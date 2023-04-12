https://sputniknews.com.tr/20230412/sili-haftalik-calisma-suresini-45ten-40-saate-dusuruyor--1069556644.html

Şili haftalık çalışma süresini 45'ten 40 saate düşürüyor

Şili haftalık çalışma süresini 45'ten 40 saate düşürüyor

Şili meclisi, haftalık çalışma süresini 45 saatten 40 saate düşüren yasa tasarısını onayladı. 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T11:14+0300

2023-04-12T11:14+0300

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dünya

şili

çalışma süresi

yasa tasarısı

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Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric hükümeti tarafından meclise sunulan ve 14 hayır oyuna karşı 127 oyla kabul edilerek yasalaşan tasarı, ülkedeki haftalık çalışma süresini kademeli olarak 5 yıl içerisinde 45 saatten 40 saate indirmeyi öngörüyor. Oylamaya ilişkin açıklama yapan Şili Çalışma Bakanı Jeannette Jara, "Bugün, birileri tarafından imkansız görünse de çalışanlarımızın hayat kalitesini artırmak için adım atmanın mümkün olabileceğini gösterdi" dedi. Devlet Başkanı Boric, oylama öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa tasarısının, ülkede daha geniş çaplı adalet anlayışı için önemli bir adım olduğunu belirtip "Haftalık çalışma saatinin 40'a düşürülmesi gibi iyileştirmelerin, adil ve dolu hayata sahip bir Şili'ye yaklaşmak için gerekli olduğundan şüphem yok" paylaşımı yaptı. Yeni yasaya göre, haftalık çalışma süresi birinci yılda 44, üçüncü yılda 42 ve beşinci yılda ise hedeflenen 40 saate çekilecek. Şili'de haftalık çalışma süresi 2005'te de 48 saatten 45 saate düşürülmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20221209/suriyede-devlet-kurumlarinda-haftalik-calisma-suresi-4-gune-indi-1064371929.html

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