4 gün çalışma seçeneği geliyor

Kazakistan'da haftada 4 gün çalışma seçeneği geliyor

Kazakistan’da Temmuz 2023’ten itibaren çalışanlar, haftada 5 gün yerine 4 gün çalışma seçeneğine sahip olacak. 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T14:03+0300

2023-04-24T14:03+0300

2023-04-24T14:03+0300

dünya

kazakistan

çalışma

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Kazinform’un haberine göre Çalışma Kanunu’nda yeni düzenlemeler yapıldı.Buna göre, bu yıl temmuz ayından itibaren ülkede iş sözleşmelerinde tarafların onayı ile haftada 4 gün çalışmaya izin verilecek.Ancak 4 gün çalışmayı tercih edenler 5 veya 6 günlük mesai saatlerini gelecek haftalarda dönüşümlü olarak yerine getirmek zorunda olacak.Özel sektör ise 4 günlük çalışma seçeneğini kendi iş yönetmeliği çerçevesinde belirleyebilecek.Genel izin günü pazar olarak kalacak.

https://sputniknews.com.tr/20230412/sili-haftalik-calisma-suresini-45ten-40-saate-dusuruyor--1069556644.html

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