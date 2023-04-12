https://sputniknews.com.tr/20230412/sili-haftalik-calisma-suresini-45ten-40-saate-dusuruyor--1069556644.html
Şili haftalık çalışma süresini 45'ten 40 saate düşürüyor
Şili haftalık çalışma süresini 45'ten 40 saate düşürüyor
Şili meclisi, haftalık çalışma süresini 45 saatten 40 saate düşüren yasa tasarısını onayladı. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T11:14+0300
2023-04-12T11:14+0300
2023-04-12T11:15+0300
dünya
şili
çalışma süresi
yasa tasarısı
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Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric hükümeti tarafından meclise sunulan ve 14 hayır oyuna karşı 127 oyla kabul edilerek yasalaşan tasarı, ülkedeki haftalık çalışma süresini kademeli olarak 5 yıl içerisinde 45 saatten 40 saate indirmeyi öngörüyor. Oylamaya ilişkin açıklama yapan Şili Çalışma Bakanı Jeannette Jara, "Bugün, birileri tarafından imkansız görünse de çalışanlarımızın hayat kalitesini artırmak için adım atmanın mümkün olabileceğini gösterdi" dedi. Devlet Başkanı Boric, oylama öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa tasarısının, ülkede daha geniş çaplı adalet anlayışı için önemli bir adım olduğunu belirtip "Haftalık çalışma saatinin 40'a düşürülmesi gibi iyileştirmelerin, adil ve dolu hayata sahip bir Şili'ye yaklaşmak için gerekli olduğundan şüphem yok" paylaşımı yaptı. Yeni yasaya göre, haftalık çalışma süresi birinci yılda 44, üçüncü yılda 42 ve beşinci yılda ise hedeflenen 40 saate çekilecek. Şili'de haftalık çalışma süresi 2005'te de 48 saatten 45 saate düşürülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20221209/suriyede-devlet-kurumlarinda-haftalik-calisma-suresi-4-gune-indi-1064371929.html
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şili, çalışma süresi, yasa tasarısı
şili, çalışma süresi, yasa tasarısı
Şili haftalık çalışma süresini 45'ten 40 saate düşürüyor
11:14 12.04.2023 (güncellendi: 11:15 12.04.2023) Abone ol
Şili meclisi, haftalık çalışma süresini 45 saatten 40 saate düşüren yasa tasarısını onayladı.
Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric hükümeti tarafından meclise sunulan ve 14 hayır oyuna karşı 127 oyla kabul edilerek yasalaşan tasarı, ülkedeki haftalık çalışma süresini kademeli olarak 5 yıl içerisinde 45 saatten 40 saate indirmeyi öngörüyor.
Oylamaya ilişkin açıklama yapan Şili Çalışma Bakanı Jeannette Jara, "Bugün, birileri tarafından imkansız görünse de çalışanlarımızın hayat kalitesini artırmak için adım atmanın mümkün olabileceğini gösterdi" dedi.
Devlet Başkanı Boric, oylama öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa tasarısının, ülkede daha geniş çaplı adalet anlayışı için önemli bir adım olduğunu belirtip "Haftalık çalışma saatinin 40'a düşürülmesi gibi iyileştirmelerin, adil ve dolu hayata sahip bir Şili'ye yaklaşmak için gerekli olduğundan şüphem yok" paylaşımı yaptı.
Yeni yasaya göre, haftalık çalışma süresi birinci yılda 44, üçüncü yılda 42 ve beşinci yılda ise hedeflenen 40 saate çekilecek.
Şili'de haftalık çalışma süresi 2005'te de 48 saatten 45 saate düşürülmüştü.