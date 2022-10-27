https://sputniknews.com.tr/20221027/lubnanda-suriyeli-multecilerin-gonullu-geri-donusleri-basladi-1062762508.html
Lübnan'da Suriyeli mültecilerin gönüllü geri dönüşleri başladı
Lübnan'da Suriyeli mültecilerin gönüllü geri dönüşleri başladı
Lübnan'da, Suriyeli mültecilerin gönüllü geri dönüşlerinin başladığı açıklandı. İnsan hakları grupları ise, planın zorlama unsurları içerebileceğinden ve... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T13:21+0300
2022-10-27T13:21+0300
2022-10-27T13:25+0300
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lübnan
suriye
mülteci
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Lübnan'da yüzlerce Suriyeli mülteci, ilan edilen gönüllü geri dönüş planının ilk gününde kuzey sınırına giden bir kamyon konvoyu ile Lübnan'ın Arsal kasabasından ayrıldı. Lübnan makamları, 751 Suriyeli mültecinin, ülkenin sınır güvenliği kuruluşu Lübnan Genel Güvenlik tarafından koordine edilen bir program kapsamında gönüllü olarak Çarşamba günü Suriye'ye dönmeye başladığını açıkladı.Al Jazeera'dan Zeina Khodr, geri dönüş planlarıyla ilgili olarak "Çok fazla belirsizlik var, buradaki insanlar neye döndüklerini bilmediklerini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.İnsan hakları grupları ise, ilan edilen planın zorlama unsurları içerebileceği ve misilleme ile sonuçlanabileceği konusundaki endişelerini dile getirdi.Suriye'ye geri dönenler, Lübnan'da yaklaşık 1.5 milyon olduğu belirtilen mülteci nüfusunun küçük bir bölümünü temsil ediyor. Mültecilerin Suriye'ye geri dönüşlerinde, Lübnan'ın içinde bulunduğu ekonomik krizin de etkili olduğu belirtiliyor.Arsal'dan ayrılanlardan biri olan Omar al-Borraqi, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada Lübnan'da dokuz yıl geçirdikten sonra kararında 'duygusal ve finansal faktörlerin rol oynadığını' söyledi. Şam yakınlarındaki memleketine dönmeye hazırlanan adam, "(Daha önceO) geri dönmememiz için pek çok neden vardı. Şimdi Tanrı işimizi kolaylaştırdı" ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler (BM) ise, Suriye'deki koşulların mültecilerin büyük çapta geri dönüşüne izin vermediğini savunurken, Lübnanlı yetkililer, mülteci akınının krizden etkilenen ülkeye milyarlarca dolara mal olduğunu ve ülkenin altyapısına daha fazla zarar verdiğini söyledi.
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birleşmiş milletler (bm), lübnan, suriye, mülteci, mülteci sorunu
birleşmiş milletler (bm), lübnan, suriye, mülteci, mülteci sorunu
Lübnan'da Suriyeli mültecilerin gönüllü geri dönüşleri başladı
13:21 27.10.2022 (güncellendi: 13:25 27.10.2022) Abone ol
Lübnan'da, Suriyeli mültecilerin gönüllü geri dönüşlerinin başladığı açıklandı. İnsan hakları grupları ise, planın zorlama unsurları içerebileceğinden ve misillemelere yol açabileceğinden endişe duyuyor.
Lübnan'da yüzlerce Suriyeli mülteci, ilan edilen gönüllü geri dönüş planının ilk gününde kuzey sınırına giden bir kamyon konvoyu ile Lübnan'ın Arsal kasabasından ayrıldı.
Lübnan makamları, 751 Suriyeli mültecinin, ülkenin sınır güvenliği kuruluşu Lübnan Genel Güvenlik tarafından koordine edilen bir program kapsamında gönüllü olarak Çarşamba günü Suriye'ye dönmeye başladığını açıkladı.
Al Jazeera'dan Zeina Khodr, geri dönüş planlarıyla ilgili olarak "Çok fazla belirsizlik var, buradaki insanlar neye döndüklerini bilmediklerini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.
İnsan hakları grupları ise, ilan edilen planın zorlama unsurları içerebileceği ve misilleme ile sonuçlanabileceği konusundaki endişelerini dile getirdi.
Suriye'ye geri dönenler, Lübnan'da yaklaşık 1.5 milyon olduğu belirtilen mülteci nüfusunun küçük bir bölümünü temsil ediyor. Mültecilerin Suriye'ye geri dönüşlerinde, Lübnan'ın içinde bulunduğu ekonomik krizin de etkili olduğu belirtiliyor.
Arsal'dan ayrılanlardan biri olan Omar al-Borraqi, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada Lübnan'da dokuz yıl geçirdikten sonra kararında 'duygusal ve finansal faktörlerin rol oynadığını' söyledi.
Şam yakınlarındaki memleketine dönmeye hazırlanan adam, "(Daha önceO) geri dönmememiz için pek çok neden vardı. Şimdi Tanrı işimizi kolaylaştırdı" ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM) ise, Suriye'deki koşulların mültecilerin büyük çapta geri dönüşüne izin vermediğini savunurken, Lübnanlı yetkililer, mülteci akınının krizden etkilenen ülkeye milyarlarca dolara mal olduğunu ve ülkenin altyapısına daha fazla zarar verdiğini söyledi.