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Suriye'de devlet kurumlarında haftalık çalışma süresi 4 güne indi
Suriye'de devlet kurumlarında haftalık çalışma süresi 4 güne indi
Suriye hükümeti, ABD yaptırımları sonrasında ülkede yaşanan yakıt kıtlığı nedeniyle kamu kurumlarında haftalık çalışma süresini 4 güne indirme kararı aldı. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T10:53+0300
2022-12-09T10:55+0300
dünya
suriye
yakıt
petrol
kriz
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Suriye hükümeti, yaptırımların yol açtığı yakıt kıtlığı ve yerel para birimindeki düşüş nedeniyle devlet kurumlarında haftalık çalışma süresini 4 güne indirme uygulamasının başlatıldığını duyurdu.Karar doğrultusunda birçok üniversitede dersler iptal edildi. Hükümet, yasadışı olarak benzin, mazot ve akaryakıt satan ve petrol ürünleri stoklayan çok sayıda iş adamının gözaltına alındığını bildirdi.Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'ye uygulanan yaptırımlar ve tek taraflı ekonomik tedbirlerden kaynaklanan petrol ürünlerindeki durum nedeniyle, 11 ve 18 Aralık Pazar günleri, çalışmaları kesintisiz olması gerekenler dışındaki devlet kurumlarının çalışmaları durdurulacak" ifadelerine yer verildi.Öte yandan Suriye İç Ticaret ve Tüketiciyi Koruma Bakanı Amr Nazir Salem, yaptığı açıklamada, yetkililerin akaryakıt sıkıntısı nedeniyle fırın ve hastanelerin kapatılmasına engel olacağını vurguladı.Ülkede halihazırda 142 akaryakıt istasyonunun ticaret yasalarının ihlali nedeniyle kapatıldığını söyleyen Salem, akaryakıt alımının döviz gerektirmesi nedeniyle şu anda imkansız olduğunu da sözlerine ekledi.Bakan, ayrıca yakıt sorununun ne zaman çözüme kavuşacağına ilişkin tarih veremeyeceklerini ifade etti.Suriye Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Bassam Tohme ise, krizin 50 gün önce başladığını ancak hükümetin petrol rezervlerini kullanarak krizi yönettiğini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221027/lubnanda-suriyeli-multecilerin-gonullu-geri-donusleri-basladi-1062762508.html
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suriye, yakıt, petrol, kriz
suriye, yakıt, petrol, kriz

Suriye'de devlet kurumlarında haftalık çalışma süresi 4 güne indi

10:53 09.12.2022 (güncellendi: 10:55 09.12.2022)
© Sputnik / Mikhail VoskerenskiySuriye Bayrağı
Suriye Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© Sputnik / Mikhail Voskerenskiy
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Suriye hükümeti, ABD yaptırımları sonrasında ülkede yaşanan yakıt kıtlığı nedeniyle kamu kurumlarında haftalık çalışma süresini 4 güne indirme kararı aldı.
Suriye hükümeti, yaptırımların yol açtığı yakıt kıtlığı ve yerel para birimindeki düşüş nedeniyle devlet kurumlarında haftalık çalışma süresini 4 güne indirme uygulamasının başlatıldığını duyurdu.
Karar doğrultusunda birçok üniversitede dersler iptal edildi. Hükümet, yasadışı olarak benzin, mazot ve akaryakıt satan ve petrol ürünleri stoklayan çok sayıda iş adamının gözaltına alındığını bildirdi.
Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'ye uygulanan yaptırımlar ve tek taraflı ekonomik tedbirlerden kaynaklanan petrol ürünlerindeki durum nedeniyle, 11 ve 18 Aralık Pazar günleri, çalışmaları kesintisiz olması gerekenler dışındaki devlet kurumlarının çalışmaları durdurulacak" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Suriye İç Ticaret ve Tüketiciyi Koruma Bakanı Amr Nazir Salem, yaptığı açıklamada, yetkililerin akaryakıt sıkıntısı nedeniyle fırın ve hastanelerin kapatılmasına engel olacağını vurguladı.
Ülkede halihazırda 142 akaryakıt istasyonunun ticaret yasalarının ihlali nedeniyle kapatıldığını söyleyen Salem, akaryakıt alımının döviz gerektirmesi nedeniyle şu anda imkansız olduğunu da sözlerine ekledi.
Bakan, ayrıca yakıt sorununun ne zaman çözüme kavuşacağına ilişkin tarih veremeyeceklerini ifade etti.
Suriye Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Bassam Tohme ise, krizin 50 gün önce başladığını ancak hükümetin petrol rezervlerini kullanarak krizi yönettiğini dile getirdi.
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